AQSH dollari indeksi Bitcoin uchun xavf tugʻdirmoqda: Bozorlarda yangi bosqich
Global moliya bozorlarida AQSH dollarining boshqa asosiy valyutalarga nisbatan qiymatini koʻrsatuvchi Dollar Index (DXY) koʻrsatkichi muhim qarshilik darajasidan oʻtish arafasida turibdi. Ushbu holat anʼanaviy ravishda dollar bilan teskari bogʻliqlikka ega boʻlgan Bitcoin va boshqa kriptovalyutalar uchun jiddiy sinov boʻlishi kutilmoqda. CoinDesk nashrining tahliliy maʼlumotlariga koʻra, dollar indeksining keskin koʻtarilishi raqamli aktivlar narxining pasayishiga olib kelishi mumkin. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Dollar Index koʻrsatkichi soʻnggi haftalarda barqaror oʻsish surʼatlarini namoyish etmoqda. Bu holat investorlarning AQSH iqtisodiyoti va Federal rezerv tizimi (Fed) tomonidan olib borilayotgan pul-kredit siyosatiga boʻlgan ishonchi ortib borayotgani bilan izohlanadi. Dollar kuchaygan sari, investorlar yuqori tavakkalchilikka ega boʻlgan aktivlardan, jumladan Bitcoin va texnologik aksiyalardan voz kechib, nisbatan xavfsizroq hisoblangan fiat valyutalariga oʻtishni afzal koʻrishadi.
Bitcoin va dollar oʻrtasidagi zidiyatTarixiy maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, Bitcoin va DXY oʻrtasida kuchli korrelyatsiya mavjud, biroq u teskari yoʻnalishda ishlaydi. Yaʼni, dollar indeksi pasaygan davrlarda Bitcoin narxi oʻzining tarixiy maksimallarini yangilagan. Hozirgi vaziyatda esa dollar indeksining "breakout" (yutuq) holatiga kelishi, yaʼni uzoq kutilgan yuqori darajani yorib oʻtishi kripto bozoridagi buqalarni biroz chekinishga majbur qilishi mumkin.
Oʻzbekistonlik investorlar va treyderlar uchun ham bu oʻzgarishlar muhim ahamiyatga ega. Mahalliy bozorda Bitcoin savdosi asosan USD barobarida amalga oshirilishini hisobga olsak, AQSH dollarining global miqyosda qimmatlashishi kripto aktivlarning soʻmdagi qiymatiga ham bevosita taʼsir koʻrsatadi. Dollar indeksining yuqorilashi nafaqat kripto, balki oltin va boshqa xomashyo tovarlari narxiga ham bosim oʻtkazadi.
Kelajakdagi prognozlar va xatarlarMutaxassislarning fikricha, agar Dollar Index oʻzining joriy qarshilik chizigʻini muvaffaqiyatli yorib oʻtsa, bu moliya bozorlarida likvidlikning kamayishiga sabab boʻladi. Fed foiz stavkalarini kutilganidan koʻra uzoqroq muddat yuqori darajada ushlab turishi haqidagi xabarlar dollarni yanada jozibador qilmoqda. Bu esa Bitcoin uchun 70,000 dollarlik psixologik toʻsiqni yengib oʻtishni qiyinlashtiradi.
Shunga qaramay, kripto bozori tahlilchilari Bitcoinning uzoq muddatli istiqboliga ijobiy qarashmoqda. Ular dollar indeksining oʻsishini vaqtinchalik tuzatish (korreksiya) deb hisoblab, yil yakuniga qadar raqamli oltin oʻz mavqeini tiklab olishiga ishonch bildirishmoqda. Biroq, qisqa muddatli istiqbolda treyderlar DXY grafiklarini diqqat bilan kuzatib borishlari tavsiya etiladi.
Xulosa qilib aytganda, global iqtisodiyotdagi noaniqliklar va AQSH valyutasining kuchi kriptovalyuta bozoridagi oʻzgaruvchanlikni oshirmoqda. Investorlar uchun hozirgi bosqichda ehtiyotkorlik bilan qaror qabul qilish va xatarlarni toʻgʻri baholash har qachongidan ham muhimroq boʻlib qolmoqda.
…