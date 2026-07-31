UYEFA Jahon chempionatini boykot qilish bilan FIFAga tahdid solmoqda!
Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi FIFA xalqaro musobaqalar va Jahon chempionatiga bo‘lgan mualliflik hamda tijoriy huquqlarni xususiy investorlarga sotsa, turnirlarni to‘liq boykot qilishini ma'lum qildi. Tashkilotning ta'kidlashicha, Yevropaning barcha 55 ta milliy assotsiatsiyasi bu rejani bir ovozdan qat'iy rad etmoqda va Jahon chempionati investitsiya mahsuloti bo‘la olmaydi.
Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi (UYEFA) jahon futboli tarixidagi eng keskin va shov-shuvli bayonotlardan birini e’lon qildi. Tashkilot Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) musobaqalarini, shu jumladan Jahon chempionatini to‘liq boykot qilishini rasman ma’lum qildi.
Agar FIFA JCH va boshqa musobaqalarga bo‘lgan mualliflik va tijoriy huquqlarni xususiy investorlarga sotish haqidagi bahsli rejasini amalga oshirsa, Yevropaning barcha 55 ta milliy assotsiatsiyasi ushbu tarixiy turnirlarda qatnashishdan bosh tartadi.
Ushbu maqolada biz sizga UYEFAning dahshatli ultimatumi tafsilotlari va jahon futboli kelajagini tahlikaga solayotgan inqiroz haqida batafsil so‘zlab beramiz.
UYEFAdan FIFAga dahshatli Ultimatum: «Yakdil Pozitsiya»
UYEFAning bayonoti qat’iy va murosasiz ruhda yozilgan. Yevropa futboli rahbariyati FIFAning musobaqalarni xususiy mulkka aylantirish tashabbusini «mas’uliyatsizlik» va «kechirib bo‘lmaydigan holat» deb atadi.
«UYEFA va uning tarkibiga kiruvchi 55 ta milliy assotsiatsiya yakdil pozitsiyada turibdi. Biz FIFA'ning jahon chempionati va boshqa musobaqalarga mulkchilik huquqini xususiy investorlarga berish haqidagi taklifini bir ovozdan qat’iy rad etamiz», — deyiladi tashkilot xabarida.
Rasmda: UYEFA Prezidenti Aleksander Cheferinning qat’iy va tahdidli qiyofasi. Orqa planda ekranda UYEFAning «55 ta Milliy Assotsiatsiya» nomidan «Bir Ovozdan Rad Etish» (Unanimous Rejection) va FIFA JCH kubogiga «SOTILMAYDI» (Not For Sale) tamg‘asi bosilgani aks etgan.
«JCH — Bu Irsiy Meros, Uni Sotib Bo‘lmaydi!»
UYEFA JCHning tijoriy mahsulotga aylantirilishiga tish-tirnog‘i bilan qarshi chiqmoqda. Yevropaliklar fikricha, turnirning ma’naviy qiymati moliyaviy daromaddan ustun turishi shart.
Investitsiya emas: Jahon chempionati investitsiya mahsuloti sifatida ko‘rilishi mumkin emas. Bu futbolning avlodlar davomida futbolchilar, milliy jamoalar va muxlislar tomonidan yaratilgan eng buyuk merosidir.
Maxfiy rejalar: Bunday muhim tashabbusning futbolni boshqarishga mas’ul tomonlar bilan maslahatlashmasdan, maxfiy tarzda ishlab chiqilib, deyarli tasdiqlash bosqichiga olib kelingani kechirib bo‘lmaydigan holatdir.
Burchdan voz kechish: UYEFA buni FIFA'ning jahon futboli homiysi sifatidagi burchidan voz kechishi sifatida baholadi.
Investorlar Bosimi va Futbol Tabiatining O‘zgarishi
Agar FIFA rejasi amalga oshsa, futbol tubdan o‘zgaradi. UYEFA bu model jahon futbolida o‘rin yo‘qligini ta’kidlaydi:
«Agar tashqi investorlar FIFA musobaqalarida ulushga ega bo‘lsa, futbol abadiy o‘zgaradi. Tijoriy daromad doimiy majburiyatga, investorlarning kutilmalari esa kundalik bosimga aylanadi. Bu modelning jahon futbolida o‘rni yo‘q».
Futbol kelajagini asosiy maqsadi moliyaviy daromadni oshirish bo‘lgan shaxslar belgilamasligi kerak. UYEFA Yevropa ovozi bor ekan, JCH hech qachon sotilmasligiga va’da berdi.
Asosiy ma’lumotlar jadvali
Mezzon / Ma’lumot
Tafsilotlar
Tomonlar
UYEFA (Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi) va FIFA (Xalqaro futbol federatsiyasi)
Muammo
FIFA JCH va musobaqa huquqlarini xususiy investorlarga sotish rejasi
UYEFA pozitsiyasi
Barcha 55 ta milliy assotsiatsiyaning «Yakdil Rad Etishi»
Ultimatum
Reja bekor qilinmasa, Yevropa jamoalari FIFA musobaqalarini to‘liq boykot qiladi
Oqibat (Kutilmagan)
Agar reja amalga oshsa, futbol abadiy o‘zgaradi va tijoriy daromad asosiy maqsadga aylanadi
Butunjahon Futbol Tarixidagi Eng Katta Krizis Doirasida Muhokama!
UYEFAning bayonoti jahon futboli tarixidagi eng katta inqirozni boshlab berdi. Ikki gigant tashkilot o‘rtasidagi bu qarama-qarshilik JCHning mavjudligini tahlikaga solmoqda.
Ushbu shov-shuvli va dahshatli ultimatum haqidagi xabarni tezroq yaqinlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Butun dunyo bu tarixiy qadam haqida bilishi kerak.
Sizningcha, UYEFA JCHni boykot qilishi mumkinmi? FIFAning musobaqalarni xususiy mulkka aylantirish rejasiga qanday qaraysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…