Bitiruvchini ishga olgan tadbirkorlarga katta soliq imtiyozi beriladi

·22·Iqtisodiyot
Bitiruvchini ishga olgan tadbirkorlarga katta soliq imtiyozi beriladi

O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasasini tamomlagan yoshlarni ishga qabul qilgan tadbirkorlar uchun yangi soliq imtiyozi joriy etiladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev Yoshlar kuni munosabati bilan o‘tkazilgan uchrashuvda ma’lum qildi.

Yangi tartibga ko‘ra, ish beruvchi yosh mutaxassis uchun bir yil davomida daromad va ijtimoiy soliqni atigi 1 foiz miqdorida to‘laydi.

Shuningdek, yoshlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida “Kafolatlangan birinchi qadam” paketi ham yo‘lga qo‘yiladi. U ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan, harbiy xizmatdan qaytgan, mehnat migratsiyasidan qaytgan, jazoni o‘tab chiqqan hamda nogironligi bo‘lgan yoshlarni qamrab oladi.

Bundan tashqari, “Yoshlar mini-franshizasi” dasturi ishga tushiriladi. Uning doirasida o‘z biznesini kengaytirayotgan yosh tadbirkorlarga imtiyozli kredit va yer maydonlari ajratiladi. Mahalliy brendlar franshizasini xarid qilayotgan yoshlarga esa 300 million so‘mgacha foizsiz ssuda beriladi.

Mazkur tashabbuslarni amalga oshirish uchun 500 milliard so‘m mablag‘ yo‘naltirilishi rejalashtirilgan.

O'zbekistonShavkat Mirziyoyev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi1 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:06Yoshlar startaplariga 1 milliard so‘mgacha investitsiya beriladiYoshlar startaplariga 1 milliard so‘mgacha investitsiya beriladiBugun, 15:111 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda1 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 10:32Toshkentda mol va qo‘y go‘shtining narxlari ma’lum qilindiToshkentda mol va qo‘y go‘shtining narxlari ma’lum qilindiKecha, 18:04Kiyim ishlab chiqarishda rekord: Yetakchi hudud aniqlandiKiyim ishlab chiqarishda rekord: Yetakchi hudud aniqlandiKecha, 17:53Temir yo‘llarda yuk tashish oshdi: Eng ko‘p nima tashilmoqda?Temir yo‘llarda yuk tashish oshdi: Eng ko‘p nima tashilmoqda?Kecha, 17:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi