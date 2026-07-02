Ozarbayjonda ayol 63 yoshida ilk bor ona bo‘ldi

·0·Dunyo
Ozarbayjonda ayol 63 yoshida ilk bor ona bo‘ldi

Ozarbayjonda 63 yoshli ayol 38 yillik intizorlik va urinishlardan keyin ilk bor onalik baxtiga erishdi. Bokudagi shifoxonalardan birida tabiiy yo‘l bilan sog‘lom farzand dunyoga keltirgan ayolning tarixi ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.

Ma’lum qilinishicha, tug‘uruq Bokudagi Respublika shifoxonasida tabiiy yo‘l bilan muvaffaqiyatli o‘tgan. Shifokorlarning ta’kidlashicha, ona ham, chaqaloq ham o‘zini yaxshi his qilmoqda.

«Ayolning ismi Haqiqat. Bir oy avval u 63 yoshga to‘ldi. U qariyb 38 yil davomida homilador bo‘la olmagan. Uning ginekologi — tibbiyot fanlari nomzodi Natiq Maharramov. Kecha u sog‘lom farzandni dunyoga keltirdi», — deya ma’lum qildi tibbiyot muassasasi vakillari.

Qayd etilishicha, bemorning davolovchi shifokori ushbu quvonchli xabarni avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda ham bo‘lishgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, ayol ko‘p yillik samarasiz urinishlar va uzoq kutilgan orzudan keyin nihoyat farzandini bag‘riga bosish baxtiga muyassar bo‘lgan.

Mazkur holat Ozarbayjonda katta qiziqish uyg‘otdi. 63 yoshida tabiiy yo‘l bilan farzandli bo‘lgan ayolning tarixi uzoq yillik sabr va umidning yorqin namunasi sifatida baholanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

11 yoshli bola ko‘rshapalak chaqishi sabab quturishdan vafot etdi11 yoshli bola ko‘rshapalak chaqishi sabab quturishdan vafot etdiBugun, 13:05PFA: Isroil kuchlari falastinlik darvozabonni otib o‘ldirdiPFA: Isroil kuchlari falastinlik darvozabonni otib o‘ldirdiBugun, 12:46Venesuelada zilziladan keyin osmon nega qon tusiga kirdi?Venesuelada zilziladan keyin osmon nega qon tusiga kirdi?Bugun, 12:10Oddiy o‘yinchoq bir zumda 7 yoshli qiz terisini kuydirdiOddiy o‘yinchoq bir zumda 7 yoshli qiz terisini kuydirdiBugun, 12:07Hindiston safaridan keyin ayol miyasidan 38 ta parazit aniqlandiHindiston safaridan keyin ayol miyasidan 38 ta parazit aniqlandiBugun, 11:57BAA mulkiy tengsizlik bo‘yicha dunyoda yetakchi bo‘ldiBAA mulkiy tengsizlik bo‘yicha dunyoda yetakchi bo‘ldiKecha, 23:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi