Tug‘ilgan sanangiz Siz uchun ideal erkak tipini ochib beradi...
Nega ba’zi ayollar romantik va mehribon erkakni orzu qilsa, boshqalar uchun aql, moliyaviy barqarorlik yoki qat’iyat birinchi o‘rinda turadi? Numerologik talqinlarga ko‘ra, tug‘ilgan kun insonning munosabatlarda nimani qadrlashi va qanday juft bilan o‘zini xotirjam his qilishini ramziy tarzda ko‘rsatishi mumkin.
Quyidagi ro‘yxatdan tug‘ilgan sanangizni toping. Balki ideal erkak haqidagi tasavvuringiz tasodif emasdir.
12, 14, 17 va 22-sanalar: romantik hamfikr kerak
Bu sanalarda tug‘ilgan ayollar o‘z ichki olami, orzu va his-tuyg‘ulariga katta ahamiyat berishi aytiladi. Ular uchun munosabat faqat maishiy hamkorlik emas, balki ikki insonning ruhiy yaqinligi hamdir.
Ularga mos erkak:
xayolparast va romantik;
mehribon va ko‘ngli yumshoq;
hissiyotlarni masxara qilmaydigan;
samimiy suhbatlarga tayyor;
qiyin paytda ruhiy tayanch bo‘la oladigan inson bo‘lishi mumkin.
Bunday ayol uchun qimmatbaho sovg‘adan ko‘ra, o‘z vaqtida aytilgan iliq so‘z va e’tiborli munosabat muhimroq bo‘ladi.
Biroq faqat hissiyotlarga berilib, insonning mas’uliyati va amaliy harakatlarini e’tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Romantika hayotni go‘zal qiladi, ammo barqaror munosabat uchun ishonch va javobgarlik ham zarur.
5, 8, 9, 20, 23, 26 va 27-sanalar: aqlli, ammo hurmatni biladigan erkak
Ushbu sanalarda tug‘ilganlar mustaqil fikrli, kuchli xarakterli va vaziyatni nazorat qilishni yaxshi ko‘radigan ayollar sifatida talqin qilinadi.
Ularga aqlli, lekin har bir masalada ustunlik qilishga urinmaydigan erkak yoqishi mumkin.
Munosib juft:
bilimli va fikrlash doirasi keng;
ayolning qarorlarini hurmat qiladigan;
ochiq muloqot qiladigan;
qayerda va nima bilan bandligini yashirmaydigan;
ishonchsizlikka sabab bo‘lmaydigan bo‘lishi kerak.
Biroq munosabatda «faqat men asosiyman» degan qoida uzoq muddatda muvozanatni buzishi mumkin. Sog‘lom munosabatda bir tomon hukmron, ikkinchisi esa doim itoatkor bo‘lib qolmasligi kerak.
Hurmat — bahs umuman bo‘lmasligi emas, fikrlar farq qilganda ham bir-birini kamsitmaslikdir.
15, 19 va 21-sanalar: ertakdagi shahzoda obrazi
Bu sanalarda tug‘ilgan ayollar munosabatlarda yuqori talab va katta orzularga ega bo‘lishi mumkin.
Ularning ideal erkagi:
kelishgan;
moliyaviy jihatdan barqaror;
saxiy;
o‘ziga ishongan;
ayolni qadrlaydigan;
hayotda aniq maqsadga ega inson sifatida tasavvur qilinadi.
Bunday ayollar oddiy munosabatdan ko‘ra, o‘zini alohida va qadrli his qiladigan muhabbatni xohlashi mumkin. Ularga e’tibor, sovg‘a va go‘zal uchrashuvlar ham muhim.
Ammo tashqi ko‘rinish va boylikning o‘zi yaxshi xarakterni kafolatlamaydi. Saxiylik ham faqat pul sarflash emas — vaqt, e’tibor, mehr va mas’uliyatni ham bo‘lishishdir.
Haqiqiy «shahzoda» qimmat mashinada kelgani bilan emas, qiyin paytda qanday munosabat bildirishi bilan bilinadi.
1, 4, 7, 11, 25, 29 va 31-sanalar: mustaqil va faol juft
Ushbu guruh vakillari shaxsiy hudud, tartib va erkinlikni qadrlaydigan ayollar sifatida talqin qilinadi.
Ularga doimiy e’tibor talab qiladigan yoki har bir ishda xalaqit beradigan emas, balki o‘z hayoti va maqsadiga ega erkak mos kelishi mumkin.
Ideal juft:
gapga tushunadigan;
chegaralarni hurmat qiladigan;
mustaqil qaror qabul qiladigan;
faol va mehnatkash;
barcha mas’uliyatni ayolga tashlab qo‘ymaydigan inson bo‘lishi kerak.
Bu ayollar uchun erkakning divanda yotib, hayotdan faqat tayyor qulaylik kutishi eng katta salbiy belgilardan biri bo‘lishi mumkin.
Ular sherik qidiradi — yana bir tarbiyalanishi kerak bo‘lgan insonni emas.
Biroq mustaqillikni hissiy sovuqlik bilan adashtirmaslik muhim. Har qancha kuchli inson ham mehr, e’tibor va samimiy suhbatga ehtiyoj sezadi.
3, 6, 18, 24 va 30-sanalar: hayotni shinam qiladigan erkak
Bu sanalarda tug‘ilgan ayollar go‘zallik, qulaylik va munosabatlardagi iliq muhitni yuqori baholashi mumkin.
Ularga quyidagi xususiyatlarga ega erkak mos keladi:
mehribon va e’tiborli;
sevgisini ochiq ko‘rsata oladigan;
erkalash va qo‘llab-quvvatlashni biladigan;
uy va oila muhitiga hissa qo‘shadigan;
hayotni ortiqcha janjallarsiz shinam qiladigan.
Bunday ayol uchun munosabatdagi mayda detallar katta ahamiyatga ega: holidan xabar olish, uy ishlarida yordam berish, muhim sanalarni eslash va oddiy kunni ham yoqimli qilish.
Ular muhabbatni faqat so‘zlarda emas, kundalik harakatlarda ko‘rishni xohlaydi.
Ammo qulaylikka intilish munosabatdagi muammolarni yashirishga sabab bo‘lmasligi kerak. Haqiqiy shinamlik — janjal yo‘qdek ko‘rinish emas, muammolarni hurmat bilan hal qilish qobiliyatidir.
Nega ayrim ayollar butunlay boshqa tipni tanlaydi?
Tug‘ilgan sana insonning munosabatdagi tanlovini ilmiy ravishda belgilab bermaydi. Ideal juft haqidagi tasavvurga ko‘proq quyidagilar ta’sir qiladi:
ota-ona munosabatlarini bolalikda qanday ko‘rgani;
avvalgi muhabbat tajribasi;
shaxsiy qadriyatlar;
o‘zini qanchalik qadrlashi;
xavfsizlik va yaqinlikka bo‘lgan ehtiyoj;
hayotning hozirgi bosqichi.
Masalan, yoshlikda kuchli va sirli insonni yoqtirgan ayol vaqt o‘tishi bilan xotirjam, mas’uliyatli va ishonchli juftni ko‘proq qadrlay boshlashi mumkin.
Shu sabab numerologik tavsifni qat’iy qoida emas, o‘z xohishlaringizni tahlil qilish uchun qiziqarli savol sifatida qabul qilish to‘g‘riroq.
Ideal erkakni tanlashda nimalar muhim?
Tashqi ko‘rinish, romantika va moliyaviy imkoniyat ahamiyatli bo‘lishi mumkin. Ammo barqaror munosabat uchun quyidagi xususiyatlar yanada muhimroq:
o‘zaro hurmat;
ishonch va halollik;
hissiy xavfsizlik;
kelishmovchiliklarni sog‘lom hal qilish;
mas’uliyatni bo‘lishish;
bir-birining chegaralarini hurmat qilish;
kelajak maqsadlarining mosligi.
Munosabatda eng asosiy savol «u idealmi?» emas. Muhimroq savol — uning yonida o‘zingizni erkin, qadrli va xavfsiz his qilasizmi?
Asosiy xulosa
Numerologik talqinlarga ko‘ra, ayrim ayollar romantik hamfikrni, boshqalar kuchli va saxiy erkakni, yana bir guruh esa mustaqil yoki hayotni shinam qiladigan juftni xohlaydi.
Biroq tug‘ilgan sana sevgi taqdirini belgilamaydi. Ideal inson — ro‘yxatdagi barcha talablarga javob beradigan emas, balki sizning qadriyatlaringizni hurmat qilib, munosabatda birga o‘sishga tayyor bo‘lgan insondir.
Sizning tug‘ilgan sanangiz uchun keltirilgan erkak tipi haqiqiy tanlovingizga mos keldimi?
…