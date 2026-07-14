Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Andijonda avtomobilni yomg‘irdan asrash uchun qilingan harakat kutilmagan natija berdi. Oq rangli Onix ustiga yopilgan gulli ko‘rpa mashina kuzovida iz qoldirgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, kuchli yomg‘ir vaqtida haydovchi avval avtomobil ustiga gulli ko‘rpa tashlagan. Keyin uning ustidan maxsus tent bilan yopgan.
Yomg‘ir to‘xtaganidan keyin mashina darhol ochilmagan. Ichkaridagi namlik va dimlanish ta’sirida ko‘rpaning rangli bo‘yoqlari avtomobil lak qoplamasiga o‘tib ketgan.
Natijada oq Onix kuzovida gulli naqshga o‘xshash rangli izlar paydo bo‘lgan. Videodagi holat foydalanuvchilar orasida tez tarqalib, turli fikrlarga sabab bo‘ldi.
Ayrimlar bu voqeani hazil bilan qabul qilgan. Boshqalar esa avtomobil ustiga nam ko‘rpa yopish xavfli ekani, ayniqsa oq rangli mashinalarda bunday izlar ko‘proq bilinishi mumkinligini ta’kidlamoqda.
…