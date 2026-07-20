Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda

·53·Jamiyat
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda

Tarmoqlarda arab shayxi o‘zbekistonlik ayolga avtomobil sovg‘a qilgani haqida video tarqaldi. Unda “For my habibi” yozuvi bilan bezatilgan mashina ayolga taqdim etilayotgani aks etgan.

Kadrlardan ko‘rinishicha, sovg‘a ayol uchun kutilmagan bo‘lgan. U avtomobilni ko‘rib xursand bo‘ladi. Aynan shu holat videoning tez tarqalishiga sabab bo‘ldi.

Hozircha rolikdagi arab shayxi kimligi, ayolning shaxsi va avtomobil sovg‘asi qaysi munosabat bilan berilgani haqida rasmiy ma’lumot yo‘q.

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari esa videoni faol muhokama qilmoqda. Ayrimlar voqeani haqiqiy sovg‘a sifatida qabul qilgan, boshqalar esa uni reklama yoki sahnalashtirilgan rolik bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Noqonuniy qurilish qimmatga tushdiNoqonuniy qurilish qimmatga tushdiBugun, 11:39Nukusda firibgardan jinoiy jarima undirildiNukusda firibgardan jinoiy jarima undirildiBugun, 11:13Boylik tafakkurdan boshlanadi: farovonlik sari 4 qadam...Boylik tafakkurdan boshlanadi: farovonlik sari 4 qadam...Bugun, 11:04Eldor Shomurodov o‘zini haqorat qilgan muxlisiga joyida javob qaytardi (video)Eldor Shomurodov o‘zini haqorat qilgan muxlisiga joyida javob qaytardi (video)Bugun, 08:33Erkak mas’uliyatdan qochsa, oilada nima o‘zgaradi?Erkak mas’uliyatdan qochsa, oilada nima o‘zgaradi?Kecha, 22:15To‘yiga yetti kun qolgan yigit geroin bilan ushlandiTo‘yiga yetti kun qolgan yigit geroin bilan ushlandiKecha, 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi