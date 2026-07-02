Yangi avlod Tank 300 taqdim etildi: Oʻlchamlar kattalashdi va gibrid tizimlar qoʻshildi

·18·Avto
Yangi avlod Tank 300 taqdim etildi: Oʻlchamlar kattalashdi va gibrid tizimlar qoʻshildi

Xitoyning Great Wall Motors konserni oʻzining eng ommabop yoʻltanlamaslaridan biri boʻlgan Tank 300 modelining yangilangan avlodiga tegishli rasmiy suratlarni eʼlon qildi. Ushbu avtomobil nafaqat tashqi koʻrinishi, balki texnik imkoniyatlari bilan ham avvalgi versiyalardan tubdan farq qiladi. Yangi modelning taqdimoti va unga oldindan buyurtma berish jarayoni joriy yilning 6-iyulidan boshlanishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi Tank 300 modelidagi eng muhim texnologik yangiliklardan biri bu tom qismiga oʻrnatilgan lidar qurilmasidir. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu sensor haydovchiga yordam berish tizimlarining (ADAS) imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi va avtonom boshqaruv elementlarini yanada xavfsizroq qiladi. Bu esa modelni zamonaviy texnologiyalar poygasida raqobatchilaridan bir qadam oldinga olib chiqadi.

Oʻlchamlar va ichki kenglik

Avtomobilning gabarit oʻlchamlari ham sezilarli darajada oʻzgargan. Yangilangan yoʻltanlamasning uzunligi 4886 mm, kengligi 1984 mm va balandligi 1927 mm ni tashkil etmoqda. Gʻildiraklar bazasi esa 3010 mm gacha uzaytirilgan. Bunday oʻzgarishlar avtomobilning yoʻlda yanada barqaror harakatlanishini taʼminlash bilan birga, salon ichidagi boʻshliqni, ayniqsa, orqa oʻrindiqdagi yoʻlovchilar uchun kengaytirishga xizmat qiladi.

Oʻzbekiston bozorida yoʻltanlamaslarga boʻlgan talab yuqoriligini hisobga olsak, Tank 300 modelining yangi avlodi mahalliy avtomobil ishqibozlari uchun ham qiziqarli boʻlishi kutilmoqda. Ayniqsa, uning oʻlchamlari kattalashgani va zamonaviy gibrid texnologiyalari bilan jihozlangani uni Toyota Land Cruiser Prado yoki BYD kabi brendlarning modellariga munosib raqibga aylantiradi.

Gibrid quvvat va texnik xususiyatlar

Yangi avlod Tank 300 toʻliq gibrid quvvat qurilmalariga oʻtmoqda. Ishlab chiqaruvchi xaridorlarga ikki xil modifikatsiyani taklif etadi:

  • Hi4-T gibrid tizimi;
  • Hi4-Z yuqori unumdorlikka ega tizimi.
Har ikkala versiya ham 2,0 litrli turbomotor bilan jihozlangan boʻlib, uning maksimal quvvati 185 kW (taxminan 252 ot kuchi) ni tashkil qiladi. Tizim Honeycomb Energy kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan uch komponentli litiy-ionli batareyalar bilan birgalikda ishlaydi. Bu esa yoqilgʻi tejamkorligini oshirish bilan birga, avtomobilning dinamikasini ham yaxshilaydi.

Hozircha yangi modelning aniq narxlari ochiqlanmagan, biroq ekspertlarning fikricha, narxlar sotuvlar boshlanishiga yaqin eʼlon qilinadi. Maʼlumot uchun, ushbu modelning amaldagi versiyasi Rossiya bozorida 4 million rubldan boshlanadigan narxlarda sotilmoqda. Yangi avlodning Oʻzbekistonga rasmiy dilerlar orqali kirib kelishi yil yakuniga qadar amalga oshishi ehtimoli mavjud.

Tank 300Great Wall MotorsYoʻltanlamasGibridAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda Malibu qahvaxona binosiga borib urildiToshkentda Malibu qahvaxona binosiga borib urildiBugun, 12:00Britaniya avtomobil sanoati chorrahada: Erkin savdo va proteksionizm oʻrtasidagi tanlovBritaniya avtomobil sanoati chorrahada: Erkin savdo va proteksionizm oʻrtasidagi tanlovBugun, 09:53Skoda Yevropa bozori uchun 8 ming dollarlik arzon krossover chiqarishni rejalashtirmoqdaSkoda Yevropa bozori uchun 8 ming dollarlik arzon krossover chiqarishni rejalashtirmoqdaBugun, 08:55Elektromobillar parkini boshqarishda quvvatlantirish tizimi asosiy muammoga aylanmoqdaElektromobillar parkini boshqarishda quvvatlantirish tizimi asosiy muammoga aylanmoqdaBugun, 07:56Afsonaviy Alpine A110 bilan xayrlashuv: Fransuz brendi toʻliq elektr davriga oʻtmoqdaAfsonaviy Alpine A110 bilan xayrlashuv: Fransuz brendi toʻliq elektr davriga oʻtmoqdaKecha, 17:59Lada Vesta yangi qulayliklar bilan boyidi: Avtomobilda iqlim nazorati va telematika paydo boʻldiLada Vesta yangi qulayliklar bilan boyidi: Avtomobilda iqlim nazorati va telematika paydo boʻldiKecha, 17:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi