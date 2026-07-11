Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida qatnashdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda u o‘zining Mercedes-Benz G-Class («Gelik») avtomobilini shaxsan boshqarib, do‘stlari va ukasi bilan suhbatlashib ketayotgani aks etgan.
Videodagi samimiy muhit va hazilomuz muloqot qisqa vaqt ichida muxlislar orasida keng tarqaldi.
Husanov kortejda o‘zi avtomobil boshqardi
Tarqalgan kadrlarga ko‘ra, Abduqodir Husanov to‘y kortejida o‘zining qora rangli «Gelik» avtomobilida harakatlangan.
Uning yonida ukasi va yaqin do‘sti bo‘lgan. Yo‘l davomida futbolchi boshqa avtomobilda ketayotgan kortej ishtirokchisi bilan telefon orqali suhbatlashib, hazillashgan.
«Menga yoqdi» degan gapi videoga tushib qoldi
Videoda Abduqodir Husanov suhbat davomida:
«Menga yoqdi», deya kulib aytgani eshitiladi.
Shu payt salondagi do‘sti ham suhbatga qo‘shilib, Husanovning ukasiga:
«Sengachi, yoqdimi?» deya murojaat qiladi.
Kadrlardagi samimiy kayfiyat ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining e’tiborini tortdi.
«Assalomu alaykum, qori aka»
Video davomida Abduqodir Husanov telefondagi suhbatdoshiga:
«Assalomu alaykum, qori aka», deb murojaat qiladi.
Shundan keyin u hazilomuz tarzda:
«Voy ey, voy ey», deya kulib yuborgani ham videoda aks etgan.
«Kibr yo‘q, mana ukasi javob beradi»
Kadrlarda Husanovning do‘sti ham qiziq izoh bergan.
U hazil aralash:
«Kibr-ibr deysilarku, yo‘q unday narsa. Mana, o‘rniga ukasi javob beradi», deydi.
Bu gap ham videoni tomosha qilgan muxlislar orasida qizg‘in muhokama qilinmoqda.
Video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi
Abduqodir Husanov va Abbos Fayzullayev O‘zbekiston milliy jamoasining eng mashhur futbolchilaridan hisoblanadi. Shu bois ular ishtirokidagi har qanday lavha muxlislar tomonidan katta qiziqish bilan kuzatiladi.
Bu safar ham to‘y kortejidan olingan samimiy va hazillarga boy video qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko‘plab ijobiy fikrlarga sabab bo‘ldi.
…