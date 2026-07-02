«Barselona» yangi mavsum uchun klassik uslubga qaytdi (foto)

·0·Sport
«Barselona» yangi mavsum uchun klassik uslubga qaytdi (foto)

«Barselona» klubi 2026/27 yilgi mavsumda foydalanadigan yangi uy libosini rasman namoyish etdi.

Yangi forma kataloniyaliklarning an’anaviy ko‘k-anorrang uslubini saqlab qolgan bo‘lsa-da, yorqin ranglar, oltin detallar va zamonaviy dizayn bilan ajralib turadi.

Klassik ranglar yangi ko‘rinishda

Yangi libosning asosiy qismini «Barselona»ning tarixiy qizil va ko‘k vertikal chiziqlari tashkil etgan.

Biroq bu safar dizaynerlar chiziqlarga yanada zamonaviy tus bergan. Qizil va to‘q ko‘k ranglar orasidagi yorqin moviy detallar formaga dinamik ko‘rinish bag‘ishlaydi.

Libosning yenglari va yon qismlarida ham turli tusdagi ko‘k ranglardan foydalanilgan.

Oltin rangdagi detallar

Yangi formada Nike belgisi va asosiy homiy Spotify logotipi oltin rangda aks ettirilgan.

Bu detallar libosga yanada hashamatli va tantanavor ko‘rinish bergan. Yeng qismida esa Midea kompaniyasining belgisi joylashtirilgan.

Klub emblemasi an’anaviy ranglarda qoldirilgan va ko‘krakning chap qismida aks etgan.

«Ko‘k-anorrang yurak urishi»

Taqdimot materiallarida «Batec blaugrana» iborasiga alohida urg‘u berilgan. Ushbu tushuncha «Barselona»ga bo‘lgan muhabbat va ko‘k-anorrang yurak urishini ifodalaydi.

Shuningdek, reklama kampaniyasida katalon tilidagi:

«La passió que ens mou»

shiori qo‘llangan. Bu iborani «Bizni harakatga keltiradigan ishtiyoq» ma’nosida talqin qilish mumkin.

Futbolchilar yangi libosda suratga tushdi

Taqdimotda «Barselona»ning bir qator asosiy jamoa futbolchilari ishtirok etdi.

Suratlarda yangi libosning turli ko‘rinishlari, maykadagi ranglar uyg‘unligi va homiylar logotiplarining joylashuvi yaqqol namoyish qilingan.

Ayrim kadrlarda futbolchilar birgalikda, boshqalarida esa yangi formada alohida suratga tushgan.

Muxlislar bahosi qanday bo‘ladi?

«Barselona»ning yangi uy libosi klub tarixiga xos klassik ranglarni zamonaviy dizayn bilan uyg‘unlashtirgan.

Oltin logotiplar va yorqin ko‘k detallar esa formani avvalgi mavsumlardagi liboslardan ajratib turadi.

Endi asosiy savol — yangi dizayn «Barselona» muxlislariga qanchalik yoqadi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atletiko Madrid kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Morten Hjulmand bilan kelishuvAtletiko Madrid kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Morten Hjulmand bilan kelishuvBugun, 13:51JCH-2026. Angliya – DR Kongo 2:1 (gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Angliya – DR Kongo 2:1 (gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:44Belgiya Senegalga qarshi o‘yinda 0:2 hisobini 3:2 ga qanday aylantirdi?Belgiya Senegalga qarshi o‘yinda 0:2 hisobini 3:2 ga qanday aylantirdi?Bugun, 13:35JCH-2026: bugungi uch bahsda kimlar maydonga tushadi?JCH-2026: bugungi uch bahsda kimlar maydonga tushadi?Bugun, 13:07JCH-2026 to‘purarlar poygasida vaziyat qanday?JCH-2026 to‘purarlar poygasida vaziyat qanday?Bugun, 12:56Lamin Yamal JCH-2026da unga yoqqan uch futbolchini aytdi...Lamin Yamal JCH-2026da unga yoqqan uch futbolchini aytdi...Bugun, 12:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi