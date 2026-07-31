Sudya Tramp maʼmuriyatining Anthropic boʻyicha dalillari yetarli emasligini aytdi
AQShda sun'iy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri bo'lgan Anthropic va mamlakat Mudofaa vazirligi o'rtasidagi ziddiyat sud majlisida ko'rib chiqildi. Sudya Donald Tramp ma'muriyati kompaniyani ta'minot zanjiri xavfi deb atash va uning texnologiyalaridan foydalanishni taqiqlash uchun yetarli dalillar taqdim etmaganini ma'lum qildi.
AQShda sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Anthropic va mamlakat Mudofaa vazirligi oʻrtasidagi ziddiyat sud majlisida koʻrib chiqildi. Bloomberg va Axios nashrlarining xabar berishicha, sudya Donald Tramp maʼmuriyati kompaniyani “taʼminot zanjiri xavfi” deb atash va uning texnologiyalaridan foydalanishni taqiqlash uchun yetarli dalillar taqdim etmaganini maʼlum qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur mojaro Anthropic va Pentagon oʻrtasidagi muzokaralar toʻxtab qolgani ortidan kelib chiqqan. Anthropic oʻzining sunʼiy intellekt modellaridan amerikaliklarni ommaviy kuzatish yoki halokatli qurollarni qoʻllash boʻyicha nishonga olish va zarba berish qarorlarida foydalanilishini istamasligini bildirgan. Kompaniya bu kabi texnologiyalar hozirda toʻliq tayyor emasligini taʼkidlagan.
Tomonlar oʻrtasidagi ziddiyat sabablariPentagon esa xususiy kompaniya harbiy kuchlar texnologiyalardan qanday foydalanishini belgilab berolmasligini taʼkidlab, ulardan qonuniy doirada foydalanishini maʼlum qilgan. Shuningdek, hukumat Anthropic kompaniyasining Mudofaa vazirligini ommaviy tanqid qilgani taqiqni oqlashini daʼvo qilgan.
AQSh okrug sudyasi Rita Lin hukumatning bu mantigʻini “juda xavotirli” deb atadi. Uning fikricha, bunday yondashuv maʼmuriyat bilan fikri bir chiqmagan federal pudratchilarga nisbatan qasos olish presedentini yaratishi mumkin.
Sud muhokamasi va keyingi qadamlarShuningdek, Mudofaa vazirligi Anthropic harbiy harakatlar paytida oʻz sunʼiy intellekt modellarini oʻchirib qoʻyishi yoki oʻzgartirishi mumkinligini daʼvo qilgan. Biroq mutaxassislar bu kabi taxminlar hech qanday dalilga ega emasligini taʼkidlashgan. Sudya Lin ham yetkazib berilgan modelni oʻzgartirish yoki biron-bir oʻchirgichni ishga tushirish mumkinligiga oid hech qanday isbot koʻrmaganini tasdiqlagan.
Payshanba kungi sud majlisi Anthropic kompaniyasi mart oyida Mudofaa vazirligiga qarshi qoʻzgʻatgan ikkita daʼvo arizasidan biri doirasida boʻlib oʻtdi. Ushbu daʼvoda taqiq va xavf belgisi ustidan shikoyat qilingan. Ikkinchi ish esa Vashingtonda koʻrib chiqilmoqda.
Maʼlum qilinishicha, mart oyida taqiqni vaqtincha toʻxtatib qoʻygan sudya Rita Lin endilikda ushbu buyruqni doimiy ravishda kuchga kiritish masalasini koʻrib chiqmoqda.
…