G7 davlatlari Shimoliy Koreyaning kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi birlashmoqda
Katta yettilik (G7) davlatlari rahbarlari Shimoliy Koreya tomonidan amalga oshirilayotgan kriptovalyuta oʻgʻriliklari va kiberjinoyatchilikka qarshi birgalikda kurashish choralarini kuchaytirishga chaqirdi. Fransiyaning Evian-le-Ben shahrida boʻlib oʻtgan sammit yakunida qabul qilingan bayonotda, KXDRning yadroviy va ballistik raketa dasturlari xalqaro xavfsizlikka jiddiy tahdid solayotgani alohida taʼkidlandi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti va kiberxavfsizlik boʻyicha mustaqil tadqiqotchilar Shimoliy Koreya xakerlari tomonidan oʻgʻirlangan raqamli aktivlar bevosita mamlakatning harbiy loyihalarini moliyalashtirishga yoʻnaltirilayotganini tasdiqlamoqda. G7 yetakchilari ushbu noqonuniy daromad manbalarini jilovlash global moliyaviy barqarorlik uchun oʻta muhim ekanligini qayd etishgan.
Kiberhujumlar koʻlami va yangi uslublarGarchi G7 bayonotida aniq sanksiyalar yoki kriptovalyuta birjalarini tekshirish mexanizmlari batafsil bayon etilmagan boʻlsa-da, bu chaqiriq soʻnggi paytlarda kuzatilgan yirik xakerlik hujumlari fonida yangradi. Xususan, aprel oyida Drift Protocol loyihasidan 285 million dollar va iyun oyida Humanity Protocol tizimidan 36 million dollar mablagʻ oʻgʻirlanishi ortida aynan KXDR xakerlari turgani taxmin qilinmoqda.
Chainalysis tahliliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, Shimoliy Koreya xakerlari 2025-yilning oʻzida kamida 2 milliard dollar qiymatidagi kriptovalyutani qoʻlga kiritgan. Bu koʻrsatkich mamlakat bilan bogʻliq kiber-guruhlar tomonidan shu vaqtgacha oʻgʻirlangan jami mablagʻ miqdorini 6,75 milliard dollarga yetkazdi. Qizigʻi shundaki, hujumlar soni kamaygan boʻlsa-da, ularning samaradorligi va keltirgan zarari ortib bormoqda.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, Shimoliy Koreya oʻz uslublarini takomillashtirib bormoqda. Endilikda xakerlar nafaqat tizimlarni buzib kirishmoqda, balki oʻz IT-mutaxassislarini yirik kripto-kompaniyalarga ishga joylashtirish yoki oʻzlarini investor sifatida koʻrsatib, ichki tizimlarga kirish huquqini qoʻlga kiritish orqali oʻgʻriliklarni amalga oshirmoqda.
Xalqaro munosabat va raddiyalarCrowdStrike kiberxavfsizlik kompaniyasi Shimoliy Koreya guruhlarini kriptovalyuta foydalanuvchilari uchun eng katta xavf deb atadi. Ularning hisobotida aytilishicha, oʻgʻirlangan mablagʻlar deyarli aniq ravishda rejimning harbiy dasturlarini qoʻllab-quvvatlash uchun yuviladi. Bu esa global miqyosda Bitcoin va boshqa aktivlar xavfsizligiga boʻlgan ishonchni pasaytirishi mumkin.
Oʻz navbatida, Shimoliy Koreya rasmiylari bu ayblovlarni mutlaqo rad etib kelmoqda. KXDR Tashqi ishlar vazirligi bayonotida AQSH va uning ittifoqchilari tomonidan tarqatilayotgan maʼlumotlar "siyosiy sabablarga koʻra uyushtirilgan tuhmat" ekanligi daʼvo qilingan. Pxenyan oʻzini kiber-tahdid manbai emas, balki axborot urushi qurboni deb hisoblaydi.
Oʻzbekistonlik investorlar va kriptovalyuta bozori ishtirokchilari uchun ham bu kabi xalqaro ogohlantirishlar muhim ahamiyatga ega. Kripto-aktivlarni saqlashda xavfsizlik choralarini kuchaytirish va shubhali loyihalardan ehtiyot boʻlish, global miqyosdagi kiber-xavflar ortib borayotgan bir payda dolzarb boʻlib qolmoqda.
…