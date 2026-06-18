G7 davlatlari Shimoliy Koreyaning kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi birlashmoqda

·12·Iqtisodiyot
G7 davlatlari Shimoliy Koreyaning kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi birlashmoqda

Katta yettilik (G7) davlatlari rahbarlari Shimoliy Koreya tomonidan amalga oshirilayotgan kriptovalyuta oʻgʻriliklari va kiberjinoyatchilikka qarshi birgalikda kurashish choralarini kuchaytirishga chaqirdi. Fransiyaning Evian-le-Ben shahrida boʻlib oʻtgan sammit yakunida qabul qilingan bayonotda, KXDRning yadroviy va ballistik raketa dasturlari xalqaro xavfsizlikka jiddiy tahdid solayotgani alohida taʼkidlandi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti va kiberxavfsizlik boʻyicha mustaqil tadqiqotchilar Shimoliy Koreya xakerlari tomonidan oʻgʻirlangan raqamli aktivlar bevosita mamlakatning harbiy loyihalarini moliyalashtirishga yoʻnaltirilayotganini tasdiqlamoqda. G7 yetakchilari ushbu noqonuniy daromad manbalarini jilovlash global moliyaviy barqarorlik uchun oʻta muhim ekanligini qayd etishgan.

Kiberhujumlar koʻlami va yangi uslublar

Garchi G7 bayonotida aniq sanksiyalar yoki kriptovalyuta birjalarini tekshirish mexanizmlari batafsil bayon etilmagan boʻlsa-da, bu chaqiriq soʻnggi paytlarda kuzatilgan yirik xakerlik hujumlari fonida yangradi. Xususan, aprel oyida Drift Protocol loyihasidan 285 million dollar va iyun oyida Humanity Protocol tizimidan 36 million dollar mablagʻ oʻgʻirlanishi ortida aynan KXDR xakerlari turgani taxmin qilinmoqda.

Chainalysis tahliliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, Shimoliy Koreya xakerlari 2025-yilning oʻzida kamida 2 milliard dollar qiymatidagi kriptovalyutani qoʻlga kiritgan. Bu koʻrsatkich mamlakat bilan bogʻliq kiber-guruhlar tomonidan shu vaqtgacha oʻgʻirlangan jami mablagʻ miqdorini 6,75 milliard dollarga yetkazdi. Qizigʻi shundaki, hujumlar soni kamaygan boʻlsa-da, ularning samaradorligi va keltirgan zarari ortib bormoqda.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, Shimoliy Koreya oʻz uslublarini takomillashtirib bormoqda. Endilikda xakerlar nafaqat tizimlarni buzib kirishmoqda, balki oʻz IT-mutaxassislarini yirik kripto-kompaniyalarga ishga joylashtirish yoki oʻzlarini investor sifatida koʻrsatib, ichki tizimlarga kirish huquqini qoʻlga kiritish orqali oʻgʻriliklarni amalga oshirmoqda.

Xalqaro munosabat va raddiyalar

CrowdStrike kiberxavfsizlik kompaniyasi Shimoliy Koreya guruhlarini kriptovalyuta foydalanuvchilari uchun eng katta xavf deb atadi. Ularning hisobotida aytilishicha, oʻgʻirlangan mablagʻlar deyarli aniq ravishda rejimning harbiy dasturlarini qoʻllab-quvvatlash uchun yuviladi. Bu esa global miqyosda Bitcoin va boshqa aktivlar xavfsizligiga boʻlgan ishonchni pasaytirishi mumkin.

Oʻz navbatida, Shimoliy Koreya rasmiylari bu ayblovlarni mutlaqo rad etib kelmoqda. KXDR Tashqi ishlar vazirligi bayonotida AQSH va uning ittifoqchilari tomonidan tarqatilayotgan maʼlumotlar "siyosiy sabablarga koʻra uyushtirilgan tuhmat" ekanligi daʼvo qilingan. Pxenyan oʻzini kiber-tahdid manbai emas, balki axborot urushi qurboni deb hisoblaydi.

Oʻzbekistonlik investorlar va kriptovalyuta bozori ishtirokchilari uchun ham bu kabi xalqaro ogohlantirishlar muhim ahamiyatga ega. Kripto-aktivlarni saqlashda xavfsizlik choralarini kuchaytirish va shubhali loyihalardan ehtiyot boʻlish, global miqyosdagi kiber-xavflar ortib borayotgan bir payda dolzarb boʻlib qolmoqda.

G7Shimoliy KoreyaKriptovalyutaKiberjinoyatBitcoin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin strategiyasi: Capital B rekord darajadagi 120 milliard dollarlik mablagʻni jalb qiladiBitcoin strategiyasi: Capital B rekord darajadagi 120 milliard dollarlik mablagʻni jalb qiladiBugun, 13:1319 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi19 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:18AQSH dollari indeksi Bitcoin uchun xavf tugʻdirmoqda: Bozorlarda yangi bosqichAQSH dollari indeksi Bitcoin uchun xavf tugʻdirmoqda: Bozorlarda yangi bosqichBugun, 11:11Bitcoin jahonning eng yirik aktivlari reytingida oʻnta pogʻonaga pastladiBitcoin jahonning eng yirik aktivlari reytingida oʻnta pogʻonaga pastladiBugun, 10:33Grayscale tahlili: Aave kriptovalyutasi narxi 175 dollargacha koʻtarilishi kutilmoqdaGrayscale tahlili: Aave kriptovalyutasi narxi 175 dollargacha koʻtarilishi kutilmoqdaBugun, 09:52Esdalik tangalari tiraji talab yuqoriligi sabab oshirildiEsdalik tangalari tiraji talab yuqoriligi sabab oshirildiBugun, 07:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda