Pixi startapi iMessage uchun interaktiv AR-personajlarni taqdim etdi

·27·Texno
Pixi startapi iMessage uchun interaktiv AR-personajlarni taqdim etdi

Raqamli muloqot olamida stikerlar, GIF-tasvirlar va oddiy emojilar davri oʻtib bormoqda. Pixi startapi iMessage foydalanuvchilari uchun xabarlarni interaktiv kengaytirilgan borliq (AR) tajribasiga aylantiruvchi yangi iOS ilovasini ishga tushirdi. Ushbu texnologiya yordamida foydalanuvchilar bir-birlariga nafaqat matn, balki iPhone kamerasi orqali jonlanadigan sunʼiy intellekt asosidagi virtual qahramonlarni yuborishlari mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Pixi ilovasining asosiy farqi shundaki, undagi AR-personajlar shunchaki statik tasvir emas, balki atrof-muhitni anglaydigan va real vaqt rejimida munosabat bildira oladigan raqamli mavjudotlardir. Masalan, virtual mushuk xonada haqiqiy it paydo boʻlganida unga reaksiya koʻrsatadi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, barcha vizual va audio jarayonlar foydalanuvchi maxfiyligini taʼminlash maqsadida bevosita qurilmaning oʻzida qayta ishlanadi.

Sunʼiy intellekt va AR uygʻunligi

Loyiha asoschisi, Apple va DreamWorks Animation studiyasining sobiq xodimi Mark Drummondning taʼkidlashicha, ilova raqamli suhbatlarga jonli ishtirok va samimiylik hissini olib kirish uchun yaratilgan. Oddiy tugʻilgan kun tabrigi oʻrniga foydalanuvchi doʻstiga interaktiv sovgʻa sifatida virtual qahramon yuborishi mumkin. Bu esa masofadan turib ham oʻziga xos hissiy aloqa oʻrnatish imkonini beradi.

Ilovaning namoyish etilgan versiyasida virtual mushuk foydalanuvchining yuz ifodalariga qarab oʻz xatti-harakatlarini oʻzgartirishi maʼlum boʻldi. Agar foydalanuvchi jilmayib tursa, qahramon buni payqaydi va oʻz chiqishini yakunlaydi. Hozirda foydalanuvchilar uchun quyidagi imkoniyatlar mavjud:

  • Ovozga va harakatga javob beruvchi robot va mushuk personajlari;
  • Foydalanuvchini quvib yuradigan interaktiv konvert qahramoni;
  • AR muhitida oʻynaladigan "tic-tac-toe" va "whack-a-mole" kabi oʻyinlar.

Kelajakdagi rejalar va brendlar bilan hamkorlik

Pixi jamoasi kelajakda personajlar sonini keskin oshirishni rejalashtirmoqda. Maqsad — yirik studiyalar, brendlar va mustaqil ijodkorlar oʻz qahramonlarini joylashtirishi mumkin boʻlgan ochiq platforma yaratishdir. Bu usuldan yangi filmlar premerasi yoki mahsulotlar taqdimotida marketing vositasi sifatida foydalanish koʻzda tutilgan. Masalan, M&Ms brendi oʻzining yangi taʼmini aynan shunday interaktiv qahramonlar orqali reklama qilishi mumkin.

Shuningdek, startap foydalanuvchilarga oʻz shaxsiy virtual qahramonlarini yaratish imkoniyatini berish ustida ishlamoqda. Mark Drummondning soʻzlariga koʻra, bu texnologiya eski avlod elektron tabriknomalarining oʻrnini bosuvchi, zamonaviy va iPhone imkoniyatlaridan toʻliq foydalanadigan yangi formatdagi muloqot turiga aylanadi. Hozirda ilova App Store doʻkonida yuklab olish uchun ochiq.

PixiARiPhoneAppleTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Adobe oʻzining AI yordamchisini Premiere, Illustrator va InDesign ilovalariga integratsiya qildiAdobe oʻzining AI yordamchisini Premiere, Illustrator va InDesign ilovalariga integratsiya qildiBugun, 13:30Rossiya ilk yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistrali uchun sinovlarni yakunladiRossiya ilk yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistrali uchun sinovlarni yakunladiBugun, 13:26Rossiyaning yangi UTS-800 oʻquv-mashgʻulot samolyoti ilk parvoziga tayyorlanmoqdaRossiyaning yangi UTS-800 oʻquv-mashgʻulot samolyoti ilk parvoziga tayyorlanmoqdaBugun, 13:22Honor kompaniyasi rekord darajadagi akkumulyatorga ega Honor 600 Smart smartfonini taqdim etdiHonor kompaniyasi rekord darajadagi akkumulyatorga ega Honor 600 Smart smartfonini taqdim etdiBugun, 12:58Xalqaro koinot stansiyasiga yangi ekspeditsiya: Ekipaj a’zolari yakuniy imtihondan oʻtmoqdaXalqaro koinot stansiyasiga yangi ekspeditsiya: Ekipaj a’zolari yakuniy imtihondan oʻtmoqdaBugun, 12:53Rossiyada mahalliy TV-pristavkalar uchun elektron platalar ishlab chiqarish yakunlandiRossiyada mahalliy TV-pristavkalar uchun elektron platalar ishlab chiqarish yakunlandiBugun, 12:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi