Braziliya terma jamoasi Neymar qaytishini kutmoqda: Danilo uning oʻrni haqida gapirdi
Braziliya terma jamoasining tajribali himoyachisi Danilo jamoaning asosiy yulduzi Neymar safga qaytishi naqadar muhim ekanligini taʼkidladi. Hozirda jarohatidan tiklanish jarayonini oʻtayotgan hujumchining yoʻqligi "pentakampeonlar"ning hujumkorlik salohiyatiga sezilarli taʼsir koʻrsatmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, Braziliya lagerida barcha Neymar tezroq maydonga tushishiga umid qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Braziliya terma jamoasi Jahon chempionati startida Marokash bilan 1:1 hisobida durang oʻynaganidan soʻng, jamoa oʻyinida kreativlik yetishmayotgani yaqqol koʻzga tashlandi. Neymar mayda oyida "Santos" safida olgan mushak jarohati sababli hali toʻliq tayyor emas, biroq u allaqachon umumiy guruhdagi mashgʻulotlarga qoʻshilgan. Jamoadoshlari uni anʼanaviy "oʻtli yoʻlak" bilan kutib olishgan boʻlsa-da, murabbiylar shtabi tavakkal qilmoqchi emas.
Neymarning maydondagi taʼsiri va raqiblarga bosimiDaniloning fikricha, Neymar hatto gol urmagan taqdirda ham, uning maydonda boʻlishining oʻzi raqib himoyasini sarosimaga soladi. "Agar sizda Neymar kabi oʻyinchi boʻlsa, raqiblar koʻproq asabiylasha boshlaydi va uni toʻxtatish uchun yordam soʻrashadi. Uni ikki kishi qoʻriqlayotgan bir paytda, jamoamizning boshqa aʼzosi boʻsh qoladi. Bu bizga katta ustunlik beradi", — deydi himoyachi.
Hozirda Braziliya terma jamoasi Gaitiga qarshi boʻladigan navbatdagi uchrashuvga tayyorgarlik koʻrmoqda. Garchi Neymar toʻp bilan mashgʻulotlarni boshlagan boʻlsa-da, uning ushbu bahsda ishtirok etishi soʻroq ostida turibdi. Shifokorlar jarohat qaytalanishidan xavsirab, hujumchini bosqichma-bosqich asosiy tarkibga qaytarishni rejalashtirishgan.
Guruhdagi vaziyat va kutilayotgan oʻyinlarMarokash bilan durangdan soʻng Braziliya "C" guruhida uchinchi oʻrinda bormoqda. Bu esa jamoaga qoʻshimcha bosim yuklamoqda. Danilo boʻlajak raqibni mensimaslik xavfli ekanligini, hatto kichik jamoalar ham kuchli himoyalanishni oʻrganib olganini taʼkidladi. U misol tariqasida Kabo-Verdening Ispaniyaga qarshi koʻrsatgan qarshiligini keltirib oʻtdi.
"Biz oʻyinga taktik jihatdan toʻgʻri yondashishimiz, nazoratni qoʻlga olishimiz va gʻalaba qozonishimiz kerak. Ammo yirik hisob haqida oʻylash raqibga nisbatan hurmatsizlik boʻladi. Biz maydonga tushib, natija uchun borimizni berishimiz shart", — deya qoʻshimcha qildi Danilo. Braziliyalik muxlislar esa Neymarning qaytishi jamoaga oʻsha yetishmayotgan "sehr"ni taqdim etishiga ishonishmoqda.
…