CareCloud tibbiy maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirmoqda
AQShning CareCloud tibbiyot texnologiyalari kompaniyasi serverlariga qilingan kiberhujum oqibatida yuz minglab fuqarolarning shaxsiy va tibbiy ma'lumotlari o'g'irlandi. Nyu-Jersi shtatida joylashgan kompaniyaning ma'lumotlar bazasiga joriy yilning 10-martidan 16-martiga qadar ruxsatsiz kirish amalga oshirilgan. Ushbu ma'lumotlar sizib chiqishi natijasida hozircha kamida 345 000 kishi jabrlangani ma'lum qilindi va bu ko'rsatkich keyinchalik oshishi mumkin.
AQShning yirik tibbiyot texnologiyalari kompaniyasi hisoblangan CareCloud oʻzining serverlariga uyushtirilgan kiberhujum oqibatida yuz minglab fuqarolarning shaxsiy va tibbiy maʼlumotlari oʻgʻirlanganini maʼlum qildi. Kompaniya mart oyida sodir boʻlgan ushbu holat yuzasidan uzoq vaqt davomida batafsil maʼlumot bermagan edi, biroq hozirga kelib jabrlanganlar rasman xabardor qilina boshlandi. Bu kiberxavfsizlik masalalari nafaqat moliyaviy tizimlar, balki eng nozik boʻlgan tibbiyot sohasidagi maʼlumotlar uchun ham jiddiy xavf tugʻdirishini koʻrsatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Nyu-Jersi shtatida joylashgan CareCloud kompaniyasi AQSh boʻylab 45 mingdan ortiq shifokorlar idoralari, kasalxonalar va boshqa tibbiy muassasalar uchun bemorlar bazasini saqlaydi. Natijada korxona millionlab bemorlarning oʻta maxfiy tibbiy va hisob-kitob maʼlumotlarini boshqaradi. Joriy haftada Kaliforniya bosh prokuroriga taqdim etilgan bildirishnomaga koʻra, hakerlar elektron tibbiy yozuvlar bazalaridan biriga joriy yilning 10-martidan 16-martiga qadar kamida olti kun davomida kirish imkoniyatiga ega boʻlgan.
Kiberhujum va oʻgʻirlangan maʼlumotlar koʻlamiKompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, nomaʼlum hakerlar bazalardan maʼlumotlarni oʻchirib yuborgan yoki koʻchirib olganini daʼvo qilgan. Garchi xakerlar tomonidan tovon puli talab qilingani yoki qilinmagani toʻgʻridan-toʻgʻri aytilmagan boʻlsa-da, kiberjinoyatchilar koʻpincha maʼlumotlarni internetda eʼlon qilmaslik evaziga tovlamachilik qilishlari odatiy hol hisoblanadi. Hozircha hech qaysi yirik xakerlik guruhi ushbu hujum uchun oʻz zimmasiga rasman masʼuliyat olgani yoʻq.
Olingan maʼlumotlarga koʻra, mazkur maʼlumotlar sizib chiqishi oqibatida kamida 345 000 kishi jabrlangan. New Hampshire, Massachusets va Texas shtatlari prokuraturalariga kelib tushgan hujjatlar bu koʻrsatkich keyinchalik yanada oshishi mumkinligini koʻrsatmoqda. Tekshiruvlar shuni koʻrsatdiki, Amazon Web Services infratuzilmasida saqlangan maʼlumotlar omboriga ruxsatsiz kirish amalga oshirilgan.
Xavf ostidagi shaxsiy maʼlumotlarRasmiy ogohlantirish xatlariga koʻra, oʻgʻirlangan maʼlumotlar roʻyxati juda keng boʻlib, quyidagilarni oʻz ichiga oladi:
- Fuqarolarning toʻliq ismi-sharifi va pochta manzillari
- Ijtimoiy sugʻurta raqamlari (SSN)
- Pasport va haydovchilik guvohnomalari kabi davlat idoralari bergan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar raqamlari
- Bank hisobvaraqlari va toʻlov kartalari raqamlari kabi moliyaviy maʼlumotlar
- Bemorlarning salomatligi va tibbiy tarixi bilan bogʻliq maxfiy maʼlumotlar
…