Pixi startapi iMessage uchun interaktiv AR-personajlarni taqdim etdi
Raqamli muloqot olamida stikerlar, GIF-tasvirlar va oddiy emojilar davri oʻtib bormoqda. Pixi startapi iMessage foydalanuvchilari uchun xabarlarni interaktiv kengaytirilgan borliq (AR) tajribasiga aylantiruvchi yangi iOS ilovasini ishga tushirdi. Ushbu texnologiya yordamida foydalanuvchilar bir-birlariga nafaqat matn, balki iPhone kamerasi orqali jonlanadigan sunʼiy intellekt asosidagi virtual qahramonlarni yuborishlari mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Pixi ilovasining asosiy farqi shundaki, undagi AR-personajlar shunchaki statik tasvir emas, balki atrof-muhitni anglaydigan va real vaqt rejimida munosabat bildira oladigan raqamli mavjudotlardir. Masalan, virtual mushuk xonada haqiqiy it paydo boʻlganida unga reaksiya koʻrsatadi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, barcha vizual va audio jarayonlar foydalanuvchi maxfiyligini taʼminlash maqsadida bevosita qurilmaning oʻzida qayta ishlanadi.
Sunʼiy intellekt va AR uygʻunligiLoyiha asoschisi, Apple va DreamWorks Animation studiyasining sobiq xodimi Mark Drummondning taʼkidlashicha, ilova raqamli suhbatlarga jonli ishtirok va samimiylik hissini olib kirish uchun yaratilgan. Oddiy tugʻilgan kun tabrigi oʻrniga foydalanuvchi doʻstiga interaktiv sovgʻa sifatida virtual qahramon yuborishi mumkin. Bu esa masofadan turib ham oʻziga xos hissiy aloqa oʻrnatish imkonini beradi.
Ilovaning namoyish etilgan versiyasida virtual mushuk foydalanuvchining yuz ifodalariga qarab oʻz xatti-harakatlarini oʻzgartirishi maʼlum boʻldi. Agar foydalanuvchi jilmayib tursa, qahramon buni payqaydi va oʻz chiqishini yakunlaydi. Hozirda foydalanuvchilar uchun quyidagi imkoniyatlar mavjud:
- Ovozga va harakatga javob beruvchi robot va mushuk personajlari;
- Foydalanuvchini quvib yuradigan interaktiv konvert qahramoni;
- AR muhitida oʻynaladigan "tic-tac-toe" va "whack-a-mole" kabi oʻyinlar.
Kelajakdagi rejalar va brendlar bilan hamkorlikPixi jamoasi kelajakda personajlar sonini keskin oshirishni rejalashtirmoqda. Maqsad — yirik studiyalar, brendlar va mustaqil ijodkorlar oʻz qahramonlarini joylashtirishi mumkin boʻlgan ochiq platforma yaratishdir. Bu usuldan yangi filmlar premerasi yoki mahsulotlar taqdimotida marketing vositasi sifatida foydalanish koʻzda tutilgan. Masalan, M&Ms brendi oʻzining yangi taʼmini aynan shunday interaktiv qahramonlar orqali reklama qilishi mumkin.
Shuningdek, startap foydalanuvchilarga oʻz shaxsiy virtual qahramonlarini yaratish imkoniyatini berish ustida ishlamoqda. Mark Drummondning soʻzlariga koʻra, bu texnologiya eski avlod elektron tabriknomalarining oʻrnini bosuvchi, zamonaviy va iPhone imkoniyatlaridan toʻliq foydalanadigan yangi formatdagi muloqot turiga aylanadi. Hozirda ilova App Store doʻkonida yuklab olish uchun ochiq.
…