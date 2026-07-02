«Barselona» yangi mavsum uchun klassik uslubga qaytdi (foto)
«Barselona» klubi 2026/27 yilgi mavsumda foydalanadigan yangi uy libosini rasman namoyish etdi.
Yangi forma kataloniyaliklarning an’anaviy ko‘k-anorrang uslubini saqlab qolgan bo‘lsa-da, yorqin ranglar, oltin detallar va zamonaviy dizayn bilan ajralib turadi.
Klassik ranglar yangi ko‘rinishda
Yangi libosning asosiy qismini «Barselona»ning tarixiy qizil va ko‘k vertikal chiziqlari tashkil etgan.
Biroq bu safar dizaynerlar chiziqlarga yanada zamonaviy tus bergan. Qizil va to‘q ko‘k ranglar orasidagi yorqin moviy detallar formaga dinamik ko‘rinish bag‘ishlaydi.
Libosning yenglari va yon qismlarida ham turli tusdagi ko‘k ranglardan foydalanilgan.
Oltin rangdagi detallar
Yangi formada Nike belgisi va asosiy homiy Spotify logotipi oltin rangda aks ettirilgan.
Bu detallar libosga yanada hashamatli va tantanavor ko‘rinish bergan. Yeng qismida esa Midea kompaniyasining belgisi joylashtirilgan.
Klub emblemasi an’anaviy ranglarda qoldirilgan va ko‘krakning chap qismida aks etgan.
«Ko‘k-anorrang yurak urishi»
Taqdimot materiallarida «Batec blaugrana» iborasiga alohida urg‘u berilgan. Ushbu tushuncha «Barselona»ga bo‘lgan muhabbat va ko‘k-anorrang yurak urishini ifodalaydi.
Shuningdek, reklama kampaniyasida katalon tilidagi:
«La passió que ens mou»
shiori qo‘llangan. Bu iborani «Bizni harakatga keltiradigan ishtiyoq» ma’nosida talqin qilish mumkin.
Futbolchilar yangi libosda suratga tushdi
Taqdimotda «Barselona»ning bir qator asosiy jamoa futbolchilari ishtirok etdi.
Suratlarda yangi libosning turli ko‘rinishlari, maykadagi ranglar uyg‘unligi va homiylar logotiplarining joylashuvi yaqqol namoyish qilingan.
Ayrim kadrlarda futbolchilar birgalikda, boshqalarida esa yangi formada alohida suratga tushgan.
Muxlislar bahosi qanday bo‘ladi?
«Barselona»ning yangi uy libosi klub tarixiga xos klassik ranglarni zamonaviy dizayn bilan uyg‘unlashtirgan.
Oltin logotiplar va yorqin ko‘k detallar esa formani avvalgi mavsumlardagi liboslardan ajratib turadi.
Endi asosiy savol — yangi dizayn «Barselona» muxlislariga qanchalik yoqadi?
…