Rossiyada mahalliy TV-pristavkalar uchun elektron platalar ishlab chiqarish yakunlandi
Rossiyaning “Raqamli Televizion Tizimlar” (TsTS) ishlab chiqarish maydonchasida mahalliy TV-pristavkalar uchun mo’ljallangan elektron platalarning birinchi partiyasini tayyorlash jarayoni muvaffaqiyatli yakuniga yetdi. Imaqliq kompaniyasi buyurtmasiga binoan amalga oshirilgan ushbu loyiha doirasida 8 ming dona ixcham G-Box S platalari ishlab chiqarildi. Bu qadam qo’shni mamlakat elektronika sanoatida import o’rnini bosuvchi texnologiyalarni rivojlantirish yo’lidagi muhim bosqichlardan biri sifatida ko’rilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Korxona ma’lumotlariga ko’ra, barcha mahsulotlar to’liq ishlab chiqarish siklidan o’tgan. Bu jarayon sirtqi va chiqish montaj ishlarini, shuningdek, majburiy texnik sinovlarni o’z ichiga oladi. Qurilmalarni korpusga joylashtirish va yakuniy yig’ish ishlari esa bevosita buyurtmachi kompaniyaning o’z quvvatlari hisobidan amalga oshirilishi belgilangan.
Yuqori texnologik murakkablik va sifat nazoratiTsTS tijorat direktori Yegor Makeyevning ta’kidlashicha, G-Box S platalari o’zining kichik hajmiga qaramasdan, texnik jihatdan ancha murakkab mahsulot hisoblanadi. Ayniqsa, BGA-mikrosxemalar bilan ishlash alohida e’tibor va yuqori aniqlikni talab qiladi. Bunday komponentlarning payvandlanish sifatini oddiy ko’z bilan tekshirib bo’lmaydi, shu sababli korxonada maxsus rentgen-nazorati tizimidan foydalanilgan.
Imaqliq G-Box S.100 rusumidagi TV-pristavkalar liniyasi IPTV va OTT tarmoqlari uchun mo’ljallangan mahalliy yechim hisoblanadi. Ushbu qurilmalar bozordagi xorijiy analoglar bilan raqobatlashish uchun yetarli texnik salohiyatga ega ekani aytilmoqda. ixbt.com xabariga ko’ra, mazkur texnologiya Rossiya sanoat reyestriga kiritilgan va davlat kataloglarida ro’yxatdan o’tkazilgan.
Qurilmalarning texnik xususiyatlari buyurtmachining talablariga va qo’llaniladigan operatsion tizimga qarab o’zgarishi mumkin. Xususan, pristavkalar quyidagi komponentlar bilan jihozlanishi ko’zda tutilgan:
- Turli quvvatdagi zamonaviy protsessorlar;
- Wi-Fi va Bluetooth simsiz aloqa modullari;
- Ehtiyojga qarab o’zgaruvchan tezkor va doimiy xotira hajmi.
O’zbekiston bozorida ham so’nggi yillarda IPTV va OTT xizmatlariga talab ortib bormoqda. Rossiyada ishlab chiqarilayotgan ushbu kabi qurilmalar kelgusida mintaqaviy eksport doirasida Markaziy Osiyo bozorlariga, jumladan, yurtimiz provayderlari uchun ham muqobil tanlov sifatida kirib kelishi ehtimoli mavjud. Hozirda mahalliy foydalanuvchilar asosan Xitoyda ishlab chiqarilgan Android pristavkalardan foydalanishmoqda.
Ushbu loyihaning muvaffaqiyati nafaqat tayyor mahsulot, balki murakkab elektron komponentlarni yig’ish bo’yicha mahalliy tajribaning oshishiga xizmat qiladi. Rentgen-nazorati kabi yuqori texnologik usullarning qo’llanilishi esa ishlab chiqarilayotgan elektronikaning uzoq muddatli chidamliligi va ishonchliligini kafolatlaydi.
…