Redmi K100 Pro taqdimoti va texnik xususiyatlari oshkor etildi

·21·Texno
Redmi K100 Pro taqdimoti va texnik xususiyatlari oshkor etildi
Qisqacha

Redmi brendining yangi Redmi K100 Pro flagman smartfoni 11-avgust kuni mahalliy vaqt bilan soat 19:00 da rasman taqdim etilishi e'lon qilindi. Ixbt.com ma'lumotlariga ko'ra, qurilma Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori, 16 gigabaytgacha tezkor xotira va 8500 mA·ch sig'imli ulkan batareya bilan jihozlanadi. Shuningdek, yangi model uch karrali kamera bloki, 100 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasi, 185 Hz chastotali ekran va 200 megapiksellik asosiy kamera sensori oladi.

Smartfonlar bozori yetakchilaridan biri boʻlgan Redmi brendi oʻzining yangi flagman qurilmasi — Redmi K100 Pro modelining rasmiy taqdimot sanasi va asosiy imkoniyatlarini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kelgusi avlod ilgʻor gadjeti oʻzining rekord darajadagi akkumulyatori, quvvatlash tezligi va yuqori unumdorligi bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortishga ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Weibo ijtimoiy tarmogʻidagi Smart Digital Products Research Center sahifasida chop etilgan reklamali varaqaga asosan, yangi flagmanning taqdimot marosimi 11-avgust kuni mahalliy vaqt bilan soat 19:00 da boʻlib oʻtishi belgilangan. Ushbu qurilma texnologik olamda eng koʻp muhokama qilinayotgan mobil qurilmalardan biriga aylanmoqda.

Dizayn va tashqi koʻrinish

Chop etilgan rasmiy posterga koʻra, yangi smartfon oʻzidan oldingi avlod sanalgan Redmi K90 Pro Max modelining umumiy dizayn uslubini saqlab qolgan. Orqa panelda anʼanaviy tarzda uch karrali kamera bloki va mashhur Bose brendiga tegishli qoʻshimcha dinamik oʻrnatilgani koʻzga tashlanadi.

Shuningdek, qurilmaning yangi toʻq qizil rangdagi korpusi asosiy vizual oʻzgarishlardan biri boʻldi. Insayderlarning taʼkidlashicha, ushbu rang kelgusida chiqishi kutilayotgan iPhone 18 Pro liniyasida taqdim etilishi taxmin qilinayotgan Cherry Red tusini eslatib yuboradi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Avvalroq mazkur flagman Geekbench sinov bazasida roʻyxatdan oʻtgan edi. Unga koʻra, smartfon zamonaviy Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori hamda 16 gigabaytgacha boʻlgan tezkor xotira bilan jihozlanadi. Bu esa eng ogʻir ilovalar va oʻyinlarda ham yuqori tezlikni taʼminlaydi.

Qurilmaning eng taʼsirchan jihatlaridan biri bu uning akkumulyatoridir. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, Redmi K100 Pro 8500 mA·ch sigʻimli ulkan batareya bilan taʼminlanadi. Uni 100 vatt quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasi orqali qisqa vaqt ichida toʻldirish mumkin boʻladi.

Displey va optika imkoniyatlari ham eʼtibordan chetda qolmagan. Smartfon 185 Hz gacha yanglanish chastotasiga ega ekran va 200 megapiksellik asosiy kamera sensori bilan jihozlanishi kutilmoqda, bu esa mobil suratga olish ixlosmandlari uchun muhim yangilikdir.

RedmiRedmi K100 ProSmartfonlarSnapdragonTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CareCloud tibbiy maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirmoqdaCareCloud tibbiy maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirmoqdaBugun, 01:29Sudya Tramp maʼmuriyatining Anthropic boʻyicha dalillari yetarli emasligini aytdiSudya Tramp maʼmuriyatining Anthropic boʻyicha dalillari yetarli emasligini aytdiBugun, 01:24Yolgʻizlikka qarshi sunʼiy intellekt qurilmasi yangi ovoz va qimmat narx bilan qaytdiYolgʻizlikka qarshi sunʼiy intellekt qurilmasi yangi ovoz va qimmat narx bilan qaytdiBugun, 00:53ChatGPT haftasiga 1 milliard foydalanuvchiga yaqinlashmoqdaChatGPT haftasiga 1 milliard foydalanuvchiga yaqinlashmoqdaBugun, 00:28Florida elektromobillar uchun ajratilgan mablagʻni uchuvchi taksilarga yoʻnaltirmoqdaFlorida elektromobillar uchun ajratilgan mablagʻni uchuvchi taksilarga yoʻnaltirmoqdaKecha, 23:58Google sunʼiy intellekt yordamida Chrome xavfsizligini keskin oshirdiGoogle sunʼiy intellekt yordamida Chrome xavfsizligini keskin oshirdiKecha, 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi