Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?

·53·Foydali
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?

Yoz faslida chivin, pashsha va boshqa mayda hasharotlar ko‘payishi ko‘pchilik uchun noqulaylik tug‘diradi. Qiziq tomoni shundaki, xalq orasida asrlar davomida qo‘llanib kelinayotgan oddiy bir usul bu muammoni yengillashtirishga yordam berishi mumkin.

Manbalarga ko‘ra, o‘rta asrlardayoq odamlar piyozni to‘rt bo‘lakka bo‘lib, karavot yoniga qo‘yib uxlash yo‘talni yengillashtirishini kuzatishgan. Keyinchalik, 1990-yillar boshlarida ayrim shifokorlar ham bu usul gripp va shamollash alomatlarini kamaytirishga yordam berishi mumkin, degan fikrda bo‘lib, bemorlariga sinab ko‘rishni tavsiya etgan. Aytilishicha, piyozni bosh tomonga yaqin qo‘yib uxlagan ayrim bemorlar shamollashdan tezroq sog‘ayganini bildirgan.

Bu qarashning asosida piyozning tabiiy antibakterial xususiyatlari yotishi aytilgan. Biroq bugungi kunda zamonaviy ilm-fan piyozni karavot yoniga qo‘yish gripp yoki shamollashni davolashiga oid ishonchli ilmiy dalillarni tasdiqlamagan. Shu sababli mazkur usulni tibbiy davolash o‘rnida qabul qilish tavsiya etilmaydi.

Shunga qaramay, to‘g‘ralgan piyoz boshqa jihatdan foydali bo‘lishi mumkin. Uning o‘ziga xos o‘tkir hidi uyga kiruvchi pashshalarni bezovta qilishi, hatto chivin va chumolilarni ham uzoqlashtirishi mumkin. Shu bois ayrimlar yoz kechalari uni tabiiy hasharot qaytaruvchi vosita sifatida ishlatadi.

Bundan tashqari, piyoz tarkibida mavjud aminokislotalar organizmni tinchlantirishga yordam berishi va uyqu sifatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi haqida ham fikrlar mavjud.

Yana bir xalqona usulga ko‘ra, agar piyoz chivin chaqqan joyga surtilsa, uning yallig‘lanishga qarshi xususiyatlari tufayli teridagi qizarish, achishish va qichishishni biroz yengillashtirishi mumkin.

Mutaxassislar esa bu kabi usullardan foydalanish mumkinligini inkor etmas ekan, kasalliklarni davolashda ilmiy asoslangan tibbiy tavsiyalar va shifokor maslahatiga tayanish muhimligini eslatadi.

O'rta asrlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektrni tejashning siri: konditsionerni to‘g‘ri ishlatyapsizmi?Elektrni tejashning siri: konditsionerni to‘g‘ri ishlatyapsizmi?Bugun, 00:13Akulalar haqidagi bu 9 haqiqat siz uchun kutilmagan bo‘ladiAkulalar haqidagi bu 9 haqiqat siz uchun kutilmagan bo‘ladi14.07, 17:02Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?14.07, 05:19Istak ortidan quvish nega odamni charchatadi? Buning "sir"i boshqa joydaIstak ortidan quvish nega odamni charchatadi? Buning "sir"i boshqa joyda13.07, 01:40Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?12.07, 23:36Bakteriyalar oltin ishlab chiqaradimi? Olimlar qiziqarli haqiqatni tushuntirdiBakteriyalar oltin ishlab chiqaradimi? Olimlar qiziqarli haqiqatni tushuntirdi12.07, 18:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
Akulalar haqidagi bu 9 haqiqat siz uchun kutilmagan bo‘ladi
Akulalar haqidagi bu 9 haqiqat siz uchun kutilmagan bo‘ladi