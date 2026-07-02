Yangi avlod Tank 300 taqdim etildi: Oʻlchamlar kattalashdi va gibrid tizimlar qoʻshildi
Xitoyning Great Wall Motors konserni oʻzining eng ommabop yoʻltanlamaslaridan biri boʻlgan Tank 300 modelining yangilangan avlodiga tegishli rasmiy suratlarni eʼlon qildi. Ushbu avtomobil nafaqat tashqi koʻrinishi, balki texnik imkoniyatlari bilan ham avvalgi versiyalardan tubdan farq qiladi. Yangi modelning taqdimoti va unga oldindan buyurtma berish jarayoni joriy yilning 6-iyulidan boshlanishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi Tank 300 modelidagi eng muhim texnologik yangiliklardan biri bu tom qismiga oʻrnatilgan lidar qurilmasidir. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu sensor haydovchiga yordam berish tizimlarining (ADAS) imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi va avtonom boshqaruv elementlarini yanada xavfsizroq qiladi. Bu esa modelni zamonaviy texnologiyalar poygasida raqobatchilaridan bir qadam oldinga olib chiqadi.
Oʻlchamlar va ichki kenglikAvtomobilning gabarit oʻlchamlari ham sezilarli darajada oʻzgargan. Yangilangan yoʻltanlamasning uzunligi 4886 mm, kengligi 1984 mm va balandligi 1927 mm ni tashkil etmoqda. Gʻildiraklar bazasi esa 3010 mm gacha uzaytirilgan. Bunday oʻzgarishlar avtomobilning yoʻlda yanada barqaror harakatlanishini taʼminlash bilan birga, salon ichidagi boʻshliqni, ayniqsa, orqa oʻrindiqdagi yoʻlovchilar uchun kengaytirishga xizmat qiladi.
Oʻzbekiston bozorida yoʻltanlamaslarga boʻlgan talab yuqoriligini hisobga olsak, Tank 300 modelining yangi avlodi mahalliy avtomobil ishqibozlari uchun ham qiziqarli boʻlishi kutilmoqda. Ayniqsa, uning oʻlchamlari kattalashgani va zamonaviy gibrid texnologiyalari bilan jihozlangani uni Toyota Land Cruiser Prado yoki BYD kabi brendlarning modellariga munosib raqibga aylantiradi.
Gibrid quvvat va texnik xususiyatlarYangi avlod Tank 300 toʻliq gibrid quvvat qurilmalariga oʻtmoqda. Ishlab chiqaruvchi xaridorlarga ikki xil modifikatsiyani taklif etadi:
- Hi4-T gibrid tizimi;
- Hi4-Z yuqori unumdorlikka ega tizimi.
Hozircha yangi modelning aniq narxlari ochiqlanmagan, biroq ekspertlarning fikricha, narxlar sotuvlar boshlanishiga yaqin eʼlon qilinadi. Maʼlumot uchun, ushbu modelning amaldagi versiyasi Rossiya bozorida 4 million rubldan boshlanadigan narxlarda sotilmoqda. Yangi avlodning Oʻzbekistonga rasmiy dilerlar orqali kirib kelishi yil yakuniga qadar amalga oshishi ehtimoli mavjud.
…