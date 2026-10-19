20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·8·Iqtisodiyot
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 20 oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 11,18 so‘mga arzonlab, 12 044,72 so‘mni tashkil etdi.

• Yevro 47,51 so‘mga arzonlab, 13 525,02 so‘m bo‘ldi. • Rossiya rubli 1,3 so‘mga qimmatlab, 145,46 so‘mni tashkil etdi. • Funt sterling 16,11 so‘mga arzonlab, 16 062,84 so‘m bo‘ldi. • Yapon iyenasi 0,18 so‘mga arzonlab, 76,12 so‘mni tashkil etdi. • Shveysariya franki 47,28 so‘mga arzonlab, 14 599,66 so‘m bo‘ldi. • Xitoy yuani 0,18 so‘mga arzonlab, 1 802,89 so‘mni tashkil etdi.

O‘zbekiston Markaziy bankivalyutalar kurslari2026 yil 20 oktyabrRossiya rubli
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi15 oktabr 17:4414 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi13 oktabr 18:1329 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi28 sentabr 17:5024 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi24 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi23 sentabr 17:5917 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi16 sentabr 18:0914 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi11 sentabr 18:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi