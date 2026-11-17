Maxachqal’ada taniqli sambochi Vatsilov Davudov otib o‘ldirildi: Qotillik tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiyaning Maxachqal’a shahrida sambo bo‘yicha Rossiya chempionati bronza medali sovrindori, 31 yoshli Vatsilov Davudov noma’lum shaxslar tomonidan otib o‘ldirildi.
- Fojia «Marakesh» banket zali yaqinida sodir bo‘lgan bo‘lib, qora rangli Toyota Camry mashinasidan ochilgan o‘q yomg‘iri oqibatida sportchi bosh qismidan og‘ir jarohat olib, shifoxonaga yetkazilayotganda vafot etdi.
Rossiyaning Dog‘iston poytaxti Maxachqal’a shahrida sport olamini larzaga keltirgan fojia sodir bo‘ldi. Sambo bo‘yicha Rossiya chempionatining bronza medali sovrindori, 31 yoshli Vatsilov Davudov noma’lum shaxslar tomonidan sodir etilgan qurolli hujum oqibatida vafot etdi. «Izvestiya» va «112» Telegram-kanallari xabarlariga ko‘ra, sportchi boshidan og‘ir o‘q jarohatini olgan.
Qotillik qanday sodir bo‘lgan?
Fojia Maxachqal’adagi «Marakesh» banket zali yaqinida yuz bergan. Davlat tadbirida qatnashayotgan Vatsilov Davudov binodan ko‘chaga chiqqanida, noma’lum shaxslar unga qarata o‘q uzishgan.
Hujumchilarning harakati: Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, otishma qora rangli Toyota Camry rusumli mashinadan amalga oshirilgan. O‘qlardan biri sportchining boshiga tekkan.
Shifoxonaga olib borishga urinish: Hujumdan so‘ng jinoyatchilar voqea joyidan yashiringan. Guvohlar yaralangan sportchini zudlik bilan o‘z mashinasida tibbiyot muassasasiga olib borishga harakat qilishgan, biroq u shifoxonaga yetib bora olmasdan yo‘lda jon taslim qilgan.
Politsiya gumonlanuvchilarni qo‘lga olish uchun shaharda «Perexvat» maxsus rejasini e’lon qilgan. Rossiya Tergov qo‘mitasi tomonidan Jinoyat kodeksining 105-moddasi 1-qismi («Qotillik») bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Nashrlarning yozishicha, hujumdan oldin sportchi va mahalliy aholi vakillari o‘rtasida og‘zaki mojaro kelib chiqqan bo‘lishi mumkin. Hozircha gumonlanuvchilar qo‘lga olingani haqida rasmiy ma’lumot berilmadi.
Hodisa tafsilotlari
Ma’lumotlar
Jabrlanuvchi
Vatsilov Davudov (31 yosh, sambochi va dzyudochi)
Sodir bo‘lgan joy
Maxachqal’a shahri, «Marakesh» banket zali yaqini
Jarohat turi
Bosh qismidan o‘q jarohati
Huquqiy chora
Jinoyat kodeksining 105-moddasi («Qotillik») bo‘yicha ish ochilgan
Vatsilov Davudov qanday sportchi edi?
Marhum Vatsilov Davudov sport olamida katta yutuqlarga erishgan taniqli kurashchilardan biri edi. U 1995 yil 29 martda Dog‘istonning Tlyarata tumanidagi Gindob qishlog‘ida tug‘ilgan. 2009 yilda Maxachqal’aga ko‘chib o‘tib, akasi Najibula tashabbusi bilan dzyudo va sambo bilan jiddiy shug‘ullana boshlagan. Unga Rossiyada xizmat ko‘rsatgan murabbiy Shamil Aliyev ustozlik qilgan.
Sportchining faoliyatidagi eng yorqin natijalar:
2015 yil: 23 yoshgacha bo‘lgan dzyudochilar o‘rtasidagi Rossiya birinchiligida bronza medali.
Yevropa kubogi: Orenburg shahrida o‘tkazilgan nufuzli musobaqada g‘olib chiqib, finalda Rustam Amirmetovni mag‘lub etgan.
Mintaqaviy va mamlakat yutuqlari: 2020 yilda Shimoliy Kavkaz federal okrugi sambo chempioni, 2022 yilda esa og‘ir vaznda dzyudo bo‘yicha Dog‘iston chempioni bo‘lgan.
Rossiya chempionati: 2023 yilda Perm shahrida o‘tkazilgan sambo bo‘yicha Rossiya chempionatida 98 kg dan yuqori vazn toifasida bronza medalini qo‘lga kiritgan. Shuningdek, xalqaro maydonlarda ham Rossiya sharafini himoya qilgan.
So‘nggi yutuqlari: 2024 yilda Tyumen shahrida o‘tgan Rossiya kubogida bronza, 2025 yil mayida esa Nazranda Magomed Parchiyev xotirasiga bag‘ishlangan umumrossiya turnirida uchinchi o‘rinni egallagan.
Sizningcha, mashhur sportchilarning bunday fojiali tarzda hayotdan ko‘z yumishining oldini olish uchun huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan yana qanday qat’iy choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…