2 ming so‘mlik pulni yirtib raqsga tushgan erkak keng jamoatchilikning e’tiborini tortdi (video )
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ijtimoiy tarmoqlarda Xorazm viloyatida yashovchi erkakning 2 ming so‘mlik banknotani yirtib, raqsga tushgani aks etgan video tarqaldi. Ushbu holat foydalanuvchilar o‘rtasida keng muhokamalarga va turli tanqidiy fikrlarga sabab bo‘ldi.
Shundan keyin erkak qilgan ishidan pushaymon ekanini bildirib, 2 ming so‘mlik banknotani o‘pgan holda jamoatchilikdan kechirim so‘ragan yangi videoni e’lon qildi.
Holat huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o‘rganilib, to‘plangan materiallar sudga taqdim etildi.
Sud qaroriga muvofiq, erkakka 15 sutka ma’muriy qamoq jazosi tayinlandi. Uning kechirim so‘ragani esa sud qarorini o‘zgartirmadi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…