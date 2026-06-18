Apple narx oshishi haqida mijozlarga jiddiy ogohlantiruv berdi
Apple kompaniyasi xotira chiplari va tezkor xotira narxining keskin o‘sishini qoplash maqsadida o‘z mahsulotlari narxlarini oshirishga majbur bo‘lishini ma’lum qildi. Bu haqda kompaniya bosh ijrochi direktori Tim Kuk “The Wall Street Journal” (WSJ) nashriga bergan intervyusida aytib o‘tdi.
“Afsuski, narxlarning oshishi muqarrar. Biz zimmamizga tushgan katta xarajatlar o‘sishini yumshatish uchun imkoniyatimiz doirasida barcha choralarni ko‘ryapmiz va mijozlarimizni ushbu narx oshishidan himoya qilishga harakat qilayapmiz, biroq vaziyat barqarorlikni yo‘qotdi”, deydi u.
Shu bilan birga, kompaniya rahbari kelgusidagi narx oshishi qaysi mahsulotlarga tegishli bo‘lishi va qachon amalga oshishi haqida aniq ma’lumot bermagan.
Kukning ta’kidlashicha, xotira va ma’lumot saqlash qurilmalari, xususan sun’iy intellekt (SI) serverlari uchun ham qo‘llaniladigan DRAM (dinamik tezkor xotira) narxlarining keskin ko‘tarilishi Apple uchun jiddiy muammo bo‘lib qolmoqda.
“Iste’molchilar qurilmalarni ko‘proq xohlayotgan bir paytda taklif kamaymoqda, xotira ishlab chiqaruvchilari esa yuqori narxlarni iste’molchilar zimmasiga yuklamoqda. Xotira narxlari va taklifining barqaror darajaga qaytishi biz uchun juda muhim”, deydi Apple rahbari.
Ma’lumot uchun, joriy yilning 8 iyunida kompaniya o‘zining yangilangan, ancha intellektual va qayta ishlangan Siri sun’iy intellekt yordamchisiga ega iOS 27 operatsion tizimini taqdim etgan edi.
iOS 27 yangilanishi iPhone 11 va undan keyingi modellar, shuningdek Apple'ning boshqa qurilmalari uchun ham ochiq bo‘ladi. Yangi Siri esa iPhone 16 va undan yangiroq modellarda, iPhone 15 Pro, A17 Pro chipli iPad mini, M1 va undan yuqori chipli iPad hamda Mac qurilmalarida ishlaydi.
Apple'ning dasturiy ta’minot bo‘yicha katta vitse-prezidenti Kreyg Federigi esa ayrim kompaniyalar sun’iy intellekt sohasida inson ehtiyojlaridan ko‘ra “texnologik poyga”ga ko‘proq e’tibor qaratmoqda, deb fikr bildirgan.
…