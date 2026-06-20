Bolalarni noto‘g‘ri tashiganlik uchun qo‘llanishi kutilayotgan jazo choralari

·21·Jamiyat
Bolalarni noto‘g‘ri tashiganlik uchun qo‘llanishi kutilayotgan jazo choralari

O‘zbekistonda yo‘l-transport hodisalarida bolalarning jarohatlanishi va fojiali o‘lim holatlarining yuqori darajada qolayotgani huquqni muhofaza qiluvchi organlarni keskin choralar ko‘rishga majbur qilmoqda. Bosh prokuratura Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 128-11-moddasiga jazo choralarini tubdan kuchaytirishni nazarda tutuvchi o‘zgartirishlarni ishlab chiqdi va jamoatchilik muhokamasiga qo‘ydi.

Yangi taklif etilayotgan sanksiyalar va jazo choralari

Agar ushbu tuzatishlar qonuniy kuchga kirsa, bolalar xavfsizligiga sovuqqonlik bilan qaragan haydovchilar va tashkilotchilarni quyidagi yirik jarimalar hamda jiddiy cheklovlar kutadi:

Qoidabuzarlik turi

Jarima miqdori

Qo‘shimcha ma’muriy jazo

Bolalarni tashish qoidalarini buzish (umumiy holatda)

BHMning 30 baravari


(12,36 mln so‘m)

1 yildan 3 yilgacha muddatga haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilish

Huquqi bo‘lmagan yoki guvohnomasidan mahrum etilgan shaxslar tomonidan sodir etilishi

BHMning 50 baravari


(20,6 mln so‘m)

15 sutkagacha ma’muriy qamoq jazosi

Jamoaviy tashishlarni (avtobuslarda) tashkil etish qoidalarini buzish

BHMning 30 baravari


(12,36 mln so‘m)

Bir yil ichida takroran sodir etilsa — BHMning 50 baravari (20,6 mln so‘m)

Nima uchun amaldagi jazo choralari o‘zgartirilmoqda?

Nazorat idorasining rasmiy ta’kidlashicha, bugungi kunda amalda bo‘lgan yumshoq va ramziy jazo choralari haydovchilarda yetarlicha mas’uliyat hissini uyg‘ota olmayapti.

Bosh prokuratura munosabati:

«Amaldagi yumshoq choralar haydovchilarning tegishli javobgarligini ta’minlamayapti. Buning oqibatida yo‘llarda bolalar ishtirokida fojiali va tuzatib bo‘lmas holatlar soni ortib bormoqda. Jazoning muqarrarligi va keskinligi haydovchilarni hushyorlikka chaqirishi shart».

Mazkur qonun loyihasi ayni paytda muhokama bosqichida bo‘lib, tegishli vazirlik va idoralar, shuningdek, keng jamoatchilik fikri inobatga olingan holda yakuniy qarorga kelinadi. Yo‘llarda hushyor bo‘ling va eng muhimi — farzandlaringiz hayotini xavf ostiga qo‘ymang! Vaziyat rivojini kuzatib boramiz.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Baxmaldagi sel sabab 32 nafar fuqaro evakuatsiya qilindiBaxmaldagi sel sabab 32 nafar fuqaro evakuatsiya qilindiBugun, 17:44Toshkent uy-joy bozorida joylashuv va naqd pulsiz hisob-kitoblar ta’siriToshkent uy-joy bozorida joylashuv va naqd pulsiz hisob-kitoblar ta’siriBugun, 17:14Xavotirli tajriba: Fuqarolar SMS-kodini firibgarlarga berishga tayyor!Xavotirli tajriba: Fuqarolar SMS-kodini firibgarlarga berishga tayyor!Bugun, 16:28Qorasuv-2 dahasida 5 ta ko‘p qavatli uy gazsiz qoldiQorasuv-2 dahasida 5 ta ko‘p qavatli uy gazsiz qoldiBugun, 15:59Namanganda yirik miqdordagi qalbaki valyuta savdosi fosh etildiNamanganda yirik miqdordagi qalbaki valyuta savdosi fosh etildiBugun, 15:40Kredit evaziga «ulush» so‘ragan bank markazi boshliqlari qo‘lga olindiKredit evaziga «ulush» so‘ragan bank markazi boshliqlari qo‘lga olindiBugun, 14:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda