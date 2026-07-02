Tailandda pikap rohiblarni urib ketdi, sakkiz kishi halok bo‘ldi

·32·Dunyo
Tailandda pikap rohiblarni urib ketdi, sakkiz kishi halok bo‘ldi

Tailandda rohiblar ishtirokidagi fojiali yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Mahalliy OAV xabariga ko‘ra, pikap avtomobili bir guruh rohiblarni urib yuborishi oqibatida 8 kishi halok bo‘lgan, yana 13 nafar rohib turli darajada tan jarohati olgan.

Bu haqda Thai Enquirer ma’lum qildi.

Hodisa 2 iyul kuni Ming tumani hududidagi Xuay Sing qishlog‘i yaqinida yuz bergan. Ma’lum qilinishicha, rohiblar ibodatxonada tushlik qilgach, piyoda boshqa manzil tomon yo‘l olayotgan vaqtda ularga avtomobil kelib urilgan.

Voqea joyiga zudlik bilan politsiya va qutqaruv xizmatlari yetib borib, jarohatlanganlarni shifoxonaga olib ketgan. Hozirda ularga zarur tibbiy yordam ko‘rsatilmoqda.

Dastlabki ma’lumotlarda avtomobilni voyaga yetmagan shaxs boshqargani aytilmoqda. Ayrim manbalarda haydovchi 11 yoshli bola bo‘lishi mumkinligi qayd etilgan, biroq bu ma’lumot hozircha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan rasman tasdiqlanmagan.

Ayni paytda hodisaning barcha tafsilotlari yuzasidan tergov ishlari davom etmoqda.

ThailandThai EnquirerHuay SingMuang
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda qariyb bir million jarima bekor qilinadiQozog‘istonda qariyb bir million jarima bekor qilinadiBugun, 15:17Ozarbayjonda ayol 63 yoshida ilk bor ona bo‘ldiOzarbayjonda ayol 63 yoshida ilk bor ona bo‘ldiBugun, 15:11Bir xonada yashirilgan 16 nafar bola qutqarildiBir xonada yashirilgan 16 nafar bola qutqarildiBugun, 14:40Germaniyada Aleksandr Pushkinning bronza haykali sirli ravishda yo‘qoldiGermaniyada Aleksandr Pushkinning bronza haykali sirli ravishda yo‘qoldiBugun, 14:2811 yoshli bola ko‘rshapalak chaqishi sabab quturishdan vafot etdi11 yoshli bola ko‘rshapalak chaqishi sabab quturishdan vafot etdiBugun, 13:05PFA: Isroil kuchlari falastinlik darvozabonni otib o‘ldirdiPFA: Isroil kuchlari falastinlik darvozabonni otib o‘ldirdiBugun, 12:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi