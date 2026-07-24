«Braziliyacha joziba siri»: hashamatli ayollar amal qiladigan 6 ta go‘zallik qoidasi

·220·Foydali
«Braziliyacha joziba siri»: hashamatli ayollar amal qiladigan 6 ta go‘zallik qoidasi

Parvarishlangan tana, chiroyli va bir tekis qoraygan teri, xushbichim sonlar va o‘ziga bo‘lgan cheksiz ishonch — dunyo bo‘ylab millionlab ayollar braziliyalik go‘zallarning sirlariga havas bilan qaraydilar. Jizel Byundxen, Alessandra Ambrosio va Izabeli Fontana kabi supermodellar aslida qanday qilib o‘z go‘zalligi va yoshligini saqlab qolishmoqda? Ularning kundalik ratsionida qaysi odatiy mahsulot hal qiluvchi o‘rin tutadi va ular qaysi massajsiz hayotlarini tasavvur qila olishmaydi?

Zamin.uz braziliyalik hashamatli ayollarning eng muhim 6 ta go‘zallik sirini taqdim etadi.

1. Kokos suvi va oltin terapiyasi: Mukammal teri siri

Quyoshli Braziliyada terini namlash eng muhim va muqaddas marosimlardan biridir. Mahalliy ayollarning asosiy yordamchisi — kokos suvi va yog‘idir.

  • Ichki va tashqi oziqlantirish: Deyarli har bir braziliyalik ayol kuniga kamida bir stakan tabiiy kokos suvini ichadi. Teri silliq va yorqin bo‘lishi uchun esa paxta disklarini kokos suvi bilan ho‘llab, yuzlarini muntazam artadilar.

  • Salon muolajalari: Budjet parvarishidan tashqari, ular oltin ionlari asosidagi muolajalar hamda fraksion mezoterapiyaga tez-tez murojaat qilishadi.

2. Ifodali qomat va limfa drenaj massaji

Braziliyalik ayollar o‘zlarining jozibali burilishlari va ifodali shakllari bilan haqli ravishda faxrlanadilar. Sport va raqs tanani silliq ushlashga yordam beradi, ammo eng asosiy yashirin qurol — bu tamomila boshqa muolajadir.

Asosiy go‘zallik siri:

Braziliyalik ayollarning aksariyati o‘z hayotini limfa drenaj massajisiz tasavvur qila olmaydi. Bu massaj organizmdan toksin va shlaklarni chiqarib yuboradi, limfa aylanishini tezlashtiradi hamda terini lahzada taranglashtiradi.

Odatiy va braziliyacha parvarish: Asosiy farqlar

Parvarish yo‘nalishi

Odatiy yondashuv

Braziliyalik ayollar siri

Terini namlash

Oddiy kremlar va spreylar

Kokos suvi, tabiiy kokos yog‘i va salon protseduralari

Soch parvarishi

Sintetik niqoblar

Aloe geli + konditsioner aralashmasi

Quyoshdan himoya

Faqat plyajda SPF surtish

Ko‘chaga chiqishdan oldin muntazam SPF 30-50 surtish

Tana shakli

Faqat parhez va fitnes

Samba raqsi + Limfa drenaj massaji

3. Sochlar jilosi va SPF 50 himoyasi

Dengiz suvi va jazirama quyosh soch hamda teriga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli mahalliy qizlar quyidagi usullardan foydalanishadi:

  1. Aloe va kokos niqobi: Aloe gelini oddiy konditsioner bilan aralashtirib sochga surtish sochlarni quyosh nuridan va tuzli suvdan mukammal himoya qiladi.

  2. Muntazam SPF himoyasi: To‘q teri egalari bo‘lsa-da, ular quyosh nurlari qarish jarayonini (fotostareniye) tezlashtirishini yaxshi bilishadi. Shu bolib, ko‘chaga chiqishdan oldin SPF ko‘rsatkichi kamida 30 va 50 bo‘lgan himoya kremini surtishni hech qachon unutishmaydi.

4. Tabiiylik va ichki ehtiros: «Makiyajsiz go‘zallik»

Izabeli Fontana, Jizel Byundxen va Alessandra Ambrosio kabi jahon supermodellari podiumdan tashqarida pardoz qilmaslikni afzal ko‘rishadi. Ular o‘z tanalarini va tabiiy ko‘rinishlarini to‘liq qabul qilishgan.

Psixologlar va go‘zallik ekspertlari xulosasi:

Braziliyalik ayollarning asosiy jozibasi ularning hayotiy quvvati va ehtirosidadir. Ular raqsga tushishni, sayohat qilishni va vaqtni quvnoq o‘tkazishni yaxshi ko‘rishadi. Jamiyatga taraladigan bunday ijobiy energiya insonni har qanday pardozga qaraganda jozibadorroq ko‘rsatadi.

Bu foydali sirlar sizga ma’qul keldimi?

Go‘zallik — bu faqat qimmatbaho kosmetika emas, balki o‘ziga bo‘lgan mehr va to‘g‘ri parvarish marosimidir.

Ushbu foydali va jozibador maqolani yaqin dugonalaringizga, ayollar chatiga va ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlaringizga darhol yuboring!

Sizningcha, ushbu sirlardan qaysi birini kundalik hayotingizga joriy qilishga tayyorsiz? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

BraziliyaGisele BündchenAlessandra AmbrosioIsabeli FontanaZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayollik energetikasi o‘ta yuqori ekanini fosh qiluvchi 6 ta belgiAyollik energetikasi o‘ta yuqori ekanini fosh qiluvchi 6 ta belgiBugun, 00:55Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?Kecha, 18:26«Erkakni o‘ziga oshiq qilish siri»: Munosabatlarni saqlab qoluvchi 6 oltin qoida«Erkakni o‘ziga oshiq qilish siri»: Munosabatlarni saqlab qoluvchi 6 oltin qoidaKecha, 10:36Yigit uzoqlasha boshlasa yoxud qizlar yo‘l qo‘yadigan 4 xato...Yigit uzoqlasha boshlasa yoxud qizlar yo‘l qo‘yadigan 4 xato...23.07, 19:07Qaysi piyozni qayerda ishlatish kerak? 6 turning farqi (foto)Qaysi piyozni qayerda ishlatish kerak? 6 turning farqi (foto)23.07, 14:08Oqmi yoki jigarrang? Tuxum haqidagi mashhur afsona ochildi...Oqmi yoki jigarrang? Tuxum haqidagi mashhur afsona ochildi...23.07, 00:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?
Akulalar haqidagi bu 9 haqiqat siz uchun kutilmagan bo‘ladi
Akulalar haqidagi bu 9 haqiqat siz uchun kutilmagan bo‘ladi