Tojikiston terma jamoasi Tailand qirol kubogi finalida yirik hisobda mag‘lub bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tailand terma jamoasi Tailand qirol kubogi finalida Tojikiston vakillarini 3:0 hisobida mag‘lub etib, turnir g‘olibi bo‘ldi.
- Uchrashuvning 38-daqiqasida Nozim Bobojonov qizil kartochka olib maydonni tark etgach, tojikistonliklar bir kishi kam bo‘lib qoldi.
- Tailandliklar safida Supachok Sarachat bitta, Tirasak Poeyfimay esa ikkita gol urib, jamoasiga g‘alaba keltirdi.
Futbol bo‘yicha Tailand qirol kubogi o‘z yakuniga yetdi. Musobaqaning hal qiluvchi final bahsida mezbon — Tailand terma jamoasi Tojikiston mintaqaviy vakillariga qarshi maydonga chiqdi. Keskin kurashlarga boy o‘tgan uchrashuvda tailandliklar o‘z imkoniyatlaridan unumli foydalanib, 3:0 hisobida g‘alaba qozondi va turnirning bosh sovriniga ega chiqdi.
Qizil kartochka va uchrashuv tafsilotlari
O‘yinning birinchi bo‘limi teng kurashlar ostida ketayotgan bir paytda, tojikistonliklar safida jiddiy muammo yuzaga keldi. Uchrashuvning 38-daqiqasida Nozim Bobojonov qo‘pol xatosi tufayli bosh hakam tomonidan maydondan chetlatildi. Bir kishi kam bo‘lib qolgan Tojikiston terma jamoasi ko‘p o‘tmay gol o‘tkazib yubordi.
Gollar mualliflari: Tailand safida Supachok Sarachat 40-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda Tirasak Poeyfimay 50 va 75-daqiqalarda o‘z hisobiga dubl yozdirib qo‘ydi.
Shuningdek, turnirning 3-o‘rin uchun kechgan bahsida O‘mon milliy jamoasi Bruney darvozasiga javobsiz 7 ta gol urib, musobaqani muvaffaqiyatli yakunladi.
Jamoalar
Final natijasi / O‘rin
Tailand
1-o‘rin (Qirol kubogi g‘olibi)
Tojikiston
2-o‘rin (Kumush medal sohibi)
O‘mon
3-o‘rin (Bruney ustidan yirik g‘alaba)
Jamoalarning maydondagi tarkiblari
Final uchrashuvida har ikki jamoa bosh murabbiylari quyidagi tarkiblarni maydonga boshlab tushdi:
Tojikiston: Oleg Baklov, Zoir Jo‘raboyev, Vaxdat Xanonov (Mexrubon Karimov, 62), Tabrez Islomov (Muhammadjon Raximov, 76), Alijon Karomatullozoda, Amirbek Jo‘raboyev (Alisher Shukurov, 46), Ehsoni Panjshanbe, Shervoni Mabatshoyev (Azizbek Haitov, 62), Nozim Bobojonov, Parvizjon Umarboyev (Abdullo Ibragimzoda, 76), Sheriddin Boboyev (Nuriddin Xamrokulov, 46).
Chetlatish: Nozim Bobojonov (38).
Sizningcha, uchrashuv boshida sodir etilgan chetlatish Tojikiston terma jamoasining o‘yin rejasi va natijasiga qanchalik ta’sir ko‘rsatdi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…