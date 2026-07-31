Shahzoda Muhammedova turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi (video)

·25·Madaniyat
Shahzoda Muhammedova turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi (video)
Qisqacha

Dizayner va boshlovchi Shahzoda Muhammedova "Chefbook" ko‘rsatuvida teleboshlovchi Nilufar Sotiboldiyeva bilan birga taom tayyorlash jarayonida turmush o‘rtog‘ining xarakteri va oiladagi talabchanligi haqida so‘zlab berdi. Shahzodaning aytishicha, uning jufti ovqat tayyorlashda barcha masalliqlar ustining terisini shilib tashlashni talab qiladi va ovqatlanish paytida uni restorandagi ofitsiantdek to‘xtovsiz turli yumushlarga band qiladi.

Dizayner va boshlovchi Shahzoda Muhammedova "Chefbook" ko‘rsatuvida teleboshlovchi Nilufar Sotiboldiyeva bilan birga taom tayyorlash jarayonida turmush o‘rtog‘i haqida qiziqarli fikrlarini bildirib o‘tdi.

Baliq tayyorlayotib, uning terisini shilayotgan Shahzoda avval turmush o‘rtog‘i uchun baliqning terisini olmay pishirganini aytdi. Biroq jufti taomlarning ustki qismini doim olib tashlashni so‘ragani sababli vaqt o‘tishi bilan bunga o‘rganib qolganini ta’kidladi.

“To‘g‘risini aytsam, turmush o‘rtog‘imga taom tayyorlasam, avval baliqning terisini shilmasdim. Ammo ular hamma narsaning ustini shildiraverganlaridan keyin, oxiri shiladigan bo‘lib ketdim. Tovuqni, kolbasani kessam ham, ustini shildiraveradilar”, — dedi u.

Suhbat davomida Nilufar Sotiboldiyeva ham Shahzodaning turmush o‘rtog‘i bilan suhbatlashganini eslab, uning xarakteriga o‘z bahosini berdi.

“Shahzodaning turmush o‘rtog‘i bilan ham suhbatda bo‘lganmiz. Juda talabchan, qattiqqo‘l. Nazarimda, uy ishlarida ham yuqori bir planka qo‘ygan bo‘lsalar kerak”, — dedi boshlovchi.

Shundan so‘ng Shahzoda turmush o‘rtog‘ining kundalik hayotdagi talabchanligini yanada batafsilroq ochib berdi. Uning aytishicha, turmush o‘rtog‘i ovqatlanayotgan paytda ham Shahzoda o‘zini go‘yo restorandagi ofitsiantdek his qiladi.

“Qachonki turmush o‘rtog‘im nonushta yoki tushlik qilayotgan bo‘lsalar, tepalarida xuddi ofitsant kabi turaman. Er-xotin o‘tirib, mazza qilib gaplashib o‘tira olmaymiz. Chunki doim nimadir kerak bo‘ladi”, — deya hazil qildi Shahzoda.

Uning so‘zlariga ko‘ra, turmush o‘rtog‘i undan qalampirni muzlatkichdan olib berish, sochiq keltirish yoki choyni almashtirish kabi turli iltimoslarni tez-tez so‘raydi.

“Ko‘k choy damlagan bo‘lsam, 'qora choy damlab yuboring, qora choy xohlab qoldim', deydilar. Yoki bu liderlikning jihatlari shunaqami, hamma xodimlariga ish buyuraverib o‘rganib qolganlaridanmi, bilmadim”, — dedi Shahzoda.

Ushbu samimiy suhbat ijtimoiy tarmoqlarda ham qiziqish uyg‘otishi mumkin. Shahzodaning turmush o‘rtog‘i haqidagi hazil aralash fikrlari uning oilaviy hayotidan muxlislarga o‘ziga xos tasavvur berdi.

Shahzoda MuhammedovaNilufar SotiboldiyevaChefbook
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahlo va Veysel to‘yida kelin salom va gul berish marosimi o‘zgacha bo‘ldi (video)Shahlo va Veysel to‘yida kelin salom va gul berish marosimi o‘zgacha bo‘ldi (video)Bugun, 03:31Ali Otajonov yangi avtomobil xarid qilganini ma’lum qildiAli Otajonov yangi avtomobil xarid qilganini ma’lum qildiBugun, 03:20Shahlo va Veysel to‘yidagi trendga aylangan tort marosimi barchaning e’tiborini tortdi (video)Shahlo va Veysel to‘yidagi trendga aylangan tort marosimi barchaning e’tiborini tortdi (video)Bugun, 02:46Shahlo Salayeva va Veysel Dulgerning O‘zbekistondagi to‘yidan yorqin lavhalar (video)Shahlo Salayeva va Veysel Dulgerning O‘zbekistondagi to‘yidan yorqin lavhalar (video)Bugun, 01:36Afruzaning yangi “Topolmaysiz” nomli qisqa taronasiga muxlislarning qiziqishi ortmoqda! (video)Afruzaning yangi “Topolmaysiz” nomli qisqa taronasiga muxlislarning qiziqishi ortmoqda! (video)Kecha, 18:22Yangi turmush qurgan Tom Holland va Zendaya yana bir filmda!Yangi turmush qurgan Tom Holland va Zendaya yana bir filmda!Kecha, 18:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida