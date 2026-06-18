19 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 114,6 so‘mga arzonlab, 13 870,60 so‘mga tushdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 19 iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 33,51 so‘mga qimmatlab, 12 085,56 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 114,6 so‘mga arzonlab, 13 870,60 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 0,78 so‘mga arzonlab, 164,52 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 168,95 so‘mga arzonlab, 16 002,49 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,08 so‘mga arzonlab, 75,16 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 168,84 so‘mga arzonlab, 15 058,01 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 2,29 so‘mga qimmatlab, 1 785,74 so‘mni tashkil etdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…