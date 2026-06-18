Grayscale tahlili: Aave kriptovalyutasi narxi 175 dollargacha koʻtarilishi kutilmoqda
Raqamli aktivlarni boshqarish boʻyicha dunyodagi yetakchi kompaniyalardan biri Grayscale Research markazlashmagan moliya (DeFi) bozoriga oid yangi hisobotini eʼlon qildi. Unda anʼanaviy moliya modellarini kripto aktivlarga tatbiq etish orqali Aave tokenining kelajakdagi qiymati tahlil qilingan. Ekspertlarning fikricha, ushbu aktiv bir yillik istiqbolda 175 dollargacha koʻtarilishi mumkin. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Grayscale tahlilchilari Aave loyihasini baholashda aksiyalar, banklar va fintex kompaniyalari uchun qoʻllaniladigan diskontlangan pul oqimlari (DCF) hamda daromad multiplikatorlari usulidan foydalanishgan. Hozirda bozorda taxminan 75 dollar atrofida sotilayotgan Aave tokenining joriy adolatli qiymati 80 dan 100 dollargacha ekani qayd etilgan. Bu esa aktivning hozirda biroz past baholanayotganidan dalolat beradi.
Daromadlilik va oʻsish omillariHisobotga koʻra, Aave protokoli 2026-yilga borib qariyb 60 million dollar sof foyda keltirishi prognoz qilinmoqda. 2023-yildan 2025-yilgacha boʻlgan davrda loyihaning tushumi olti baravardan koʻproqqa oshgan, operatsion marja esa taxminan 50 foizni tashkil etmoqda. Bunday yuqori koʻrsatkichlar kripto loyihaning anʼanaviy moliyaviy institutlar bilan raqobat qila olishini koʻrsatadi.
Lending (kreditlash) faoliyati, GHO stabilkoini va institutsional investorlar uchun moʻljallangan mahsulotlar kelajakdagi daromad oʻsishini taʼminlovchi asosiy drayverlar sifatida koʻrilmoqda. Biroq, Grayscale mutaxassislari protokol daromadining oʻzi token narxi oshishiga kafolat bermasligini ham eslatib oʻtishgan. Sababi, yigʻilgan komissiya toʻlovlari likvidlik yetkazib beruvchilarga toʻlanishi yoki DAO (markazlashmagan avtonom tashkilot) ixtiyorida qolishi mumkin.
Bozordagi umumiy tendensiyalarFaqatgina Grayscale emas, balki CoinShares kabi boshqa yirik aktiv menejerlari ham kriptovalyutalarni baholashda anʼanaviy moliya usullarini qoʻllamoqda. Masalan, CoinShares tahlili Ether (ETH) aktivining 2031-yilgi bazaviy narxini 4,935 dollar etib belgilagan. Bu yondashuv kripto bozorining tobora yetilib borayotganini va u professional investorlar uchun tushunarliroq tahlil vositalariga muhtojligini anglatadi.
Standard Chartered banki prognozlariga koʻra, tokenizatsiya qilingan aktivlar hisobiga 2030-yilga borib DeFi bozori 2,7 trillion dollargacha oʻsishi kutilmoqda. Bank tahlilchilari Uniswap kabi platformalar ushbu jarayonda markaziy oʻrin tutishini va anʼanaviy moliya bilan hamkorlik yangi investitsiya oqimlarini jalb qilishini taʼkidlamoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Aave va shu kabi daromad keltiruvchi protokollar endilikda shunchaki spekulyativ aktiv emas, balki aniq moliyaviy koʻrsatkichlarga ega biznes subyektlari sifatida baholanmoqda. Bu esa Bitcoin va Ethereum kabi asosiy aktivlardan tashqari, altkoinlar bozorida ham fundamental tahlilning oʻrni ortib borayotganini koʻrsatadi.
…