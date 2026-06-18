Milan yangi loyiha uchun Borussiya Dortmund afsonasini taklif qilmoqda
Italiyaning Milan klubi rahbariyati jamoada boshlangan yangi davrni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun sport direktori lavozimiga munosib nomzod topdi. Gazzetta dello Sport nashrining xabar berishicha, "rossoneri" mutasaddilari Borussiya Dortmund klubining sobiq rahbari Sebastian Kehl nomzodiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Bu qadam yangi tayinlangan bosh murabbiy Ruben Amorimning taktik qarashlariga mos tarkib shakllantirish yoʻlidagi muhim harakat sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan mavsumdagi omadsiz ishtirokdan soʻng Milan rahbariyati sport boshqaruvida tub islohotlarni amalga oshirishga qaror qildi. Dastlab Eintracht Frankfurt vakili Markus Krosche bilan muzokaralar olib borilgan edi, biroq nemis mutaxassisi Germaniyada qolishni afzal koʻrdi. Endilikda klub egasi Gerry Cardinale barcha eʼtiborini Sebastian Kehlga qaratgan. Kehl uzoq yillar davomida Germaniyada yosh iqtidorlarni kashf etish va ularni yuqori darajaga olib chiqish borasida katta tajriba toʻplagan.
Transferlar va strategik rejalarSebastian Kehl uchun Italiya varianti ayni muddao boʻlishi mumkin, chunki uning Angliya Premer-ligasiga oʻtishi kutilmaganda amalga oshmay qoldi. Maʼlumotlarga koʻra, mutaxassis Tottenxem bilan muzokaralar oʻtkazish uchun Londonga borgan, biroq klubning kelajakdagi strategik rivojlanishi borasida tomonlar bir toʻxtamga kela olishmagan. Milan esa Kehlga Ruben Amorim bilan hamkorlikda toʻliq vakolatlar berishga tayyor.
Yangi sport direktori oldida turgan asosiy vazifalardan biri — Ruben Amorim soʻragan futbolchilarni San Siroga olib kelishdir. Portugaliyalik murabbiy oʻziga yaxshi tanish boʻlgan Sporting CP yulduzlarini jamoaga qoʻshib olishni istamoqda. Xususan, yarim himoyachi Morten Hjulmand va hujumkor oʻyinchi Francisco Trincao transfer bozoridagi asosiy nishonlar sifatida belgilangan.
Morten Hjulmand uchun kurash oson kechmasligi aniq, chunki futbolchiga Manchester Yunayted va Manchester Siti kabi grandlar ham daʼvogarlik qilmoqda. Biroq Milan rahbariyati Ruben Amorimning futbolchi bilan shaxsiy aloqalari bu poygada ustunlik berishiga ishonmoqda. Francisco Trincao esa oʻzining taktik universalligi bilan Cardinale tomonidan ilgari surilayotgan innovatsion futbol uslubiga toʻliq mos keladi.
Milan rahbariyati zaxira variantlarini ham koʻrib chiqmoqda. Agar Sebastian Kehl bilan kelishuv amalga oshmasa, klub quyidagi mutaxassislarga murojaat qilishi mumkin:
- Jose Boto — Flamengo klubi vakili va Ruben Amorim bilan Lissabonda birga ishlagan;
- Devin Ozek — Fenerbahce klubining sobiq mutaxassisi.
Ushbu tayinlovlar Milan klubining nafaqat Italiya A Seriyasida, balki Chempionlar ligasida ham oʻz mavqeini tiklashga qaratilgan keng koʻlamli loyihasining bir qismidir. Sebastian Kehlning kelishi klubning transfer siyosatini yanada professional va samarali darajaga olib chiqishi kutilmoqda.
…