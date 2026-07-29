Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
Zarina Nizomutdinova oilasida quvonchli sana nishonlandi. Aktrisaning birinchi farzandi Temurxon Sodiqov 18 yoshga to‘ldi. Ushbu xabarni Zarinaning o‘zi ijtimoiy tarmoqda e’lon qilib, o‘g‘liga bag‘ishlangan samimiy tabrigini joyladi.
Aktrisa o‘z murojaatida Temurxonning dunyoga kelishi hayotidagi muhim voqealardan biri bo‘lganini yozdi. U farzandi tufayli ilk bor ona bo‘lish baxtini his etganini esladi.
"O‘g‘lim, baxtimga doimo sog‘ bo‘l. Umring uzoq bo‘lsin. Niyat qilgan barcha orzularingga yetib yurgin. 18 yoshing muborak", deya tilak bildirdi Zarina Nizomutdinova.
Post e’lon qilingach, muxlislar aktrisani farzandining tug‘ilgan kuni bilan tabriklashdi. Izohlarda Temurxonga yorug‘ kelajak, oilasiga esa tinchlik va xotirjamlik tilagan ko‘plab samimiy fikrlar qoldirildi.
…