Grayscale tahlili: Aave kriptovalyutasi narxi 175 dollargacha koʻtarilishi kutilmoqda

·7·Iqtisodiyot
Grayscale tahlili: Aave kriptovalyutasi narxi 175 dollargacha koʻtarilishi kutilmoqda

Raqamli aktivlarni boshqarish boʻyicha dunyodagi yetakchi kompaniyalardan biri Grayscale Research markazlashmagan moliya (DeFi) bozoriga oid yangi hisobotini eʼlon qildi. Unda anʼanaviy moliya modellarini kripto aktivlarga tatbiq etish orqali Aave tokenining kelajakdagi qiymati tahlil qilingan. Ekspertlarning fikricha, ushbu aktiv bir yillik istiqbolda 175 dollargacha koʻtarilishi mumkin. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Grayscale tahlilchilari Aave loyihasini baholashda aksiyalar, banklar va fintex kompaniyalari uchun qoʻllaniladigan diskontlangan pul oqimlari (DCF) hamda daromad multiplikatorlari usulidan foydalanishgan. Hozirda bozorda taxminan 75 dollar atrofida sotilayotgan Aave tokenining joriy adolatli qiymati 80 dan 100 dollargacha ekani qayd etilgan. Bu esa aktivning hozirda biroz past baholanayotganidan dalolat beradi.

Daromadlilik va oʻsish omillari

Hisobotga koʻra, Aave protokoli 2026-yilga borib qariyb 60 million dollar sof foyda keltirishi prognoz qilinmoqda. 2023-yildan 2025-yilgacha boʻlgan davrda loyihaning tushumi olti baravardan koʻproqqa oshgan, operatsion marja esa taxminan 50 foizni tashkil etmoqda. Bunday yuqori koʻrsatkichlar kripto loyihaning anʼanaviy moliyaviy institutlar bilan raqobat qila olishini koʻrsatadi.

Lending (kreditlash) faoliyati, GHO stabilkoini va institutsional investorlar uchun moʻljallangan mahsulotlar kelajakdagi daromad oʻsishini taʼminlovchi asosiy drayverlar sifatida koʻrilmoqda. Biroq, Grayscale mutaxassislari protokol daromadining oʻzi token narxi oshishiga kafolat bermasligini ham eslatib oʻtishgan. Sababi, yigʻilgan komissiya toʻlovlari likvidlik yetkazib beruvchilarga toʻlanishi yoki DAO (markazlashmagan avtonom tashkilot) ixtiyorida qolishi mumkin.

Bozordagi umumiy tendensiyalar

Faqatgina Grayscale emas, balki CoinShares kabi boshqa yirik aktiv menejerlari ham kriptovalyutalarni baholashda anʼanaviy moliya usullarini qoʻllamoqda. Masalan, CoinShares tahlili Ether (ETH) aktivining 2031-yilgi bazaviy narxini 4,935 dollar etib belgilagan. Bu yondashuv kripto bozorining tobora yetilib borayotganini va u professional investorlar uchun tushunarliroq tahlil vositalariga muhtojligini anglatadi.

Standard Chartered banki prognozlariga koʻra, tokenizatsiya qilingan aktivlar hisobiga 2030-yilga borib DeFi bozori 2,7 trillion dollargacha oʻsishi kutilmoqda. Bank tahlilchilari Uniswap kabi platformalar ushbu jarayonda markaziy oʻrin tutishini va anʼanaviy moliya bilan hamkorlik yangi investitsiya oqimlarini jalb qilishini taʼkidlamoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Aave va shu kabi daromad keltiruvchi protokollar endilikda shunchaki spekulyativ aktiv emas, balki aniq moliyaviy koʻrsatkichlarga ega biznes subyektlari sifatida baholanmoqda. Bu esa Bitcoin va Ethereum kabi asosiy aktivlardan tashqari, altkoinlar bozorida ham fundamental tahlilning oʻrni ortib borayotganini koʻrsatadi.

BitcoinAaveKriptovalyutaGrayscaleInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Esdalik tangalari tiraji talab yuqoriligi sabab oshirildiEsdalik tangalari tiraji talab yuqoriligi sabab oshirildiBugun, 07:24AQSHda 1,8 milliard dollarlik yirik kriptofiribgarlik fosh etildiAQSHda 1,8 milliard dollarlik yirik kriptofiribgarlik fosh etildiBugun, 06:19FTX mojarosi davom etmoqda: Rayan Salamening rafiqasi noqonuniy moliyalashtirishda ayblanmoqdaFTX mojarosi davom etmoqda: Rayan Salamening rafiqasi noqonuniy moliyalashtirishda ayblanmoqdaBugun, 06:15Kriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin va Ethereum ETF’laridan 111 million dollar chiqib ketdiKriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin va Ethereum ETF’laridan 111 million dollar chiqib ketdiBugun, 06:1119 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33Tether oltin bilan taʼminlangan aUSDT barqaror tokenini muomaladan chiqarmoqdaTether oltin bilan taʼminlangan aUSDT barqaror tokenini muomaladan chiqarmoqdaBugun, 03:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda