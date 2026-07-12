Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekiston milliy jamoasi futbolchisi Abbos Fayzullayevning to‘y marosimi nafaqat tantanavor muhiti, balki milliy qadriyatlarga boy urf-odatlari bilan ham ko‘pchilik e’tiborini tortdi. To‘ydan keyin o‘zbek xalqining azaliy an’analaridan biri — kelin salom marosimi o‘tkazildi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda yangi kelin milliy libos va nafis parda bilan mehmonlarga ta’zim bajarayotgani, marosim esa milliy qo‘shiq va olqishlar ostida kechgani aks etgan.
«Salom-salom, kelin salom...»
Marosim an’anaviy «Salom-salom, kelin salom» qo‘shig‘i sadolari ostida boshlandi.
Kadrlarda yangi kelin har bir mehmonga hurmat ramzi sifatida ta’zim qilib salom bergani ko‘rinadi. Kuyov Abbos Fayzullayev esa tabassum bilan kelinni qarshi olib, marosimni hayajon bilan kuzatdi.
Milliy liboslar marosimga yanada fayz bag‘ishladi
Kelin milliy naqshlar bilan bezatilgan libos va uzun oq ro‘molda namoyon bo‘ldi.
Marosim boshqaruvchisi ham milliy chopon kiyib, qadimiy urf-odat ruhini saqlab qolishga hissa qo‘shdi. To‘y mehmonlari esa qarsak chalib, yosh oilani samimiy tabrikladi.
Futbolchilar va yaqinlar ham ishtirok etdi
Videolarda Abbos Fayzullayevning yaqinlari, do‘stlari va bir qator taniqli mehmonlar ham marosimni qiziqish bilan kuzatayotganini ko‘rish mumkin.
Avvalroq futbolchining to‘yida O‘zbekiston terma jamoasi futbolchilari, jumladan Abduqodir Husanov va boshqa jamoadoshlari ishtirok etgani haqidagi lavhalar ham keng tarqalgan edi.
Milliy qadriyatlarga hurmat yana bir bor namoyon bo‘ldi
Kelin salom — o‘zbek xalqining asrlar davomida saqlanib kelayotgan eng go‘zal to‘y an’analaridan biri hisoblanadi. U orqali kelin kuyovning qarindoshlari va mehmonlariga hurmatini izhor etadi.
Abbos Fayzullayevning to‘yida ham aynan shu qadriyatlarga amal qilingani ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan iliq qarshi olindi.
Tarqalgan videolar ostida ko‘plab muxlislar yosh oilaga baxt-saodat tilab, milliy an’analarning saqlanayotganini yuqori baholashmoqda.
…