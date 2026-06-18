Rossiyada mahalliy TV-pristavkalar uchun elektron platalar ishlab chiqarish yakunlandi

·19·Texno
Rossiyada mahalliy TV-pristavkalar uchun elektron platalar ishlab chiqarish yakunlandi

Rossiyaning “Raqamli Televizion Tizimlar” (TsTS) ishlab chiqarish maydonchasida mahalliy TV-pristavkalar uchun mo’ljallangan elektron platalarning birinchi partiyasini tayyorlash jarayoni muvaffaqiyatli yakuniga yetdi. Imaqliq kompaniyasi buyurtmasiga binoan amalga oshirilgan ushbu loyiha doirasida 8 ming dona ixcham G-Box S platalari ishlab chiqarildi. Bu qadam qo’shni mamlakat elektronika sanoatida import o’rnini bosuvchi texnologiyalarni rivojlantirish yo’lidagi muhim bosqichlardan biri sifatida ko’rilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Korxona ma’lumotlariga ko’ra, barcha mahsulotlar to’liq ishlab chiqarish siklidan o’tgan. Bu jarayon sirtqi va chiqish montaj ishlarini, shuningdek, majburiy texnik sinovlarni o’z ichiga oladi. Qurilmalarni korpusga joylashtirish va yakuniy yig’ish ishlari esa bevosita buyurtmachi kompaniyaning o’z quvvatlari hisobidan amalga oshirilishi belgilangan.

Yuqori texnologik murakkablik va sifat nazorati

TsTS tijorat direktori Yegor Makeyevning ta’kidlashicha, G-Box S platalari o’zining kichik hajmiga qaramasdan, texnik jihatdan ancha murakkab mahsulot hisoblanadi. Ayniqsa, BGA-mikrosxemalar bilan ishlash alohida e’tibor va yuqori aniqlikni talab qiladi. Bunday komponentlarning payvandlanish sifatini oddiy ko’z bilan tekshirib bo’lmaydi, shu sababli korxonada maxsus rentgen-nazorati tizimidan foydalanilgan.

Imaqliq G-Box S.100 rusumidagi TV-pristavkalar liniyasi IPTV va OTT tarmoqlari uchun mo’ljallangan mahalliy yechim hisoblanadi. Ushbu qurilmalar bozordagi xorijiy analoglar bilan raqobatlashish uchun yetarli texnik salohiyatga ega ekani aytilmoqda. ixbt.com xabariga ko’ra, mazkur texnologiya Rossiya sanoat reyestriga kiritilgan va davlat kataloglarida ro’yxatdan o’tkazilgan.

Qurilmalarning texnik xususiyatlari buyurtmachining talablariga va qo’llaniladigan operatsion tizimga qarab o’zgarishi mumkin. Xususan, pristavkalar quyidagi komponentlar bilan jihozlanishi ko’zda tutilgan:

  • Turli quvvatdagi zamonaviy protsessorlar;
  • Wi-Fi va Bluetooth simsiz aloqa modullari;
  • Ehtiyojga qarab o’zgaruvchan tezkor va doimiy xotira hajmi.

O’zbekiston bozorida ham so’nggi yillarda IPTV va OTT xizmatlariga talab ortib bormoqda. Rossiyada ishlab chiqarilayotgan ushbu kabi qurilmalar kelgusida mintaqaviy eksport doirasida Markaziy Osiyo bozorlariga, jumladan, yurtimiz provayderlari uchun ham muqobil tanlov sifatida kirib kelishi ehtimoli mavjud. Hozirda mahalliy foydalanuvchilar asosan Xitoyda ishlab chiqarilgan Android pristavkalardan foydalanishmoqda.

Ushbu loyihaning muvaffaqiyati nafaqat tayyor mahsulot, balki murakkab elektron komponentlarni yig’ish bo’yicha mahalliy tajribaning oshishiga xizmat qiladi. Rentgen-nazorati kabi yuqori texnologik usullarning qo’llanilishi esa ishlab chiqarilayotgan elektronikaning uzoq muddatli chidamliligi va ishonchliligini kafolatlaydi.

TexnologiyaRossiyaTV-pristavkaImaqliqElektronika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Adobe oʻzining AI yordamchisini Premiere, Illustrator va InDesign ilovalariga integratsiya qildiAdobe oʻzining AI yordamchisini Premiere, Illustrator va InDesign ilovalariga integratsiya qildiBugun, 13:30Rossiya ilk yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistrali uchun sinovlarni yakunladiRossiya ilk yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistrali uchun sinovlarni yakunladiBugun, 13:26Rossiyaning yangi UTS-800 oʻquv-mashgʻulot samolyoti ilk parvoziga tayyorlanmoqdaRossiyaning yangi UTS-800 oʻquv-mashgʻulot samolyoti ilk parvoziga tayyorlanmoqdaBugun, 13:22Honor kompaniyasi rekord darajadagi akkumulyatorga ega Honor 600 Smart smartfonini taqdim etdiHonor kompaniyasi rekord darajadagi akkumulyatorga ega Honor 600 Smart smartfonini taqdim etdiBugun, 12:58Xalqaro koinot stansiyasiga yangi ekspeditsiya: Ekipaj a’zolari yakuniy imtihondan oʻtmoqdaXalqaro koinot stansiyasiga yangi ekspeditsiya: Ekipaj a’zolari yakuniy imtihondan oʻtmoqdaBugun, 12:53Pixi startapi iMessage uchun interaktiv AR-personajlarni taqdim etdiPixi startapi iMessage uchun interaktiv AR-personajlarni taqdim etdiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi