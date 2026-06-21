O‘zbekistonda farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ortdi

·0·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ortdi

Milliy statistika qo‘mitasining ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning yanvar-aprel oylarida O‘zbekistonning yirik korxonalari tomonidan qariyb 1,9 trillion so‘mlik asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarildi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davri bilan solishtirilganda tarmoqda 30 foizlik jiddiy o‘sish kuzatilganini ko‘rsatadi.

Hududlar kesimida ishlab chiqarish hajmi

Mamlakatimizda dori vositalari va tibbiy mahsulotlar ishlab chiqarish bo‘yicha hududlar orasida keskin farq mavjud. Asosiy ishlab chiqarish quvvatlari poytaxt va unga tutash hududlarda jamlangan:

Hudud nomi

Ishlab chiqarish hajmi

Toshkent shahri

1,2 trln so‘m

Sirdaryo viloyati

261,5 mlrd so‘m

Toshkent viloyati

123,5 mlrd so‘m

Namangan viloyati

106,2 mlrd so‘m

Samarqand viloyati

78,4 mlrd so‘m

Farg‘ona viloyati

40,3 mlrd so‘m

Andijon viloyati

39,9 mlrd so‘m

Surxondaryo viloyati

30,3 mlrd so‘m

Qashqadaryo viloyati

7,8 mlrd so‘m

Buxoro viloyati

4,7 mlrd so‘m

Asosiy drayverlar: Toshkent shahri farmatsevtika sanoatida mutlaq yetakchilikni saqlab turibdi — respublikadagi jami ishlab chiqarilgan mahsulotlarning qariyb 63 foizi aynan poytaxt hissasiga to‘g‘ri keladi. Shuningdek, Sirdaryo va Toshkent viloyatlari ham yirik farmatsevtika klasterlari hisobiga kuchli uchlikdan joy olgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston eng ko‘p qaysi davlatlarga mahsulot eksport qilmoqda?O‘zbekiston eng ko‘p qaysi davlatlarga mahsulot eksport qilmoqda?Bugun, 17:31O‘zbekiston va Germaniya: Strategik hamkorlikni mustahkamlash va yangi loyihalarO‘zbekiston va Germaniya: Strategik hamkorlikni mustahkamlash va yangi loyihalarBugun, 17:17Besh oylik soliq auditlarida 5,5 trln so‘mlik qoidabuzarlik aniqlandiBesh oylik soliq auditlarida 5,5 trln so‘mlik qoidabuzarlik aniqlandiBugun, 16:26Kripto olamidagi eng boy 10 shaxs ma’lum bo‘ldiKripto olamidagi eng boy 10 shaxs ma’lum bo‘ldiBugun, 12:20O‘zbekiston mahsulotlariga talab qaysi davlatlarda yuqori?O‘zbekiston mahsulotlariga talab qaysi davlatlarda yuqori?Bugun, 09:36O‘zbekistonda inflyatsion kutilmalar: kommunal xavotirlar eng yuqori cho‘qqidaO‘zbekistonda inflyatsion kutilmalar: kommunal xavotirlar eng yuqori cho‘qqidaKecha, 16:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
22 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
22 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik