AQSH dollari indeksi Bitcoin uchun xavf tugʻdirmoqda: Bozorlarda yangi bosqich

·6·Iqtisodiyot
AQSH dollari indeksi Bitcoin uchun xavf tugʻdirmoqda: Bozorlarda yangi bosqich

Global moliya bozorlarida AQSH dollarining boshqa asosiy valyutalarga nisbatan qiymatini koʻrsatuvchi Dollar Index (DXY) koʻrsatkichi muhim qarshilik darajasidan oʻtish arafasida turibdi. Ushbu holat anʼanaviy ravishda dollar bilan teskari bogʻliqlikka ega boʻlgan Bitcoin va boshqa kriptovalyutalar uchun jiddiy sinov boʻlishi kutilmoqda. CoinDesk nashrining tahliliy maʼlumotlariga koʻra, dollar indeksining keskin koʻtarilishi raqamli aktivlar narxining pasayishiga olib kelishi mumkin. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Dollar Index koʻrsatkichi soʻnggi haftalarda barqaror oʻsish surʼatlarini namoyish etmoqda. Bu holat investorlarning AQSH iqtisodiyoti va Federal rezerv tizimi (Fed) tomonidan olib borilayotgan pul-kredit siyosatiga boʻlgan ishonchi ortib borayotgani bilan izohlanadi. Dollar kuchaygan sari, investorlar yuqori tavakkalchilikka ega boʻlgan aktivlardan, jumladan Bitcoin va texnologik aksiyalardan voz kechib, nisbatan xavfsizroq hisoblangan fiat valyutalariga oʻtishni afzal koʻrishadi.

Bitcoin va dollar oʻrtasidagi zidiyat

Tarixiy maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, Bitcoin va DXY oʻrtasida kuchli korrelyatsiya mavjud, biroq u teskari yoʻnalishda ishlaydi. Yaʼni, dollar indeksi pasaygan davrlarda Bitcoin narxi oʻzining tarixiy maksimallarini yangilagan. Hozirgi vaziyatda esa dollar indeksining "breakout" (yutuq) holatiga kelishi, yaʼni uzoq kutilgan yuqori darajani yorib oʻtishi kripto bozoridagi buqalarni biroz chekinishga majbur qilishi mumkin.

Oʻzbekistonlik investorlar va treyderlar uchun ham bu oʻzgarishlar muhim ahamiyatga ega. Mahalliy bozorda Bitcoin savdosi asosan USD barobarida amalga oshirilishini hisobga olsak, AQSH dollarining global miqyosda qimmatlashishi kripto aktivlarning soʻmdagi qiymatiga ham bevosita taʼsir koʻrsatadi. Dollar indeksining yuqorilashi nafaqat kripto, balki oltin va boshqa xomashyo tovarlari narxiga ham bosim oʻtkazadi.

Kelajakdagi prognozlar va xatarlar

Mutaxassislarning fikricha, agar Dollar Index oʻzining joriy qarshilik chizigʻini muvaffaqiyatli yorib oʻtsa, bu moliya bozorlarida likvidlikning kamayishiga sabab boʻladi. Fed foiz stavkalarini kutilganidan koʻra uzoqroq muddat yuqori darajada ushlab turishi haqidagi xabarlar dollarni yanada jozibador qilmoqda. Bu esa Bitcoin uchun 70,000 dollarlik psixologik toʻsiqni yengib oʻtishni qiyinlashtiradi.

Shunga qaramay, kripto bozori tahlilchilari Bitcoinning uzoq muddatli istiqboliga ijobiy qarashmoqda. Ular dollar indeksining oʻsishini vaqtinchalik tuzatish (korreksiya) deb hisoblab, yil yakuniga qadar raqamli oltin oʻz mavqeini tiklab olishiga ishonch bildirishmoqda. Biroq, qisqa muddatli istiqbolda treyderlar DXY grafiklarini diqqat bilan kuzatib borishlari tavsiya etiladi.

Xulosa qilib aytganda, global iqtisodiyotdagi noaniqliklar va AQSH valyutasining kuchi kriptovalyuta bozoridagi oʻzgaruvchanlikni oshirmoqda. Investorlar uchun hozirgi bosqichda ehtiyotkorlik bilan qaror qabul qilish va xatarlarni toʻgʻri baholash har qachongidan ham muhimroq boʻlib qolmoqda.

BitcoinDollarKriptovalyutaIqtisodiyotInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

19 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi19 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:18Bitcoin jahonning eng yirik aktivlari reytingida oʻnta pogʻonaga pastladiBitcoin jahonning eng yirik aktivlari reytingida oʻnta pogʻonaga pastladiBugun, 10:33Grayscale tahlili: Aave kriptovalyutasi narxi 175 dollargacha koʻtarilishi kutilmoqdaGrayscale tahlili: Aave kriptovalyutasi narxi 175 dollargacha koʻtarilishi kutilmoqdaBugun, 09:52Esdalik tangalari tiraji talab yuqoriligi sabab oshirildiEsdalik tangalari tiraji talab yuqoriligi sabab oshirildiBugun, 07:24AQSHda 1,8 milliard dollarlik yirik kriptofiribgarlik fosh etildiAQSHda 1,8 milliard dollarlik yirik kriptofiribgarlik fosh etildiBugun, 06:19FTX mojarosi davom etmoqda: Rayan Salamening rafiqasi noqonuniy moliyalashtirishda ayblanmoqdaFTX mojarosi davom etmoqda: Rayan Salamening rafiqasi noqonuniy moliyalashtirishda ayblanmoqdaBugun, 06:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda