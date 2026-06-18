Rossiya 2027-yilda toʻliq oʻzining milliy bankomatlarini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda
Rossiyaning Goznak korxonasi 2027-yilga kelib mamlakatda toʻliq mahalliy butlovchi qismlardan iborat boʻlgan bankomatlar paydo boʻlishini eʼlon qildi. Ushbu loyiha mamlakatning moliya sohasidagi texnologik suverenitetini taʼminlash yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Goznak bosh direktori Arkadiy Trachukning soʻzlariga koʻra, hozirgi vaqtda bankomatning eng murakkab qismi hisoblangan resaykling moduli (banknotlarning haqiqiyligini tekshirish, qabul qilish va berish uchun masʼul tugun) tajriba namunasi koʻrinishida tayyorlangan. Bu qurilma bankomatning "yuragi" hisoblanib, shu vaqtgacha asosan xorijdan import qilinardi.
Joriy yil yakuniga qadar Goznak mutaxassislari resaykling modulining texnik qismini va dasturiy taʼminotini toʻliq yakunlashni rejalashtirmoqda. Shundan soʻng, qurilma Rossiya Markaziy bankida sinovdan oʻtkaziladi va tegishli sertifikatlarni olish jarayoni boshlanadi.
Texnologik mustaqillik va sinov bosqichlariYangi qurilma barcha texnik ekspertizalardan oʻtgach, u mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan yigʻiladigan bankomatlar korpusiga oʻrnatiladi. Mazkur jarayon nafaqat mexanik qismlarni, balki bank operatsiyalari xavfsizligini taʼminlovchi murakkab algoritmlarni ham oʻz ichiga oladi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, hozirda Rossiyada ishlab chiqarilayotgan bankomatlarning aksariyati hali ham xorijiy butlovchi qismlarga tayanadi. Mahalliy resaykling modulining yaratilishi esa ushbu bogʻliqlikni bartaraf etishga va ishlab chiqarishni toʻliq mahalliylashtirishga imkon beradi.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, bunday texnologiyalarni ishlab chiqish bank tizimi barqarorligi uchun oʻta muhimdir. Chunki xalqaro sanksiyalar va xorijiy yetkazib beruvchilarning bozorni tark etishi sharoitida, bank infratuzilmasini saqlab qolish uchun ichki resurslardan foydalanish zarurati tugʻilgan.
Loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, 2027-yildan boshlab Rossiya banklari toʻliq mahalliy texnologiyalar asosida ishlaydigan qurilmalarni oʻrnatishni boshlaydi. Bu esa kelajakda bankomatlarga xizmat koʻrsatish va ehtiyot qismlar yetkazib berish bilan bogʻliq xarajatlarni kamaytirishi kutilmoqda.
…