Rossiya 2027-yilda toʻliq oʻzining milliy bankomatlarini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda

·15·Texno
Rossiya 2027-yilda toʻliq oʻzining milliy bankomatlarini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda

Rossiyaning Goznak korxonasi 2027-yilga kelib mamlakatda toʻliq mahalliy butlovchi qismlardan iborat boʻlgan bankomatlar paydo boʻlishini eʼlon qildi. Ushbu loyiha mamlakatning moliya sohasidagi texnologik suverenitetini taʼminlash yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Goznak bosh direktori Arkadiy Trachukning soʻzlariga koʻra, hozirgi vaqtda bankomatning eng murakkab qismi hisoblangan resaykling moduli (banknotlarning haqiqiyligini tekshirish, qabul qilish va berish uchun masʼul tugun) tajriba namunasi koʻrinishida tayyorlangan. Bu qurilma bankomatning "yuragi" hisoblanib, shu vaqtgacha asosan xorijdan import qilinardi.

Joriy yil yakuniga qadar Goznak mutaxassislari resaykling modulining texnik qismini va dasturiy taʼminotini toʻliq yakunlashni rejalashtirmoqda. Shundan soʻng, qurilma Rossiya Markaziy bankida sinovdan oʻtkaziladi va tegishli sertifikatlarni olish jarayoni boshlanadi.

Texnologik mustaqillik va sinov bosqichlari

Yangi qurilma barcha texnik ekspertizalardan oʻtgach, u mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan yigʻiladigan bankomatlar korpusiga oʻrnatiladi. Mazkur jarayon nafaqat mexanik qismlarni, balki bank operatsiyalari xavfsizligini taʼminlovchi murakkab algoritmlarni ham oʻz ichiga oladi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, hozirda Rossiyada ishlab chiqarilayotgan bankomatlarning aksariyati hali ham xorijiy butlovchi qismlarga tayanadi. Mahalliy resaykling modulining yaratilishi esa ushbu bogʻliqlikni bartaraf etishga va ishlab chiqarishni toʻliq mahalliylashtirishga imkon beradi.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, bunday texnologiyalarni ishlab chiqish bank tizimi barqarorligi uchun oʻta muhimdir. Chunki xalqaro sanksiyalar va xorijiy yetkazib beruvchilarning bozorni tark etishi sharoitida, bank infratuzilmasini saqlab qolish uchun ichki resurslardan foydalanish zarurati tugʻilgan.

Loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, 2027-yildan boshlab Rossiya banklari toʻliq mahalliy texnologiyalar asosida ishlaydigan qurilmalarni oʻrnatishni boshlaydi. Bu esa kelajakda bankomatlarga xizmat koʻrsatish va ehtiyot qismlar yetkazib berish bilan bogʻliq xarajatlarni kamaytirishi kutilmoqda.

RossiyaBankomatGoznakTexnologiyaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Adobe oʻzining AI yordamchisini Premiere, Illustrator va InDesign ilovalariga integratsiya qildiAdobe oʻzining AI yordamchisini Premiere, Illustrator va InDesign ilovalariga integratsiya qildiBugun, 13:30Rossiya ilk yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistrali uchun sinovlarni yakunladiRossiya ilk yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistrali uchun sinovlarni yakunladiBugun, 13:26Rossiyaning yangi UTS-800 oʻquv-mashgʻulot samolyoti ilk parvoziga tayyorlanmoqdaRossiyaning yangi UTS-800 oʻquv-mashgʻulot samolyoti ilk parvoziga tayyorlanmoqdaBugun, 13:22Honor kompaniyasi rekord darajadagi akkumulyatorga ega Honor 600 Smart smartfonini taqdim etdiHonor kompaniyasi rekord darajadagi akkumulyatorga ega Honor 600 Smart smartfonini taqdim etdiBugun, 12:58Xalqaro koinot stansiyasiga yangi ekspeditsiya: Ekipaj a’zolari yakuniy imtihondan oʻtmoqdaXalqaro koinot stansiyasiga yangi ekspeditsiya: Ekipaj a’zolari yakuniy imtihondan oʻtmoqdaBugun, 12:53Rossiyada mahalliy TV-pristavkalar uchun elektron platalar ishlab chiqarish yakunlandiRossiyada mahalliy TV-pristavkalar uchun elektron platalar ishlab chiqarish yakunlandiBugun, 12:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi