30 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 30 oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 62,20 so‘mga qimmatlab, 12 066,22 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 77,97 so‘mga qimmatlab, 13 361,67 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,76 so‘mga qimmatlab, 148,80 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 74,86 so‘mga qimmatlab, 15 950,94 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,47 so‘mga qimmatlab, 76,02 so‘mni tashkil etdi.
• Xitoy yuani 10,68 so‘mga qimmatlab, 1 811,36 so‘m bo‘ldi.
• Shveysariya franki 86,89 so‘mga qimmatlab, 14 467,90 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…