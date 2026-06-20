Bolalarni noto‘g‘ri tashiganlik uchun qo‘llanishi kutilayotgan jazo choralari
O‘zbekistonda yo‘l-transport hodisalarida bolalarning jarohatlanishi va fojiali o‘lim holatlarining yuqori darajada qolayotgani huquqni muhofaza qiluvchi organlarni keskin choralar ko‘rishga majbur qilmoqda. Bosh prokuratura Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 128-11-moddasiga jazo choralarini tubdan kuchaytirishni nazarda tutuvchi o‘zgartirishlarni ishlab chiqdi va jamoatchilik muhokamasiga qo‘ydi.
Yangi taklif etilayotgan sanksiyalar va jazo choralari
Agar ushbu tuzatishlar qonuniy kuchga kirsa, bolalar xavfsizligiga sovuqqonlik bilan qaragan haydovchilar va tashkilotchilarni quyidagi yirik jarimalar hamda jiddiy cheklovlar kutadi:
Qoidabuzarlik turi
Jarima miqdori
Qo‘shimcha ma’muriy jazo
Bolalarni tashish qoidalarini buzish (umumiy holatda)
BHMning 30 baravari
(12,36 mln so‘m)
1 yildan 3 yilgacha muddatga haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilish
Huquqi bo‘lmagan yoki guvohnomasidan mahrum etilgan shaxslar tomonidan sodir etilishi
BHMning 50 baravari
(20,6 mln so‘m)
15 sutkagacha ma’muriy qamoq jazosi
Jamoaviy tashishlarni (avtobuslarda) tashkil etish qoidalarini buzish
BHMning 30 baravari
(12,36 mln so‘m)
Bir yil ichida takroran sodir etilsa — BHMning 50 baravari (20,6 mln so‘m)
Nima uchun amaldagi jazo choralari o‘zgartirilmoqda?
Nazorat idorasining rasmiy ta’kidlashicha, bugungi kunda amalda bo‘lgan yumshoq va ramziy jazo choralari haydovchilarda yetarlicha mas’uliyat hissini uyg‘ota olmayapti.
Bosh prokuratura munosabati:
«Amaldagi yumshoq choralar haydovchilarning tegishli javobgarligini ta’minlamayapti. Buning oqibatida yo‘llarda bolalar ishtirokida fojiali va tuzatib bo‘lmas holatlar soni ortib bormoqda. Jazoning muqarrarligi va keskinligi haydovchilarni hushyorlikka chaqirishi shart».
Mazkur qonun loyihasi ayni paytda muhokama bosqichida bo‘lib, tegishli vazirlik va idoralar, shuningdek, keng jamoatchilik fikri inobatga olingan holda yakuniy qarorga kelinadi. Yo‘llarda hushyor bo‘ling va eng muhimi — farzandlaringiz hayotini xavf ostiga qo‘ymang! Vaziyat rivojini kuzatib boramiz.
…