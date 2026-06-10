O‘zbekistonda inflyatsiya darajasi tarixiy minimum ko‘rsatkichini yangiladi
Mamlakatimiz iqtisodiyotida fuqarolarning xarid qobiliyati va turmush farovonligiga bevosita ta’sir etuvchi muhim va ijobiy o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Joriy yilning may oyi yakunlariga ko‘ra, O‘zbekistonda iste’mol sektoridagi yillik inflyatsiya sur’atlari sezilarli darajada pasayib, 5,5 foizlik ko‘rsatkichni tashkil etdi. Bu raqam yurtimizning so‘nggi yillardagi zamonaviy iqtisodiy tarixidagi eng past va eng ijobiy ko‘rsatkich — tarixiy minimum bo‘lib rekord o‘rnatdi. Taqqoslash va tahlil uchun aytadigan bo‘lsak, ushbu ko‘rsatkich shu yilning aprel oyida 7 foizni, o‘tgan yilning aynan may oyida esa ancha yuqori — 8,7 foizni tashkil etayotgan edi. Narx-navoning bunday barqarorlashuvi bozorlardagi keskinlikning kamayganidan dalolat beradi.
Biroq, iqtisodiyotdagi umumiy ijobiy va pasayuvchi dinamikaga qaramay, aholining kundalik ehtiyojlari uchun eng zarur bo‘lgan oziq-ovqat mahsulotlari segmentida, xususan, go‘sht mahsulotlari bozorida bir oz qimmatlashish va narxlarning o‘sishi kuzatildi. Olib borilgan kuzatuvlar shuni ko‘rsatdiki, may oyi davomida:
Suyaksiz mol go‘shtining o‘rtacha bahosi 3,6 foizga;
Suyakli mol go‘shti hamda lahm qo‘y go‘shti narxlari esa 2,9 foizga yuqorilagan.
Yurtimizning bosh moliyaviy regulyatori hisoblangan Markaziy bank uzoq muddatli maqsadli strategik ko‘rsatkichni (target) 5 foiz darajasida qat’iy saqlab qolmoqda. Shunday bo‘lsa-da, moliyaviy tahlilchilar va iqtisodchilarning prognozlariga ko‘ra, ichki bozordagi mavsumiy omillarni hisobga olgan holda, joriy yilning yakuniga qadar umumiy inflyatsiya darajasi 6,5 foizgacha biroz tuzatilishi (ko‘tarilishi) taxmin qilinmoqda. Eng asosiy va quvonarli strategik maqsad esa olis emas — olimlar va iqtisodiy islohotlar rejasiga ko‘ra, 2027 yilning so‘nggiga qadar mamlakatimizda 5 foizlik maqsadli inflyatsiya ko‘rsatkichiga butunlay va barqaror ravishda erishish kutilmoqda. Bu esa milliy valyutamiz qadrini yanada mustahkamlaydi.
Yurtimiz iqtisodiyotidagi eng so‘nggi islohotlar, Markaziy bankning yangi qarorlari, bozorlardagi narx-navo tahlillari va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq, ishonchli eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…