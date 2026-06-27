Uy sotib olish uchun yig‘ilgan 1 kilogramm oltin axlatga ketdi

·83·Dunyo
Uy sotib olish uchun yig‘ilgan 1 kilogramm oltin axlatga ketdi

Turkiyaning Bursa shahrida yashovchi oila kutilmagan noxush holatga duch keldi. Uy xarid qilish uchun yillar davomida yig‘ilgan qimmatbaho oltinlar bir lahzalik adashish oqibatida chiqindiga tashlab yuborildi.

Ma’lum bo‘lishicha, xonadon bekasi uyni yig‘ishtirayotgan vaqtda ichida 1 kilogramm oltin saqlangan paketni oddiy chiqindi deb o‘ylab, axlat qutisiga tashlab yuborgan. Ushbu oltinlarning umumiy qiymati 6,13 million turk lirasi, ya’ni 133 ming dollardan ortiq baholanmoqda.

Oila boshlig‘i Sedair Kurnazning aytishicha, bu oltinlar yillar davomida uy sotib olish maqsadida jamg‘arilgan. Qimmatbaho buyumlar yo‘qolgani ma’lum bo‘lgach, ular darhol politsiya hamda kommunal xizmatlarga murojaat qilgan.

Hozircha paketni chiqindi tashuvchi maxsus mashina olib ketganmi yoki uni chiqindi tituvchilardan kimdir topib olganmi — bu aniq emas. Shu bois huquq-tartibot idoralari va tegishli xizmatlar hududdagi kuzatuv kameralari yozuvlarini o‘rganish ishlarini boshlagan.

Ayni paytda yo‘qolgan oltinlarni topish bo‘yicha qidiruv ishlari davom etmoqda. Oila esa ko‘p yillik mehnat mahsulini qaytarishdan umid uzmagan.

BursaTurkiyaSedair Kurnaz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar paxtaqanddan ham yengil ulkan sayyoralarni aniqladiOlimlar paxtaqanddan ham yengil ulkan sayyoralarni aniqladiBugun, 20:03Sun’iy intellekt 2000 yillik kuyib ketgan qo‘lyozmani o‘qishga muvaffaq bo‘ldiSun’iy intellekt 2000 yillik kuyib ketgan qo‘lyozmani o‘qishga muvaffaq bo‘ldiBugun, 19:59Bir lahzalik xato: ayol 133 ming dollarlik oltindan ayrildiBir lahzalik xato: ayol 133 ming dollarlik oltindan ayrildiBugun, 19:58Chemodandagi dahshat: 17 yoshli qizning jasadi aniqlandiChemodandagi dahshat: 17 yoshli qizning jasadi aniqlandiBugun, 19:29Tanzaniyadagi sirli ko‘l: Qushlar toshga aylanadigan maskanTanzaniyadagi sirli ko‘l: Qushlar toshga aylanadigan maskanBugun, 17:18Norvegiya — Fransiya o‘yinidan keyin otishma: to‘rt kishi yaralandiNorvegiya — Fransiya o‘yinidan keyin otishma: to‘rt kishi yaralandiBugun, 17:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi