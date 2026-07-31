CareCloud tibbiy maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirmoqda

·21·Texno
CareCloud tibbiy maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirmoqda
Qisqacha

AQShning CareCloud tibbiyot texnologiyalari kompaniyasi serverlariga qilingan kiberhujum oqibatida yuz minglab fuqarolarning shaxsiy va tibbiy ma'lumotlari o'g'irlandi. Nyu-Jersi shtatida joylashgan kompaniyaning ma'lumotlar bazasiga joriy yilning 10-martidan 16-martiga qadar ruxsatsiz kirish amalga oshirilgan. Ushbu ma'lumotlar sizib chiqishi natijasida hozircha kamida 345 000 kishi jabrlangani ma'lum qilindi va bu ko'rsatkich keyinchalik oshishi mumkin.

AQShning yirik tibbiyot texnologiyalari kompaniyasi hisoblangan CareCloud oʻzining serverlariga uyushtirilgan kiberhujum oqibatida yuz minglab fuqarolarning shaxsiy va tibbiy maʼlumotlari oʻgʻirlanganini maʼlum qildi. Kompaniya mart oyida sodir boʻlgan ushbu holat yuzasidan uzoq vaqt davomida batafsil maʼlumot bermagan edi, biroq hozirga kelib jabrlanganlar rasman xabardor qilina boshlandi. Bu kiberxavfsizlik masalalari nafaqat moliyaviy tizimlar, balki eng nozik boʻlgan tibbiyot sohasidagi maʼlumotlar uchun ham jiddiy xavf tugʻdirishini koʻrsatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Nyu-Jersi shtatida joylashgan CareCloud kompaniyasi AQSh boʻylab 45 mingdan ortiq shifokorlar idoralari, kasalxonalar va boshqa tibbiy muassasalar uchun bemorlar bazasini saqlaydi. Natijada korxona millionlab bemorlarning oʻta maxfiy tibbiy va hisob-kitob maʼlumotlarini boshqaradi. Joriy haftada Kaliforniya bosh prokuroriga taqdim etilgan bildirishnomaga koʻra, hakerlar elektron tibbiy yozuvlar bazalaridan biriga joriy yilning 10-martidan 16-martiga qadar kamida olti kun davomida kirish imkoniyatiga ega boʻlgan.

Kiberhujum va oʻgʻirlangan maʼlumotlar koʻlami

Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, nomaʼlum hakerlar bazalardan maʼlumotlarni oʻchirib yuborgan yoki koʻchirib olganini daʼvo qilgan. Garchi xakerlar tomonidan tovon puli talab qilingani yoki qilinmagani toʻgʻridan-toʻgʻri aytilmagan boʻlsa-da, kiberjinoyatchilar koʻpincha maʼlumotlarni internetda eʼlon qilmaslik evaziga tovlamachilik qilishlari odatiy hol hisoblanadi. Hozircha hech qaysi yirik xakerlik guruhi ushbu hujum uchun oʻz zimmasiga rasman masʼuliyat olgani yoʻq.

Olingan maʼlumotlarga koʻra, mazkur maʼlumotlar sizib chiqishi oqibatida kamida 345 000 kishi jabrlangan. New Hampshire, Massachusets va Texas shtatlari prokuraturalariga kelib tushgan hujjatlar bu koʻrsatkich keyinchalik yanada oshishi mumkinligini koʻrsatmoqda. Tekshiruvlar shuni koʻrsatdiki, Amazon Web Services infratuzilmasida saqlangan maʼlumotlar omboriga ruxsatsiz kirish amalga oshirilgan.

Xavf ostidagi shaxsiy maʼlumotlar

Rasmiy ogohlantirish xatlariga koʻra, oʻgʻirlangan maʼlumotlar roʻyxati juda keng boʻlib, quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

  • Fuqarolarning toʻliq ismi-sharifi va pochta manzillari
  • Ijtimoiy sugʻurta raqamlari (SSN)
  • Pasport va haydovchilik guvohnomalari kabi davlat idoralari bergan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar raqamlari
  • Bank hisobvaraqlari va toʻlov kartalari raqamlari kabi moliyaviy maʼlumotlar
  • Bemorlarning salomatligi va tibbiy tarixi bilan bogʻliq maxfiy maʼlumotlar
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday turdagi maxfiy maʼlumotlarning oshkor boʻlishi jabrlanuvchilar uchun kelgusida shaxsni oʻgʻirlash (identity theft) va turli firibgarlik xavfini keskin oshiradi. CareCloud bosh direktori Stiven Snayder nashrning izoh berish haqidagi soʻrovlariga javob bermagan.

CareCloudKiberxavfsizlikTibbiyMaʼlumotlarKiberhujumTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Redmi K100 Pro taqdimoti va texnik xususiyatlari oshkor etildiRedmi K100 Pro taqdimoti va texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 01:24Sudya Tramp maʼmuriyatining Anthropic boʻyicha dalillari yetarli emasligini aytdiSudya Tramp maʼmuriyatining Anthropic boʻyicha dalillari yetarli emasligini aytdiBugun, 01:24Yolgʻizlikka qarshi sunʼiy intellekt qurilmasi yangi ovoz va qimmat narx bilan qaytdiYolgʻizlikka qarshi sunʼiy intellekt qurilmasi yangi ovoz va qimmat narx bilan qaytdiBugun, 00:53ChatGPT haftasiga 1 milliard foydalanuvchiga yaqinlashmoqdaChatGPT haftasiga 1 milliard foydalanuvchiga yaqinlashmoqdaBugun, 00:28Florida elektromobillar uchun ajratilgan mablagʻni uchuvchi taksilarga yoʻnaltirmoqdaFlorida elektromobillar uchun ajratilgan mablagʻni uchuvchi taksilarga yoʻnaltirmoqdaKecha, 23:58Google sunʼiy intellekt yordamida Chrome xavfsizligini keskin oshirdiGoogle sunʼiy intellekt yordamida Chrome xavfsizligini keskin oshirdiKecha, 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi