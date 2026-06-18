Braziliya terma jamoasi Neymar qaytishini kutmoqda: Danilo uning oʻrni haqida gapirdi

·45·Sport
Braziliya terma jamoasi Neymar qaytishini kutmoqda: Danilo uning oʻrni haqida gapirdi

Braziliya terma jamoasining tajribali himoyachisi Danilo jamoaning asosiy yulduzi Neymar safga qaytishi naqadar muhim ekanligini taʼkidladi. Hozirda jarohatidan tiklanish jarayonini oʻtayotgan hujumchining yoʻqligi "pentakampeonlar"ning hujumkorlik salohiyatiga sezilarli taʼsir koʻrsatmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, Braziliya lagerida barcha Neymar tezroq maydonga tushishiga umid qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Braziliya terma jamoasi Jahon chempionati startida Marokash bilan 1:1 hisobida durang oʻynaganidan soʻng, jamoa oʻyinida kreativlik yetishmayotgani yaqqol koʻzga tashlandi. Neymar mayda oyida "Santos" safida olgan mushak jarohati sababli hali toʻliq tayyor emas, biroq u allaqachon umumiy guruhdagi mashgʻulotlarga qoʻshilgan. Jamoadoshlari uni anʼanaviy "oʻtli yoʻlak" bilan kutib olishgan boʻlsa-da, murabbiylar shtabi tavakkal qilmoqchi emas.

Neymarning maydondagi taʼsiri va raqiblarga bosimi

Daniloning fikricha, Neymar hatto gol urmagan taqdirda ham, uning maydonda boʻlishining oʻzi raqib himoyasini sarosimaga soladi. "Agar sizda Neymar kabi oʻyinchi boʻlsa, raqiblar koʻproq asabiylasha boshlaydi va uni toʻxtatish uchun yordam soʻrashadi. Uni ikki kishi qoʻriqlayotgan bir paytda, jamoamizning boshqa aʼzosi boʻsh qoladi. Bu bizga katta ustunlik beradi", — deydi himoyachi.

Hozirda Braziliya terma jamoasi Gaitiga qarshi boʻladigan navbatdagi uchrashuvga tayyorgarlik koʻrmoqda. Garchi Neymar toʻp bilan mashgʻulotlarni boshlagan boʻlsa-da, uning ushbu bahsda ishtirok etishi soʻroq ostida turibdi. Shifokorlar jarohat qaytalanishidan xavsirab, hujumchini bosqichma-bosqich asosiy tarkibga qaytarishni rejalashtirishgan.

Guruhdagi vaziyat va kutilayotgan oʻyinlar

Marokash bilan durangdan soʻng Braziliya "C" guruhida uchinchi oʻrinda bormoqda. Bu esa jamoaga qoʻshimcha bosim yuklamoqda. Danilo boʻlajak raqibni mensimaslik xavfli ekanligini, hatto kichik jamoalar ham kuchli himoyalanishni oʻrganib olganini taʼkidladi. U misol tariqasida Kabo-Verdening Ispaniyaga qarshi koʻrsatgan qarshiligini keltirib oʻtdi.

"Biz oʻyinga taktik jihatdan toʻgʻri yondashishimiz, nazoratni qoʻlga olishimiz va gʻalaba qozonishimiz kerak. Ammo yirik hisob haqida oʻylash raqibga nisbatan hurmatsizlik boʻladi. Biz maydonga tushib, natija uchun borimizni berishimiz shart", — deya qoʻshimcha qildi Danilo. Braziliyalik muxlislar esa Neymarning qaytishi jamoaga oʻsha yetishmayotgan "sehr"ni taqdim etishiga ishonishmoqda.

BraziliyaNeymarDaniloFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem maydon tashqarisida ham namuna: Futbolchi Caroline Weir bilan xayrlashdiJud Bellingem maydon tashqarisida ham namuna: Futbolchi Caroline Weir bilan xayrlashdiBugun, 13:12Vyacheslav Erbes O‘zbekistonning Kolumbiyadan uchragan mag‘lubiyatini izohladiVyacheslav Erbes O‘zbekistonning Kolumbiyadan uchragan mag‘lubiyatini izohladiBugun, 13:10Vyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdiVyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdiBugun, 13:02Gustavo Puerta O‘zbekiston bilan bahsdagi o‘z maqsadlari haqida gapirdiGustavo Puerta O‘zbekiston bilan bahsdagi o‘z maqsadlari haqida gapirdiBugun, 12:52Xames Rodriges O‘zbekiston terma jamoasi o‘yiniga qanday baho berdi?Xames Rodriges O‘zbekiston terma jamoasi o‘yiniga qanday baho berdi?Bugun, 12:45Milan yangi loyiha uchun Borussiya Dortmund afsonasini taklif qilmoqdaMilan yangi loyiha uchun Borussiya Dortmund afsonasini taklif qilmoqdaBugun, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi