20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 20 oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 11,18 so‘mga arzonlab, 12 044,72 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 47,51 so‘mga arzonlab, 13 525,02 so‘m bo‘ldi. • Rossiya rubli 1,3 so‘mga qimmatlab, 145,46 so‘mni tashkil etdi. • Funt sterling 16,11 so‘mga arzonlab, 16 062,84 so‘m bo‘ldi. • Yapon iyenasi 0,18 so‘mga arzonlab, 76,12 so‘mni tashkil etdi. • Shveysariya franki 47,28 so‘mga arzonlab, 14 599,66 so‘m bo‘ldi. • Xitoy yuani 0,18 so‘mga arzonlab, 1 802,89 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…