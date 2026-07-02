Tesla haydovchi shaxsini tekshirish tizimini joriy etmoqda: FSD faollashuvi oʻzgaradi

·43·Texno
Tesla haydovchi shaxsini tekshirish tizimini joriy etmoqda: FSD faollashuvi oʻzgaradi

Elektromobillar bozorining yetakchisi Tesla oʻzining Full Self-Driving (FSD) tizimidan foydalanish tartibini yanada qatʼiylashtirishga qaror qildi. Endilikda avtopilotning kengaytirilgan funksiyalarini ishga tushirishdan oldin avtomobil salonidagi kamera yordamida haydovchining shaxsi tekshiriladi. Bu chora xavfsizlikni taʼminlash va tizimdan faqat vakolatli shaxslar foydalanishini nazorat qilishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, agar bort kompyuteri haydovchining yuz qiyofasini tizimda roʻyxatdan oʻtgan profil bilan mos kelishini tasdiqlay olmasa, FSD funksiyasi bloklanadi. Bunday holatda Tesla mobil ilovasida xatolik haqida xabar paydo boʻladi. Bu yangilik avtomobilni boshqarish huquqiga ega boʻlmagan yoki begona shaxslarning murakkab avtopilot tizimidan foydalanishini cheklaydi.

Xavfsizlik va nazoratning yangi bosqichi

Tesla kompaniyasi FSD tizimini doimiy takomillashtirib kelmoqda. Mazkur texnologiya avtomobilga shahar koʻchalaridagi murakkab sharoitlarda, jumladan, chorrahalardan oʻtish, burilishlarni amalga oshirish va svetofor signallariga rioya qilishda mustaqil harakatlanish imkonini beradi. Biroq, tizim toʻliq avtonom hisoblanmaydi va haydovchidan doimiy diqqat-eʼtiborni talab qiladi.

Yangi identifikatsiya tizimi haydovchining masʼuliyatini oshirishga xizmat qiladi. Ilgari FSD tizimi faqat haydovchining nigohi yoʻlda ekanligini kuzatgan boʻlsa, endi u aynan kim rulda oʻtirganini ham aniqlaydi. Bu, ayniqsa, Tesla avtomobillarini ijaraga beruvchi kompaniyalar yoki bir nechta foydalanuvchisi bor oilalar uchun muhim ahamiyatga ega.

Obuna tizimi va texnologik imkoniyatlar

Eslatib oʻtamiz, Tesla yaqinda FSD tizimini sotish modelini oʻzgartirib, toʻliq obuna tizimiga oʻtgan edi. Endilikda foydalanuvchilar ushbu funksiya uchun oylik toʻlovni amalga oshirishlari mumkin, bu esa texnologiyadan foydalanishni yanada ommabop qiladi. Identifikatsiya jarayoni esa obuna boʻlgan foydalanuvchining huquqlarini himoya qilishga ham yordam beradi.

FSD tizimining imkoniyatlari quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

  • Atrof-muhitni kengaytirilgan vizualizatsiya qilish;
  • Shahar ichida murakkab navigatsiya;
  • Yoʻl belgilari va chiziqlarini aniq tanish;
  • Favqulodda vaziyatlarda tezkor qaror qabul qilish.

Oʻzbekiston bozorida ham Tesla avtomobillariga boʻlgan qiziqish ortib borayotganini hisobga olsak, mahalliy haydovchilar uchun ham ushbu yangilanishlar dolzarbdir. Dasturiy taʼminot yangilanishi orqali joriy etiladigan ushbu funksiya haydovchilarni doimo hushyor boʻlishga va avtotransport vositasini boshqarishda shaxsiy javobgarlikni unutmaslikka undaydi.

Xulosa oʻrnida aytish joizki, Teslaʼning ushbu qadami avtonom boshqaruv texnologiyalarini tartibga solish yoʻlidagi muhim bosqichdir. Kompaniya texnologik ustunlik bilan birga, yoʻl harakati xavfsizligi qoidalariga rioya etilishini ham qatʼiy nazorat ostiga olishni maqsad qilgan.

TeslaFSDAvtopilotTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung shaxsiy maʼlumotlar himoyasida inqilob qilmoqchi: Privacy Display barcha Galaxy S27 flagmanlariga oʻrnatiladiSamsung shaxsiy maʼlumotlar himoyasida inqilob qilmoqchi: Privacy Display barcha Galaxy S27 flagmanlariga oʻrnatiladiBugun, 15:22Tesla Optimus ishlab chiqarishga tayyor: Ilon Mask dunyodagi eng ilgʻor robot zavodini ochdiTesla Optimus ishlab chiqarishga tayyor: Ilon Mask dunyodagi eng ilgʻor robot zavodini ochdiBugun, 13:51Elon Musk Neuralink va Optimus orqali falajlangan insonlarni oyoqqa turgʻizmoqchiElon Musk Neuralink va Optimus orqali falajlangan insonlarni oyoqqa turgʻizmoqchiBugun, 13:28Samsung kompaniyasi 6 yillik yangilanishga ega hamyonbop Galaxy Jump 5 modelini taqdim etdiSamsung kompaniyasi 6 yillik yangilanishga ega hamyonbop Galaxy Jump 5 modelini taqdim etdiBugun, 12:53Samsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor Galaxy S26 Ultra bilan taqqoslandiSamsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor Galaxy S26 Ultra bilan taqqoslandiBugun, 12:27Kosmik era yakuni: Atlas V raketasi oʻzining soʻnggi missiyasini muvaffaqiyatli yakunladiKosmik era yakuni: Atlas V raketasi oʻzining soʻnggi missiyasini muvaffaqiyatli yakunladiBugun, 11:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi