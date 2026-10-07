Kofe importi 15 %ga o‘sdi — o‘zbekistonliklar qaysi davlatlar mahsulotini tanlamoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026-yil yanvar-iyul oylarida O‘zbekistonga qiymati 28,2 million AQSH dollariga teng bo‘lgan 3,5 ming tonna kofe import qilindi, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 15,6 foizga ko‘pdir.
- Rossiya Federatsiyasi 2 315,3 tonna bilan eng yirik ta’minotchi bo‘lib, undan keyin Hindiston (260,2 tonna), Italiya (230,6 tonna), Braziliya (130,3 tonna) va Malayziya (96,9 tonna) joy olgan.
O‘zbekiston iste’mol bozorida qahva ichish madaniyatining jadal rivojlanishi va qahvaxonalar tarmog‘ining kengayishi ushbu mahsulot importini rekord darajada oshirmoqda. Milliy statistika qo‘mitasi taqdim etgan so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–iyul oylarida respublikaga qiymati 28,2 million AQSH dollariga teng bo‘lgan qariyb 3,5 ming tonna kofe import qilindi.
Tahlillarga ko‘ra, import hajmi 2025 yilning mos davriga nisbatan 468,2 tonnaga yoki 15,6 foizga sezilarli darajada oshgan.
Ta’minotchi davlatlar: Rossiya peshqadam, Italiya va Braziliya kuchli beshlikda
O‘zbekistonga qahva asosan qayta ishlangan, qadoqlangan hamda xom don ko‘rinishida yetkazib berilmoqda. Joriy yilning dastlabki 7 oyida eng yirik ta’minotchilar ro‘yxati quyidagicha shakllandi:
Rossiya — mutlaq yetakchi: O‘zbekistonga kirib kelgan umumiy kofening katta qismi, ya’ni 2 315,3 tonnasi Rossiya Federatsiyasi hissasiga to‘g‘ri keldi;
Osiyo va Yevropa markazlari: Ikkinchi o‘rinni Hindiston (260,2 tonna) band etgan bo‘lsa, sifatli espresso vatani hisoblangan Italiya (230,6 tonna) uchinchi pog‘onadan joy oldi;
Janubiy Amerika va Janubi-Sharqiy Osiyo: Qahva yetishtirish bo‘yicha jahon giganti bo‘lgan Braziliyadan 130,3 tonna, Malayziyadan esa 96,9 tonna mahsulot olib kelindi;
Boshqa mamlakatlar: Dunyoning boshqa turli davlatlari hisobiga jami 435,1 tonna kofe to‘g‘ri keldi.
Import o‘sishi ortida nima yotibdi?
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, kofe importining 15,6 foizlik o‘sishi bevosita mamlakatdagi bir nechta trendlar bilan chambarchas bog‘liq:
Kofeynyalar tarmog‘ining kengayishi: Yirik shaharlar, xususan, Toshkent, Samarqand va boshqa viloyat markazlarida xalqaro va mahalliy qahvaxonalar soni keskin ko‘paymoqda;
Yoshlar va biznes muhiti: Shahar aholisi, ayniqsa, yoshlar, talabalar va ofis xodimlari o‘rtasida kundalik kofe iste’mol qilish odatining kuchayishi talabni muntazam oshirib bormoqda.
Mazkur ko‘rsatkichlar yil yakuniga qadar O‘zbekistonning qahva bozoridagi yillik aylanma yangi tarixiy maksimumga chiqishidan dalolat beradi.
Izohlar 0
…