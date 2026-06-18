Milan yangi loyiha uchun Borussiya Dortmund afsonasini taklif qilmoqda

·58·Sport
Milan yangi loyiha uchun Borussiya Dortmund afsonasini taklif qilmoqda

Italiyaning Milan klubi rahbariyati jamoada boshlangan yangi davrni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun sport direktori lavozimiga munosib nomzod topdi. Gazzetta dello Sport nashrining xabar berishicha, "rossoneri" mutasaddilari Borussiya Dortmund klubining sobiq rahbari Sebastian Kehl nomzodiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Bu qadam yangi tayinlangan bosh murabbiy Ruben Amorimning taktik qarashlariga mos tarkib shakllantirish yoʻlidagi muhim harakat sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan mavsumdagi omadsiz ishtirokdan soʻng Milan rahbariyati sport boshqaruvida tub islohotlarni amalga oshirishga qaror qildi. Dastlab Eintracht Frankfurt vakili Markus Krosche bilan muzokaralar olib borilgan edi, biroq nemis mutaxassisi Germaniyada qolishni afzal koʻrdi. Endilikda klub egasi Gerry Cardinale barcha eʼtiborini Sebastian Kehlga qaratgan. Kehl uzoq yillar davomida Germaniyada yosh iqtidorlarni kashf etish va ularni yuqori darajaga olib chiqish borasida katta tajriba toʻplagan.

Transferlar va strategik rejalar

Sebastian Kehl uchun Italiya varianti ayni muddao boʻlishi mumkin, chunki uning Angliya Premer-ligasiga oʻtishi kutilmaganda amalga oshmay qoldi. Maʼlumotlarga koʻra, mutaxassis Tottenxem bilan muzokaralar oʻtkazish uchun Londonga borgan, biroq klubning kelajakdagi strategik rivojlanishi borasida tomonlar bir toʻxtamga kela olishmagan. Milan esa Kehlga Ruben Amorim bilan hamkorlikda toʻliq vakolatlar berishga tayyor.

Yangi sport direktori oldida turgan asosiy vazifalardan biri — Ruben Amorim soʻragan futbolchilarni San Siroga olib kelishdir. Portugaliyalik murabbiy oʻziga yaxshi tanish boʻlgan Sporting CP yulduzlarini jamoaga qoʻshib olishni istamoqda. Xususan, yarim himoyachi Morten Hjulmand va hujumkor oʻyinchi Francisco Trincao transfer bozoridagi asosiy nishonlar sifatida belgilangan.

Morten Hjulmand uchun kurash oson kechmasligi aniq, chunki futbolchiga Manchester Yunayted va Manchester Siti kabi grandlar ham daʼvogarlik qilmoqda. Biroq Milan rahbariyati Ruben Amorimning futbolchi bilan shaxsiy aloqalari bu poygada ustunlik berishiga ishonmoqda. Francisco Trincao esa oʻzining taktik universalligi bilan Cardinale tomonidan ilgari surilayotgan innovatsion futbol uslubiga toʻliq mos keladi.

Milan rahbariyati zaxira variantlarini ham koʻrib chiqmoqda. Agar Sebastian Kehl bilan kelishuv amalga oshmasa, klub quyidagi mutaxassislarga murojaat qilishi mumkin:

  • Jose Boto — Flamengo klubi vakili va Ruben Amorim bilan Lissabonda birga ishlagan;
  • Devin Ozek — Fenerbahce klubining sobiq mutaxassisi.

Ushbu tayinlovlar Milan klubining nafaqat Italiya A Seriyasida, balki Chempionlar ligasida ham oʻz mavqeini tiklashga qaratilgan keng koʻlamli loyihasining bir qismidir. Sebastian Kehlning kelishi klubning transfer siyosatini yanada professional va samarali darajaga olib chiqishi kutilmoqda.

MilanRuben AmorimSebastian KehlTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem maydon tashqarisida ham namuna: Futbolchi Caroline Weir bilan xayrlashdiJud Bellingem maydon tashqarisida ham namuna: Futbolchi Caroline Weir bilan xayrlashdiBugun, 13:12Vyacheslav Erbes O‘zbekistonning Kolumbiyadan uchragan mag‘lubiyatini izohladiVyacheslav Erbes O‘zbekistonning Kolumbiyadan uchragan mag‘lubiyatini izohladiBugun, 13:10Vyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdiVyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdiBugun, 13:02Gustavo Puerta O‘zbekiston bilan bahsdagi o‘z maqsadlari haqida gapirdiGustavo Puerta O‘zbekiston bilan bahsdagi o‘z maqsadlari haqida gapirdiBugun, 12:52Xames Rodriges O‘zbekiston terma jamoasi o‘yiniga qanday baho berdi?Xames Rodriges O‘zbekiston terma jamoasi o‘yiniga qanday baho berdi?Bugun, 12:45Braziliya terma jamoasi Neymar qaytishini kutmoqda: Danilo uning oʻrni haqida gapirdiBraziliya terma jamoasi Neymar qaytishini kutmoqda: Danilo uning oʻrni haqida gapirdiBugun, 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi