Qirg‘iziston milliy jamoasi Vetnam terma jamoasini safarda mag‘lub etdi
Qirg‘iziston milliy jamoasi Vetnamdagi o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini doirasida navbatdagi o‘rtoqlik bahsini o‘tkazdi. Keskin kurashlarga boy o‘tgan uchrashuvda qirg‘izistonlik futbolchilar raqib maydonida iroda ko‘rsatib, 2:1 hisobida g‘alaba qozonishdi.
Gollarga boy kechgan so‘nggi daqiqalar
Uchrashuv mezbonlarning faolligi bilan boshlanib, birinchi bo‘limda Vetnam futbolchisi Nguyen Din 19-daqiqada hisobni ochdi. Shunga qaramay, Qirg‘iziston terma jamoasi o‘yin so‘nggiga qadar kurashni davom ettirib, vaziyatni tubdan o‘zgartirib yubordi.
Muvozanatni tiklash: O‘yinning 86-daqiqasida tajribali himoyachi Valeriy Kichin gol urib, hisobni tenglashtirdi.
G‘alaba goli: Oradan atigi ikki daqiqa o‘tib, ya’ni 88-daqiqada Erbol Atabayev raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasiga irodali g‘alabani keltirdi.
O‘yin tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar
Uchrashuv sanasi
17 noyabr
O‘tkazilgan joy
Vetnam (o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini)
Yakuniy hisob
Qirg‘iziston — Vetnam 2:1
Gol mualliflari
Valeriy Kichin (86), Erbol Atabayev (88) — Nguyen Din (19)
Yig‘in doirasidagi uchrashuvlar
Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, mazkur bahs Qirg‘iziston milliy jamoasining Vetnamdagi o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini doirasidagi ikkinchi o‘rtoqlik o‘yini bo‘ldi. Bunga qadar qirg‘izistonliklar Xitoy Taypeyi terma jamoasi bilan ham kuch sinashgan edi. Bu kabi sinov bahslari jamoaga rasmiy o‘yinlar oldidan o‘z tarkibini sinovdan o‘tkazish va taktik rejalarni mustahkamlashga xizmat qiladi.
Sizningcha, Qirg‘iziston terma jamoasining so‘nggi daqiqalardagi irodali harakatlari va mazkur g‘alabasi jamoaning kelgusi o‘yinlardagi imkoniyatlariga qanchalik ijobiy ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…