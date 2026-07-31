Kiberxavfsizlik: spamchilar ommaviy xabarlardan manzilli hujumlarga oʻtdi
2026-yilning birinchi yarmida kiberjinoyatchilar ommaviy elektron pochta tarqatishdan voz kechib, vaqt bo'yicha taqsimlangan kichik va manzilli hujumlarga o'ta boshladi. «Yandeks 360» xizmati vakillarining xabar qilishicha, oxirgi bir yil ichida tizim tomonidan qayta ishlangan elektron pochta hajmi 12 foizga oshib, 50 milliard xabarni tashkil etdi va tekshiruv bosqichida to'xtatib qolingan zararli xabarlar soni 73 foizga ko'paydi.
2026-yilning birinchi yarmida kiberjinoyatchilar ommaviy elektron pochta tarqatish amaliyotidan voz kechib, vaqt boʻyicha taqsimlangan kichik va manzilli hujumlarga oʻta boshladi. Mutaxassislarning fikricha, bunday xabarlar foydalanuvchilarga kamroq shubhali tuyuladi, biroq ularning sezilarli qismi manzilga yetib bormasdan oldin muvaffaqiyatli bloklanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu haqda «Yandeks 360» xizmati vakillari xabar bergan. Oxirgi bir yil ichida tizim tomonidan qayta ishlangan elektron pochta hajmi 12 foizga oshib, rekord darajadagi 50 milliard xabarni tashkil etdi. Shu bilan birga, tekshiruv bosqichida toʻxtatib qolingan zararli xabarlar soni 73 foizga koʻpaygani qayd etildi.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, yana 5,7 milliard xabar avtomatik ravishda spam papkasiga yoʻnaltirilgan. Xavfsizlik tizimlari tahliliga koʻra, istalmagan xabarlarning deyarli yarmi foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini oʻgʻirlash urinishlari bilan bevosita bogʻliq boʻlgan.
Kiberjinoyatlarning yangi usullariMutaxassislarning taʼkidlashicha, joriy yilda fishing hujumlari miqdori 45 foizga, joʻnatuvchi manzilini soxtalashtirish holatlari esa 50 foizga — taxminan 20 milliontaga yetgan. Firibgarlar soʻnggi paytlarda oʻz xabarlarini davlat tashkilotlari hamda taniqli kompaniyalar bildirishnomalariga oʻxshatib koʻrsatishga intilmoqda.
Shuningdek, zararli ilovalari boʻlgan xabarlar ulushi ham uchdan bir qismga oshgan. Bu esa hujumchilarning texnik imkoniyatlari yanada murakkablashib borayotganini koʻrsatadi.
Zamonaviy himoya texnologiyalariBunday xavflarni oʻz vaqtida aniqlash va oldini olish uchun «Yandeks 360» platformasi ilgʻor texnologiyalardan foydalanmoqda. Xususan, xabarlardagi tasvirlarni chuqur tahlil qilish, xat yetkazib berilgandan keyingi takroriy tekshiruvlar hamda har bir xabarning minglab belgilarini baholovchi maxsus algoritmlar shular jumlasidandir.
Ekspertlarning ogohlantirishicha, kiberjinoyatchilar taktikasining oʻzgarishi foydalanuvchilardan raqamli gigiyena va ehtiyotkorlikni yanada oshirishni talab qiladi. Ayniqsa, rasmiy idoralar nomidan keladigan xabarlarga tanqidiy yondashish har qachongidan ham muhimroqdir.
…