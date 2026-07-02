Bir xonada yashirilgan 16 nafar bola qutqarildi

·45·Dunyo
Bir xonada yashirilgan 16 nafar bola qutqarildi

AQSHning Ogayo shtatida dahshatli holat fosh etildi. Hamden qishlog‘idagi xaroba uydan qariyb to‘rt yil davomida bitta xonada saqlangan 16 nafar bola qutqarib olindi. Bu haqda The Guardian xabar berdi.

Ma’lum bo‘lishicha, yoshi 1,5 yoshdan 18 yoshgacha bo‘lgan bolalarning barchasi bir oilaga mansub. Ular nihoyatda og‘ir sharoitda yashagan, ayrimlari gapira olmagan, 18 yoshli nogiron qiz esa hatto o‘z ismini yozishni ham bilmagan.

Huquq-tartibot idoralari bolalarni boshqa jinoyat bo‘yicha o‘tkazilgan tintuv chog‘ida aniqlagan. Voqea yuzasidan ota-onasi hamda ikki nafar buvi va bobosiga bolalarni xavf ostida qoldirish bo‘yicha 16 ta ayblov qo‘yildi.

Qutqarilgan bolalarning bir qismi shifoxonaga yotqizilgan. Ulardan ikki nafari og‘ir ahvolda tibbiy markazga yetkazilgan bo‘lib, bir bola sun’iy nafas oldirish apparatiga ulangan.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, oila yillar davomida bolalarni davlat nazoratidan yashirib kelgan va ularni maktabga yubormagan. Hozirda barcha bolalar davlat himoyasiga olingan, holat yuzasidan tergov davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tailandda pikap rohiblarni urib ketdi, sakkiz kishi halok bo‘ldiTailandda pikap rohiblarni urib ketdi, sakkiz kishi halok bo‘ldiBugun, 14:57Germaniyada Aleksandr Pushkinning bronza haykali sirli ravishda yo‘qoldiGermaniyada Aleksandr Pushkinning bronza haykali sirli ravishda yo‘qoldiBugun, 14:28Ozarbayjonda ayol 63 yoshida ilk bor ona bo‘ldiOzarbayjonda ayol 63 yoshida ilk bor ona bo‘ldiBugun, 14:1111 yoshli bola ko‘rshapalak chaqishi sabab quturishdan vafot etdi11 yoshli bola ko‘rshapalak chaqishi sabab quturishdan vafot etdiBugun, 13:05PFA: Isroil kuchlari falastinlik darvozabonni otib o‘ldirdiPFA: Isroil kuchlari falastinlik darvozabonni otib o‘ldirdiBugun, 12:46Venesuelada zilziladan keyin osmon nega qon tusiga kirdi?Venesuelada zilziladan keyin osmon nega qon tusiga kirdi?Bugun, 12:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi