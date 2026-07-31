UYEFA Jahon chempionatini boykot qilish bilan FIFAga tahdid solmoqda!

·24·Sport
UYEFA Jahon chempionatini boykot qilish bilan FIFAga tahdid solmoqda!
Qisqacha

Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi FIFA xalqaro musobaqalar va Jahon chempionatiga bo‘lgan mualliflik hamda tijoriy huquqlarni xususiy investorlarga sotsa, turnirlarni to‘liq boykot qilishini ma'lum qildi. Tashkilotning ta'kidlashicha, Yevropaning barcha 55 ta milliy assotsiatsiyasi bu rejani bir ovozdan qat'iy rad etmoqda va Jahon chempionati investitsiya mahsuloti bo‘la olmaydi.

Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi (UYEFA) jahon futboli tarixidagi eng keskin va shov-shuvli bayonotlardan birini e’lon qildi. Tashkilot Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) musobaqalarini, shu jumladan Jahon chempionatini to‘liq boykot qilishini rasman ma’lum qildi.

Agar FIFA JCH va boshqa musobaqalarga bo‘lgan mualliflik va tijoriy huquqlarni xususiy investorlarga sotish haqidagi bahsli rejasini amalga oshirsa, Yevropaning barcha 55 ta milliy assotsiatsiyasi ushbu tarixiy turnirlarda qatnashishdan bosh tartadi.

Ushbu maqolada biz sizga UYEFAning dahshatli ultimatumi tafsilotlari va jahon futboli kelajagini tahlikaga solayotgan inqiroz haqida batafsil so‘zlab beramiz.

UYEFAdan FIFAga dahshatli Ultimatum: «Yakdil Pozitsiya»

UYEFAning bayonoti qat’iy va murosasiz ruhda yozilgan. Yevropa futboli rahbariyati FIFAning musobaqalarni xususiy mulkka aylantirish tashabbusini «mas’uliyatsizlik» va «kechirib bo‘lmaydigan holat» deb atadi.

«UYEFA va uning tarkibiga kiruvchi 55 ta milliy assotsiatsiya yakdil pozitsiyada turibdi. Biz FIFA'ning jahon chempionati va boshqa musobaqalarga mulkchilik huquqini xususiy investorlarga berish haqidagi taklifini bir ovozdan qat’iy rad etamiz», — deyiladi tashkilot xabarida.

Rasmda: UYEFA Prezidenti Aleksander Cheferinning qat’iy va tahdidli qiyofasi. Orqa planda ekranda UYEFAning «55 ta Milliy Assotsiatsiya» nomidan «Bir Ovozdan Rad Etish» (Unanimous Rejection) va FIFA JCH kubogiga «SOTILMAYDI» (Not For Sale) tamg‘asi bosilgani aks etgan.

«JCH — Bu Irsiy Meros, Uni Sotib Bo‘lmaydi!»

UYEFA JCHning tijoriy mahsulotga aylantirilishiga tish-tirnog‘i bilan qarshi chiqmoqda. Yevropaliklar fikricha, turnirning ma’naviy qiymati moliyaviy daromaddan ustun turishi shart.

  • Investitsiya emas: Jahon chempionati investitsiya mahsuloti sifatida ko‘rilishi mumkin emas. Bu futbolning avlodlar davomida futbolchilar, milliy jamoalar va muxlislar tomonidan yaratilgan eng buyuk merosidir.

  • Maxfiy rejalar: Bunday muhim tashabbusning futbolni boshqarishga mas’ul tomonlar bilan maslahatlashmasdan, maxfiy tarzda ishlab chiqilib, deyarli tasdiqlash bosqichiga olib kelingani kechirib bo‘lmaydigan holatdir.

  • Burchdan voz kechish: UYEFA buni FIFA'ning jahon futboli homiysi sifatidagi burchidan voz kechishi sifatida baholadi.

Investorlar Bosimi va Futbol Tabiatining O‘zgarishi

Agar FIFA rejasi amalga oshsa, futbol tubdan o‘zgaradi. UYEFA bu model jahon futbolida o‘rin yo‘qligini ta’kidlaydi:

«Agar tashqi investorlar FIFA musobaqalarida ulushga ega bo‘lsa, futbol abadiy o‘zgaradi. Tijoriy daromad doimiy majburiyatga, investorlarning kutilmalari esa kundalik bosimga aylanadi. Bu modelning jahon futbolida o‘rni yo‘q».

Futbol kelajagini asosiy maqsadi moliyaviy daromadni oshirish bo‘lgan shaxslar belgilamasligi kerak. UYEFA Yevropa ovozi bor ekan, JCH hech qachon sotilmasligiga va’da berdi.

Asosiy ma’lumotlar jadvali

Mezzon / Ma’lumot

Tafsilotlar

Tomonlar

UYEFA (Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi) va FIFA (Xalqaro futbol federatsiyasi)

Muammo

FIFA JCH va musobaqa huquqlarini xususiy investorlarga sotish rejasi

UYEFA pozitsiyasi

Barcha 55 ta milliy assotsiatsiyaning «Yakdil Rad Etishi»

Ultimatum

Reja bekor qilinmasa, Yevropa jamoalari FIFA musobaqalarini to‘liq boykot qiladi

Oqibat (Kutilmagan)

Agar reja amalga oshsa, futbol abadiy o‘zgaradi va tijoriy daromad asosiy maqsadga aylanadi

Butunjahon Futbol Tarixidagi Eng Katta Krizis Doirasida Muhokama!

UYEFAning bayonoti jahon futboli tarixidagi eng katta inqirozni boshlab berdi. Ikki gigant tashkilot o‘rtasidagi bu qarama-qarshilik JCHning mavjudligini tahlikaga solmoqda.

Ushbu shov-shuvli va dahshatli ultimatum haqidagi xabarni tezroq yaqinlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Butun dunyo bu tarixiy qadam haqida bilishi kerak.

Sizningcha, UYEFA JCHni boykot qilishi mumkinmi? FIFAning musobaqalarni xususiy mulkka aylantirish rejasiga qanday qaraysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

UEFAFIFAAleksander Čeferin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shafqatsiz «Bavariya»: Mavsumoldi bahsida raqibini yer bilan bitta qildi (15:0)Shafqatsiz «Bavariya»: Mavsumoldi bahsida raqibini yer bilan bitta qildi (15:0)Bugun, 01:01Atletiko shikoyatidan soʻng Barselona va Xulian Alvares jiddiy sanksiyalarga uchrashi mumkinAtletiko shikoyatidan soʻng Barselona va Xulian Alvares jiddiy sanksiyalarga uchrashi mumkinBugun, 00:39Shomurodov va Fayzullayev jamoasi yevrokuboklarni tark etdi — dahshatli oqshom tafsilotlariShomurodov va Fayzullayev jamoasi yevrokuboklarni tark etdi — dahshatli oqshom tafsilotlariKecha, 23:24Aleksandro Balde: Real Madriddan qoʻrqmaymiz va taqdirimiz oʻz qoʻlimizdaAleksandro Balde: Real Madriddan qoʻrqmaymiz va taqdirimiz oʻz qoʻlimizdaKecha, 22:17Mayk Tayson sirni ochdi: Muhammad Ali emas, uning haqiqiy kumiri kim bo‘lgan?Mayk Tayson sirni ochdi: Muhammad Ali emas, uning haqiqiy kumiri kim bo‘lgan?Kecha, 21:00Frank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdiFrank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdiKecha, 20:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi