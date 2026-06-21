O‘zbekistonda farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ortdi
Milliy statistika qo‘mitasining ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning yanvar-aprel oylarida O‘zbekistonning yirik korxonalari tomonidan qariyb 1,9 trillion so‘mlik asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarildi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davri bilan solishtirilganda tarmoqda 30 foizlik jiddiy o‘sish kuzatilganini ko‘rsatadi.
Hududlar kesimida ishlab chiqarish hajmi
Mamlakatimizda dori vositalari va tibbiy mahsulotlar ishlab chiqarish bo‘yicha hududlar orasida keskin farq mavjud. Asosiy ishlab chiqarish quvvatlari poytaxt va unga tutash hududlarda jamlangan:
Hudud nomi
Ishlab chiqarish hajmi
Toshkent shahri
1,2 trln so‘m
Sirdaryo viloyati
261,5 mlrd so‘m
Toshkent viloyati
123,5 mlrd so‘m
Namangan viloyati
106,2 mlrd so‘m
Samarqand viloyati
78,4 mlrd so‘m
Farg‘ona viloyati
40,3 mlrd so‘m
Andijon viloyati
39,9 mlrd so‘m
Surxondaryo viloyati
30,3 mlrd so‘m
Qashqadaryo viloyati
7,8 mlrd so‘m
Buxoro viloyati
4,7 mlrd so‘m
Asosiy drayverlar: Toshkent shahri farmatsevtika sanoatida mutlaq yetakchilikni saqlab turibdi — respublikadagi jami ishlab chiqarilgan mahsulotlarning qariyb 63 foizi aynan poytaxt hissasiga to‘g‘ri keladi. Shuningdek, Sirdaryo va Toshkent viloyatlari ham yirik farmatsevtika klasterlari hisobiga kuchli uchlikdan joy olgan.
…