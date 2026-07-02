Tesla haydovchi shaxsini tekshirish tizimini joriy etmoqda: FSD faollashuvi oʻzgaradi
Elektromobillar bozorining yetakchisi Tesla oʻzining Full Self-Driving (FSD) tizimidan foydalanish tartibini yanada qatʼiylashtirishga qaror qildi. Endilikda avtopilotning kengaytirilgan funksiyalarini ishga tushirishdan oldin avtomobil salonidagi kamera yordamida haydovchining shaxsi tekshiriladi. Bu chora xavfsizlikni taʼminlash va tizimdan faqat vakolatli shaxslar foydalanishini nazorat qilishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, agar bort kompyuteri haydovchining yuz qiyofasini tizimda roʻyxatdan oʻtgan profil bilan mos kelishini tasdiqlay olmasa, FSD funksiyasi bloklanadi. Bunday holatda Tesla mobil ilovasida xatolik haqida xabar paydo boʻladi. Bu yangilik avtomobilni boshqarish huquqiga ega boʻlmagan yoki begona shaxslarning murakkab avtopilot tizimidan foydalanishini cheklaydi.
Xavfsizlik va nazoratning yangi bosqichiTesla kompaniyasi FSD tizimini doimiy takomillashtirib kelmoqda. Mazkur texnologiya avtomobilga shahar koʻchalaridagi murakkab sharoitlarda, jumladan, chorrahalardan oʻtish, burilishlarni amalga oshirish va svetofor signallariga rioya qilishda mustaqil harakatlanish imkonini beradi. Biroq, tizim toʻliq avtonom hisoblanmaydi va haydovchidan doimiy diqqat-eʼtiborni talab qiladi.
Yangi identifikatsiya tizimi haydovchining masʼuliyatini oshirishga xizmat qiladi. Ilgari FSD tizimi faqat haydovchining nigohi yoʻlda ekanligini kuzatgan boʻlsa, endi u aynan kim rulda oʻtirganini ham aniqlaydi. Bu, ayniqsa, Tesla avtomobillarini ijaraga beruvchi kompaniyalar yoki bir nechta foydalanuvchisi bor oilalar uchun muhim ahamiyatga ega.
Obuna tizimi va texnologik imkoniyatlarEslatib oʻtamiz, Tesla yaqinda FSD tizimini sotish modelini oʻzgartirib, toʻliq obuna tizimiga oʻtgan edi. Endilikda foydalanuvchilar ushbu funksiya uchun oylik toʻlovni amalga oshirishlari mumkin, bu esa texnologiyadan foydalanishni yanada ommabop qiladi. Identifikatsiya jarayoni esa obuna boʻlgan foydalanuvchining huquqlarini himoya qilishga ham yordam beradi.
FSD tizimining imkoniyatlari quyidagilarni oʻz ichiga oladi:
- Atrof-muhitni kengaytirilgan vizualizatsiya qilish;
- Shahar ichida murakkab navigatsiya;
- Yoʻl belgilari va chiziqlarini aniq tanish;
- Favqulodda vaziyatlarda tezkor qaror qabul qilish.
Oʻzbekiston bozorida ham Tesla avtomobillariga boʻlgan qiziqish ortib borayotganini hisobga olsak, mahalliy haydovchilar uchun ham ushbu yangilanishlar dolzarbdir. Dasturiy taʼminot yangilanishi orqali joriy etiladigan ushbu funksiya haydovchilarni doimo hushyor boʻlishga va avtotransport vositasini boshqarishda shaxsiy javobgarlikni unutmaslikka undaydi.
Xulosa oʻrnida aytish joizki, Teslaʼning ushbu qadami avtonom boshqaruv texnologiyalarini tartibga solish yoʻlidagi muhim bosqichdir. Kompaniya texnologik ustunlik bilan birga, yoʻl harakati xavfsizligi qoidalariga rioya etilishini ham qatʼiy nazorat ostiga olishni maqsad qilgan.
…