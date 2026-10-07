Kofe importi 15 %ga o‘sdi — o‘zbekistonliklar qaysi davlatlar mahsulotini tanlamoqda?

·30·Iqtisodiyot
Kofe importi 15 %ga o‘sdi — o‘zbekistonliklar qaysi davlatlar mahsulotini tanlamoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026-yil yanvar-iyul oylarida O‘zbekistonga qiymati 28,2 million AQSH dollariga teng bo‘lgan 3,5 ming tonna kofe import qilindi, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 15,6 foizga ko‘pdir.
  • Rossiya Federatsiyasi 2 315,3 tonna bilan eng yirik ta’minotchi bo‘lib, undan keyin Hindiston (260,2 tonna), Italiya (230,6 tonna), Braziliya (130,3 tonna) va Malayziya (96,9 tonna) joy olgan.

O‘zbekiston iste’mol bozorida qahva ichish madaniyatining jadal rivojlanishi va qahvaxonalar tarmog‘ining kengayishi ushbu mahsulot importini rekord darajada oshirmoqda. Milliy statistika qo‘mitasi taqdim etgan so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–iyul oylarida respublikaga qiymati 28,2 million AQSH dollariga teng bo‘lgan qariyb 3,5 ming tonna kofe import qilindi.

Tahlillarga ko‘ra, import hajmi 2025 yilning mos davriga nisbatan 468,2 tonnaga yoki 15,6 foizga sezilarli darajada oshgan.

Ta’minotchi davlatlar: Rossiya peshqadam, Italiya va Braziliya kuchli beshlikda

O‘zbekistonga qahva asosan qayta ishlangan, qadoqlangan hamda xom don ko‘rinishida yetkazib berilmoqda. Joriy yilning dastlabki 7 oyida eng yirik ta’minotchilar ro‘yxati quyidagicha shakllandi:

  • Rossiya — mutlaq yetakchi: O‘zbekistonga kirib kelgan umumiy kofening katta qismi, ya’ni 2 315,3 tonnasi Rossiya Federatsiyasi hissasiga to‘g‘ri keldi;

  • Osiyo va Yevropa markazlari: Ikkinchi o‘rinni Hindiston (260,2 tonna) band etgan bo‘lsa, sifatli espresso vatani hisoblangan Italiya (230,6 tonna) uchinchi pog‘onadan joy oldi;

  • Janubiy Amerika va Janubi-Sharqiy Osiyo: Qahva yetishtirish bo‘yicha jahon giganti bo‘lgan Braziliyadan 130,3 tonna, Malayziyadan esa 96,9 tonna mahsulot olib kelindi;

  • Boshqa mamlakatlar: Dunyoning boshqa turli davlatlari hisobiga jami 435,1 tonna kofe to‘g‘ri keldi.

Import o‘sishi ortida nima yotibdi?

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, kofe importining 15,6 foizlik o‘sishi bevosita mamlakatdagi bir nechta trendlar bilan chambarchas bog‘liq:

  • Kofeynyalar tarmog‘ining kengayishi: Yirik shaharlar, xususan, Toshkent, Samarqand va boshqa viloyat markazlarida xalqaro va mahalliy qahvaxonalar soni keskin ko‘paymoqda;

  • Yoshlar va biznes muhiti: Shahar aholisi, ayniqsa, yoshlar, talabalar va ofis xodimlari o‘rtasida kundalik kofe iste’mol qilish odatining kuchayishi talabni muntazam oshirib bormoqda.

Mazkur ko‘rsatkichlar yil yakuniga qadar O‘zbekistonning qahva bozoridagi yillik aylanma yangi tarixiy maksimumga chiqishidan dalolat beradi.

Kofe import 2026RossiyaItaliyaBraziliya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?31 iyul 14:03Messi oilasi tarixida yangi sahifa: Uning shajarasida Braziliya izi topildiMessi oilasi tarixida yangi sahifa: Uning shajarasida Braziliya izi topildi25 iyul 09:07Karlo Anchelotti Marokashga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiKarlo Anchelotti Marokashga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdi13 iyun 15:11Anchelotti Braziliyaning Jahon chempionatidagi bosh maqsadini ochiqladi...Anchelotti Braziliyaning Jahon chempionatidagi bosh maqsadini ochiqladi...5 iyun 12:04Infantino JCH-2026ga chiqolmagan Italiya terma jamoasi haqida hazil qildiInfantino JCH-2026ga chiqolmagan Italiya terma jamoasi haqida hazil qildi12 iyun 20:43O‘zbekistonda tovuq go‘shti importi qariyb 25 %ga oshdi: oziq-ovqat bozoridagi o‘zgarishlarO‘zbekistonda tovuq go‘shti importi qariyb 25 %ga oshdi: oziq-ovqat bozoridagi o‘zgarishlar27 sentabr 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi