Kiberxavfsizlik: spamchilar ommaviy xabarlardan manzilli hujumlarga oʻtdi

·20·Texno
Kiberxavfsizlik: spamchilar ommaviy xabarlardan manzilli hujumlarga oʻtdi
Qisqacha

2026-yilning birinchi yarmida kiberjinoyatchilar ommaviy elektron pochta tarqatishdan voz kechib, vaqt bo'yicha taqsimlangan kichik va manzilli hujumlarga o'ta boshladi. «Yandeks 360» xizmati vakillarining xabar qilishicha, oxirgi bir yil ichida tizim tomonidan qayta ishlangan elektron pochta hajmi 12 foizga oshib, 50 milliard xabarni tashkil etdi va tekshiruv bosqichida to'xtatib qolingan zararli xabarlar soni 73 foizga ko'paydi.

2026-yilning birinchi yarmida kiberjinoyatchilar ommaviy elektron pochta tarqatish amaliyotidan voz kechib, vaqt boʻyicha taqsimlangan kichik va manzilli hujumlarga oʻta boshladi. Mutaxassislarning fikricha, bunday xabarlar foydalanuvchilarga kamroq shubhali tuyuladi, biroq ularning sezilarli qismi manzilga yetib bormasdan oldin muvaffaqiyatli bloklanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu haqda «Yandeks 360» xizmati vakillari xabar bergan. Oxirgi bir yil ichida tizim tomonidan qayta ishlangan elektron pochta hajmi 12 foizga oshib, rekord darajadagi 50 milliard xabarni tashkil etdi. Shu bilan birga, tekshiruv bosqichida toʻxtatib qolingan zararli xabarlar soni 73 foizga koʻpaygani qayd etildi.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, yana 5,7 milliard xabar avtomatik ravishda spam papkasiga yoʻnaltirilgan. Xavfsizlik tizimlari tahliliga koʻra, istalmagan xabarlarning deyarli yarmi foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini oʻgʻirlash urinishlari bilan bevosita bogʻliq boʻlgan.

Kiberjinoyatlarning yangi usullari

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, joriy yilda fishing hujumlari miqdori 45 foizga, joʻnatuvchi manzilini soxtalashtirish holatlari esa 50 foizga — taxminan 20 milliontaga yetgan. Firibgarlar soʻnggi paytlarda oʻz xabarlarini davlat tashkilotlari hamda taniqli kompaniyalar bildirishnomalariga oʻxshatib koʻrsatishga intilmoqda.

Shuningdek, zararli ilovalari boʻlgan xabarlar ulushi ham uchdan bir qismga oshgan. Bu esa hujumchilarning texnik imkoniyatlari yanada murakkablashib borayotganini koʻrsatadi.

Zamonaviy himoya texnologiyalari

Bunday xavflarni oʻz vaqtida aniqlash va oldini olish uchun «Yandeks 360» platformasi ilgʻor texnologiyalardan foydalanmoqda. Xususan, xabarlardagi tasvirlarni chuqur tahlil qilish, xat yetkazib berilgandan keyingi takroriy tekshiruvlar hamda har bir xabarning minglab belgilarini baholovchi maxsus algoritmlar shular jumlasidandir.

Ekspertlarning ogohlantirishicha, kiberjinoyatchilar taktikasining oʻzgarishi foydalanuvchilardan raqamli gigiyena va ehtiyotkorlikni yanada oshirishni talab qiladi. Ayniqsa, rasmiy idoralar nomidan keladigan xabarlarga tanqidiy yondashish har qachongidan ham muhimroqdir.

KiberxavfsizlikSpamFishingYandeksIT
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CareCloud tibbiy maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirmoqdaCareCloud tibbiy maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirmoqdaBugun, 01:29Redmi K100 Pro taqdimoti va texnik xususiyatlari oshkor etildiRedmi K100 Pro taqdimoti va texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 01:24Sudya Tramp maʼmuriyatining Anthropic boʻyicha dalillari yetarli emasligini aytdiSudya Tramp maʼmuriyatining Anthropic boʻyicha dalillari yetarli emasligini aytdiBugun, 01:24Yolgʻizlikka qarshi sunʼiy intellekt qurilmasi yangi ovoz va qimmat narx bilan qaytdiYolgʻizlikka qarshi sunʼiy intellekt qurilmasi yangi ovoz va qimmat narx bilan qaytdiBugun, 00:53ChatGPT haftasiga 1 milliard foydalanuvchiga yaqinlashmoqdaChatGPT haftasiga 1 milliard foydalanuvchiga yaqinlashmoqdaBugun, 00:28Florida elektromobillar uchun ajratilgan mablagʻni uchuvchi taksilarga yoʻnaltirmoqdaFlorida elektromobillar uchun ajratilgan mablagʻni uchuvchi taksilarga yoʻnaltirmoqdaKecha, 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi