Redmi K100 Pro taqdimoti va texnik xususiyatlari oshkor etildi
Redmi brendining yangi Redmi K100 Pro flagman smartfoni 11-avgust kuni mahalliy vaqt bilan soat 19:00 da rasman taqdim etilishi e'lon qilindi. Ixbt.com ma'lumotlariga ko'ra, qurilma Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori, 16 gigabaytgacha tezkor xotira va 8500 mA·ch sig'imli ulkan batareya bilan jihozlanadi. Shuningdek, yangi model uch karrali kamera bloki, 100 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasi, 185 Hz chastotali ekran va 200 megapiksellik asosiy kamera sensori oladi.
Smartfonlar bozori yetakchilaridan biri boʻlgan Redmi brendi oʻzining yangi flagman qurilmasi — Redmi K100 Pro modelining rasmiy taqdimot sanasi va asosiy imkoniyatlarini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kelgusi avlod ilgʻor gadjeti oʻzining rekord darajadagi akkumulyatori, quvvatlash tezligi va yuqori unumdorligi bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortishga ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Weibo ijtimoiy tarmogʻidagi Smart Digital Products Research Center sahifasida chop etilgan reklamali varaqaga asosan, yangi flagmanning taqdimot marosimi 11-avgust kuni mahalliy vaqt bilan soat 19:00 da boʻlib oʻtishi belgilangan. Ushbu qurilma texnologik olamda eng koʻp muhokama qilinayotgan mobil qurilmalardan biriga aylanmoqda.
Dizayn va tashqi koʻrinishChop etilgan rasmiy posterga koʻra, yangi smartfon oʻzidan oldingi avlod sanalgan Redmi K90 Pro Max modelining umumiy dizayn uslubini saqlab qolgan. Orqa panelda anʼanaviy tarzda uch karrali kamera bloki va mashhur Bose brendiga tegishli qoʻshimcha dinamik oʻrnatilgani koʻzga tashlanadi.
Shuningdek, qurilmaning yangi toʻq qizil rangdagi korpusi asosiy vizual oʻzgarishlardan biri boʻldi. Insayderlarning taʼkidlashicha, ushbu rang kelgusida chiqishi kutilayotgan iPhone 18 Pro liniyasida taqdim etilishi taxmin qilinayotgan Cherry Red tusini eslatib yuboradi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikAvvalroq mazkur flagman Geekbench sinov bazasida roʻyxatdan oʻtgan edi. Unga koʻra, smartfon zamonaviy Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori hamda 16 gigabaytgacha boʻlgan tezkor xotira bilan jihozlanadi. Bu esa eng ogʻir ilovalar va oʻyinlarda ham yuqori tezlikni taʼminlaydi.
Qurilmaning eng taʼsirchan jihatlaridan biri bu uning akkumulyatoridir. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, Redmi K100 Pro 8500 mA·ch sigʻimli ulkan batareya bilan taʼminlanadi. Uni 100 vatt quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasi orqali qisqa vaqt ichida toʻldirish mumkin boʻladi.
Displey va optika imkoniyatlari ham eʼtibordan chetda qolmagan. Smartfon 185 Hz gacha yanglanish chastotasiga ega ekran va 200 megapiksellik asosiy kamera sensori bilan jihozlanishi kutilmoqda, bu esa mobil suratga olish ixlosmandlari uchun muhim yangilikdir.
…