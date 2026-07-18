Dunyoning eng mazali taomlari qaysi davlatda? Reyting e’lon qilindi

·75·Dunyo
Dunyoning eng mazali taomlari qaysi davlatda? Reyting e’lon qilindi

Dunyoning eng mazali milliy oshxonalari reytingi e’lon qilindi. Reyting xalqaro gastronomik baholashlar asosida tuzilgan bo‘lib, unda turli mamlakatlarning an’anaviy taomlari ta’mi, xilma-xilligi va ommabopligi hisobga olingan.

Ro‘yxatda Italiya 4,64 ball bilan birinchi o‘rinni egalladi. Mamlakatning pizza, pasta va risotto kabi mashhur taomlari dunyo bo‘ylab millionlab insonlarning sevimli tanloviga aylangani yana bir bor o‘z tasdig‘ini topdi.

Ikkinchi pog‘onadan Gretsiya (4,60), uchinchi o‘rindan esa Peru (4,54) joy oldi. Kuchli beshlikni Portugaliya va Ispaniya yakunlagan.

Shuningdek, Yaponiya, Turkiya, Xitoy, Fransiya hamda Indoneziya dunyoning eng mazali oshxonalariga ega davlatlar o‘nligidan o‘rin oldi. Ularning har biri o‘ziga xos taomlari va boy gastronomik an’analari bilan yuqori baholangan.

Reytingda ayrim MDH va mintaqa davlatlari ham qayd etilgan. Xususan, Gruziya 21-o‘rinni, Rossiya 28-o‘rinni, Ukraina 43-o‘rinni egallagan. Ozarbayjon 67-, Belarus 79-, Armaniston 87-, Qozog‘iston esa 98-pog‘onadan joy olgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi mamlakat aholisini tozalikka chaqirmoqdaHindiston Bosh vaziri Narendra Modi mamlakat aholisini tozalikka chaqirmoqdaBugun, 17:28Isroil Livan janubidagi uchta maktabni vayron qildiIsroil Livan janubidagi uchta maktabni vayron qildiBugun, 17:21Turkiyada erkak rafiqasining burnini tishlab uzib oldiTurkiyada erkak rafiqasining burnini tishlab uzib oldiBugun, 17:18Hindistonda timsoh 12 yoshli bolaga hujum qildiHindistonda timsoh 12 yoshli bolaga hujum qildiBugun, 16:53Xitoyda plyajga 100 mingga yaqin o‘lik baliqlar chiqib qoldi (video)Xitoyda plyajga 100 mingga yaqin o‘lik baliqlar chiqib qoldi (video)Bugun, 14:087,4 magnitudali zilzila Meksikani titratdi, sunami xavfi e’lon qilindi7,4 magnitudali zilzila Meksikani titratdi, sunami xavfi e’lon qilindiBugun, 13:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?