Apple narx oshishi haqida mijozlarga jiddiy ogohlantiruv berdi

·2·Texno
Apple narx oshishi haqida mijozlarga jiddiy ogohlantiruv berdi

Apple kompaniyasi xotira chiplari va tezkor xotira narxining keskin o‘sishini qoplash maqsadida o‘z mahsulotlari narxlarini oshirishga majbur bo‘lishini ma’lum qildi. Bu haqda kompaniya bosh ijrochi direktori Tim Kuk “The Wall Street Journal” (WSJ) nashriga bergan intervyusida aytib o‘tdi.

“Afsuski, narxlarning oshishi muqarrar. Biz zimmamizga tushgan katta xarajatlar o‘sishini yumshatish uchun imkoniyatimiz doirasida barcha choralarni ko‘ryapmiz va mijozlarimizni ushbu narx oshishidan himoya qilishga harakat qilayapmiz, biroq vaziyat barqarorlikni yo‘qotdi”, deydi u.

Shu bilan birga, kompaniya rahbari kelgusidagi narx oshishi qaysi mahsulotlarga tegishli bo‘lishi va qachon amalga oshishi haqida aniq ma’lumot bermagan.

Kukning ta’kidlashicha, xotira va ma’lumot saqlash qurilmalari, xususan sun’iy intellekt (SI) serverlari uchun ham qo‘llaniladigan DRAM (dinamik tezkor xotira) narxlarining keskin ko‘tarilishi Apple uchun jiddiy muammo bo‘lib qolmoqda.

“Iste’molchilar qurilmalarni ko‘proq xohlayotgan bir paytda taklif kamaymoqda, xotira ishlab chiqaruvchilari esa yuqori narxlarni iste’molchilar zimmasiga yuklamoqda. Xotira narxlari va taklifining barqaror darajaga qaytishi biz uchun juda muhim”, deydi Apple rahbari.

Ma’lumot uchun, joriy yilning 8 iyunida kompaniya o‘zining yangilangan, ancha intellektual va qayta ishlangan Siri sun’iy intellekt yordamchisiga ega iOS 27 operatsion tizimini taqdim etgan edi.

iOS 27 yangilanishi iPhone 11 va undan keyingi modellar, shuningdek Apple'ning boshqa qurilmalari uchun ham ochiq bo‘ladi. Yangi Siri esa iPhone 16 va undan yangiroq modellarda, iPhone 15 Pro, A17 Pro chipli iPad mini, M1 va undan yuqori chipli iPad hamda Mac qurilmalarida ishlaydi.

Apple'ning dasturiy ta’minot bo‘yicha katta vitse-prezidenti Kreyg Federigi esa ayrim kompaniyalar sun’iy intellekt sohasida inson ehtiyojlaridan ko‘ra “texnologik poyga”ga ko‘proq e’tibor qaratmoqda, deb fikr bildirgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Waymo 4000 ga yaqin robotaksilarini qayta chaqirib olmoqda: Avtopilot yoʻl taʼmirlash hududlarini tanimay qoldiWaymo 4000 ga yaqin robotaksilarini qayta chaqirib olmoqda: Avtopilot yoʻl taʼmirlash hududlarini tanimay qoldiBugun, 11:58Bir marta quvvatlash bilan uch kun: OnePlus N6 smartfonining oʻziga xos jihatlari maʼlum boʻldiBir marta quvvatlash bilan uch kun: OnePlus N6 smartfonining oʻziga xos jihatlari maʼlum boʻldiBugun, 11:52Caviar kompaniyasi iPhone 17 Pro Max uchun noyob magnitli panellarni taqdim etdiCaviar kompaniyasi iPhone 17 Pro Max uchun noyob magnitli panellarni taqdim etdiBugun, 11:51Samsung Galaxy S27 flagmani kutilgan yangilanishlarsiz qolishi mumkinSamsung Galaxy S27 flagmani kutilgan yangilanishlarsiz qolishi mumkinBugun, 11:29Rossiyada iPhone 17 Pro narxi keskin pasaydi: Flagman arzonlashishda davom etmoqdaRossiyada iPhone 17 Pro narxi keskin pasaydi: Flagman arzonlashishda davom etmoqdaBugun, 10:58Oʻzbekistonda Amazon Leo sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushiriladiOʻzbekistonda Amazon Leo sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushiriladiBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi