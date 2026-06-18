Bitcoin jahonning eng yirik aktivlari reytingida oʻnta pogʻonaga pastladi

·15·Iqtisodiyot
Bitcoin jahonning eng yirik aktivlari reytingida oʻnta pogʻonaga pastladi

Global moliya bozoridagi tebranishlar va kriptovalyuta sektoridagi umumiy pasayish fonida Bitcoin (BTC) oʻzining bozor kapitallashuvi boʻyicha jahonning eng yirik aktivlari roʻyxatidagi mavqeini sezilarli darajada yoʻqotdi. Soʻnggi bir yil ichida asosiy kriptovalyuta reytingda oʻnta pogʻonaga pastlab, yirik korporatsiyalar va qimmatbaho metallar bilan raqobatda ortda qoldi. Bu holat raqamli aktivlar bozoridagi beqarorlikning uzoq muddatli iqtisodiy oqibatlarini koʻrsatmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Companies Market Cap resursining soʻnggi maʼlumotlariga koʻra, hozirda Bitcoin dunyodagi eng yirik makroaktivlar orasida 15-oʻrinni egallab turibdi. Hozirgi vaqtda eng yirik kriptovalyutaning bozor kapitallashuvi 1,287 trillion dollarni tashkil etmoqda. TradingView tahlillari shuni tasdiqlaydiki, bu koʻrsatkich oʻtgan yilgi darajadan qariyb 25 foizga pastdir. Agar oʻtgan yilning oktyabr oyidagi tarixiy eng yuqori nuqta bilan solishtirilsa, Bitcoin kapitallashuvi deyarli 50 foizga qisqargan.

Tarixiy pasayish va global kontekst

Vaziyatni tahlil qiladigan boʻlsak, 2025-yilning aprel oyida Bitcoin oʻzining eng yuqori choʻqqilaridan birida edi. Oʻshanda uning kapitallashuvi 1,86 trillion dollarga yetib, jahon reytingida 5-oʻrinni egallagan edi. Oʻsha davrda raqamli oltin Alphabet (Google), Silver (kumush) va Amazon kabi gigantlarni ortda qoldirishga muvaffaq boʻlgandi. Biroq, global iqtisodiy bosim va AQSHning xalqaro savdo tariflari bilan bogʻliq noaniqliklar kripto bozoriga jiddiy zarba berdi.

Mashhur tahlilchi ColinTalksCrypto oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida qayd etishicha, Bitcoinning bunday pasayishi uzoq muddatli istiqbolda boshqa aktivlardan oʻzib ketadigan oʻzgaruvchan (volatil) aktivlarning tabiatiga xosdir. Uning fikricha, Bitcoin yana kuchli beshlikka qaytishi mumkin, biroq buning uchun kamida 5 yildan 10 yilgacha vaqt talab etiladi. Bu esa investorlardan katta sabr va bozorning yangi sikllarini kutishni taqozo etadi.

Iqtisodiy omillar va kelajakdagi taxminlar

Bitcoin narxining pasayishiga bir qancha omillar taʼsir koʻrsatdi. Jumladan:

  • AQSH Federal zaxira tizimi (Fed) tomonidan olib borilayotgan qatʼiy pul-kredit siyosati;
  • Xalqaro savdo aloqalaridagi tariflar va cheklovlar;
  • Energiya resurslari, xususan neft narxining keskin oʻzgarishi;
  • Investorlarning xatarli aktivlardan koʻra oltin va obligatsiyalar kabi anʼanaviy vositalarga intilishi.
Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu tendensiya muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda kriptovalyutalar aylanmasi qonuniy tartibga solinayotgan bir paytda, Bitcoin kapitallashuvining pasayishi mahalliy bozordagi faollikka ham taʼsir koʻrsatmasdan qolmaydi. Mutaxassislar Bitcoinning qayta tiklanishi jahon iqtisodiyotidagi umumiy inflyatsiya darajasi va yirik markaziy banklarning foiz stavkalari boʻyicha qarorlariga bogʻliq boʻlishini taʼkidlamoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Bitcoinning 15-oʻringa tushib ketishi uning tugashini anglatmaydi, balki bozorning navbatdagi korreksiya bosqichidan dalolat beradi. Kelgusi yillarda blokcheyn texnologiyalarining kengayishi va institutsional investitsiyalarning oqimi Bitcoinni yana jahonning eng qimmatli aktivlari qatoriga qaytarishi kutilmoqda.

BitcoinKriptovalyutaBozorIqtisodiyotInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

19 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi19 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:18AQSH dollari indeksi Bitcoin uchun xavf tugʻdirmoqda: Bozorlarda yangi bosqichAQSH dollari indeksi Bitcoin uchun xavf tugʻdirmoqda: Bozorlarda yangi bosqichBugun, 11:11Grayscale tahlili: Aave kriptovalyutasi narxi 175 dollargacha koʻtarilishi kutilmoqdaGrayscale tahlili: Aave kriptovalyutasi narxi 175 dollargacha koʻtarilishi kutilmoqdaBugun, 09:52Esdalik tangalari tiraji talab yuqoriligi sabab oshirildiEsdalik tangalari tiraji talab yuqoriligi sabab oshirildiBugun, 07:24AQSHda 1,8 milliard dollarlik yirik kriptofiribgarlik fosh etildiAQSHda 1,8 milliard dollarlik yirik kriptofiribgarlik fosh etildiBugun, 06:19FTX mojarosi davom etmoqda: Rayan Salamening rafiqasi noqonuniy moliyalashtirishda ayblanmoqdaFTX mojarosi davom etmoqda: Rayan Salamening rafiqasi noqonuniy moliyalashtirishda ayblanmoqdaBugun, 06:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda