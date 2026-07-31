Sudya Tramp maʼmuriyatining Anthropic boʻyicha dalillari yetarli emasligini aytdi

·22·Texno
Sudya Tramp maʼmuriyatining Anthropic boʻyicha dalillari yetarli emasligini aytdi
Qisqacha

AQShda sun'iy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri bo'lgan Anthropic va mamlakat Mudofaa vazirligi o'rtasidagi ziddiyat sud majlisida ko'rib chiqildi. Sudya Donald Tramp ma'muriyati kompaniyani ta'minot zanjiri xavfi deb atash va uning texnologiyalaridan foydalanishni taqiqlash uchun yetarli dalillar taqdim etmaganini ma'lum qildi.

AQShda sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Anthropic va mamlakat Mudofaa vazirligi oʻrtasidagi ziddiyat sud majlisida koʻrib chiqildi. Bloomberg va Axios nashrlarining xabar berishicha, sudya Donald Tramp maʼmuriyati kompaniyani “taʼminot zanjiri xavfi” deb atash va uning texnologiyalaridan foydalanishni taqiqlash uchun yetarli dalillar taqdim etmaganini maʼlum qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur mojaro Anthropic va Pentagon oʻrtasidagi muzokaralar toʻxtab qolgani ortidan kelib chiqqan. Anthropic oʻzining sunʼiy intellekt modellaridan amerikaliklarni ommaviy kuzatish yoki halokatli qurollarni qoʻllash boʻyicha nishonga olish va zarba berish qarorlarida foydalanilishini istamasligini bildirgan. Kompaniya bu kabi texnologiyalar hozirda toʻliq tayyor emasligini taʼkidlagan.

Tomonlar oʻrtasidagi ziddiyat sabablari

Pentagon esa xususiy kompaniya harbiy kuchlar texnologiyalardan qanday foydalanishini belgilab berolmasligini taʼkidlab, ulardan qonuniy doirada foydalanishini maʼlum qilgan. Shuningdek, hukumat Anthropic kompaniyasining Mudofaa vazirligini ommaviy tanqid qilgani taqiqni oqlashini daʼvo qilgan.

AQSh okrug sudyasi Rita Lin hukumatning bu mantigʻini “juda xavotirli” deb atadi. Uning fikricha, bunday yondashuv maʼmuriyat bilan fikri bir chiqmagan federal pudratchilarga nisbatan qasos olish presedentini yaratishi mumkin.

Sud muhokamasi va keyingi qadamlar

Shuningdek, Mudofaa vazirligi Anthropic harbiy harakatlar paytida oʻz sunʼiy intellekt modellarini oʻchirib qoʻyishi yoki oʻzgartirishi mumkinligini daʼvo qilgan. Biroq mutaxassislar bu kabi taxminlar hech qanday dalilga ega emasligini taʼkidlashgan. Sudya Lin ham yetkazib berilgan modelni oʻzgartirish yoki biron-bir oʻchirgichni ishga tushirish mumkinligiga oid hech qanday isbot koʻrmaganini tasdiqlagan.

Payshanba kungi sud majlisi Anthropic kompaniyasi mart oyida Mudofaa vazirligiga qarshi qoʻzgʻatgan ikkita daʼvo arizasidan biri doirasida boʻlib oʻtdi. Ushbu daʼvoda taqiq va xavf belgisi ustidan shikoyat qilingan. Ikkinchi ish esa Vashingtonda koʻrib chiqilmoqda.

Maʼlum qilinishicha, mart oyida taqiqni vaqtincha toʻxtatib qoʻygan sudya Rita Lin endilikda ushbu buyruqni doimiy ravishda kuchga kiritish masalasini koʻrib chiqmoqda.

AnthropicSudSunʼiy intellektPentagonAQSh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CareCloud tibbiy maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirmoqdaCareCloud tibbiy maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirmoqdaBugun, 01:29Redmi K100 Pro taqdimoti va texnik xususiyatlari oshkor etildiRedmi K100 Pro taqdimoti va texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 01:24Yolgʻizlikka qarshi sunʼiy intellekt qurilmasi yangi ovoz va qimmat narx bilan qaytdiYolgʻizlikka qarshi sunʼiy intellekt qurilmasi yangi ovoz va qimmat narx bilan qaytdiBugun, 00:53ChatGPT haftasiga 1 milliard foydalanuvchiga yaqinlashmoqdaChatGPT haftasiga 1 milliard foydalanuvchiga yaqinlashmoqdaBugun, 00:28Florida elektromobillar uchun ajratilgan mablagʻni uchuvchi taksilarga yoʻnaltirmoqdaFlorida elektromobillar uchun ajratilgan mablagʻni uchuvchi taksilarga yoʻnaltirmoqdaKecha, 23:58Google sunʼiy intellekt yordamida Chrome xavfsizligini keskin oshirdiGoogle sunʼiy intellekt yordamida Chrome xavfsizligini keskin oshirdiKecha, 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi