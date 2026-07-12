Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi

·69·Jamiyat
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi

O‘zbekiston milliy jamoasi futbolchisi Abbos Fayzullayevning to‘y marosimi nafaqat tantanavor muhiti, balki milliy qadriyatlarga boy urf-odatlari bilan ham ko‘pchilik e’tiborini tortdi. To‘ydan keyin o‘zbek xalqining azaliy an’analaridan biri — kelin salom marosimi o‘tkazildi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda yangi kelin milliy libos va nafis parda bilan mehmonlarga ta’zim bajarayotgani, marosim esa milliy qo‘shiq va olqishlar ostida kechgani aks etgan.

«Salom-salom, kelin salom...»

Marosim an’anaviy «Salom-salom, kelin salom» qo‘shig‘i sadolari ostida boshlandi.

Kadrlarda yangi kelin har bir mehmonga hurmat ramzi sifatida ta’zim qilib salom bergani ko‘rinadi. Kuyov Abbos Fayzullayev esa tabassum bilan kelinni qarshi olib, marosimni hayajon bilan kuzatdi.

Milliy liboslar marosimga yanada fayz bag‘ishladi

Kelin milliy naqshlar bilan bezatilgan libos va uzun oq ro‘molda namoyon bo‘ldi.

Marosim boshqaruvchisi ham milliy chopon kiyib, qadimiy urf-odat ruhini saqlab qolishga hissa qo‘shdi. To‘y mehmonlari esa qarsak chalib, yosh oilani samimiy tabrikladi.

Futbolchilar va yaqinlar ham ishtirok etdi

Videolarda Abbos Fayzullayevning yaqinlari, do‘stlari va bir qator taniqli mehmonlar ham marosimni qiziqish bilan kuzatayotganini ko‘rish mumkin.

Avvalroq futbolchining to‘yida O‘zbekiston terma jamoasi futbolchilari, jumladan Abduqodir Husanov va boshqa jamoadoshlari ishtirok etgani haqidagi lavhalar ham keng tarqalgan edi.

Milliy qadriyatlarga hurmat yana bir bor namoyon bo‘ldi

Kelin salom — o‘zbek xalqining asrlar davomida saqlanib kelayotgan eng go‘zal to‘y an’analaridan biri hisoblanadi. U orqali kelin kuyovning qarindoshlari va mehmonlariga hurmatini izhor etadi.

Abbos Fayzullayevning to‘yida ham aynan shu qadriyatlarga amal qilingani ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan iliq qarshi olindi.

Tarqalgan videolar ostida ko‘plab muxlislar yosh oilaga baxt-saodat tilab, milliy an’analarning saqlanayotganini yuqori baholashmoqda.

Аббос ФайзуллаевO'zbekistonАбдуқодир Ҳусанов
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda ayol 3 ming dollar evaziga sobiq eriga yollanma qotil yolladiAndijonda ayol 3 ming dollar evaziga sobiq eriga yollanma qotil yolladiBugun, 11:26Issiqdagi «ixtiro»: ijtimoiy tarmoqlardagi kulgili layfxak virusga aylandiIssiqdagi «ixtiro»: ijtimoiy tarmoqlardagi kulgili layfxak virusga aylandiBugun, 10:53Bektemirda narkotik moddalarni tarqatishga uringanlar fosh etildiBektemirda narkotik moddalarni tarqatishga uringanlar fosh etildiBugun, 01:58Toshkentda «zakladchik»larga qarshi ov: sotuvga tayyor giyohvand moddalar fosh qilindiToshkentda «zakladchik»larga qarshi ov: sotuvga tayyor giyohvand moddalar fosh qilindiKecha, 23:53O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqdaO‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqdaKecha, 19:495 000 AQSH dollari — farzandlar ta’minoti uchun5 000 AQSH dollari — farzandlar ta’minoti uchunKecha, 19:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)