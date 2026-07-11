Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)

·97·Jamiyat
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)

O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida qatnashdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda u o‘zining Mercedes-Benz G-Class («Gelik») avtomobilini shaxsan boshqarib, do‘stlari va ukasi bilan suhbatlashib ketayotgani aks etgan.

Videodagi samimiy muhit va hazilomuz muloqot qisqa vaqt ichida muxlislar orasida keng tarqaldi.

Husanov kortejda o‘zi avtomobil boshqardi

Tarqalgan kadrlarga ko‘ra, Abduqodir Husanov to‘y kortejida o‘zining qora rangli «Gelik» avtomobilida harakatlangan.

Uning yonida ukasi va yaqin do‘sti bo‘lgan. Yo‘l davomida futbolchi boshqa avtomobilda ketayotgan kortej ishtirokchisi bilan telefon orqali suhbatlashib, hazillashgan.

«Menga yoqdi» degan gapi videoga tushib qoldi

Videoda Abduqodir Husanov suhbat davomida:

«Menga yoqdi», deya kulib aytgani eshitiladi.

Shu payt salondagi do‘sti ham suhbatga qo‘shilib, Husanovning ukasiga:

«Sengachi, yoqdimi?» deya murojaat qiladi.

Kadrlardagi samimiy kayfiyat ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining e’tiborini tortdi.

«Assalomu alaykum, qori aka»

Video davomida Abduqodir Husanov telefondagi suhbatdoshiga:

«Assalomu alaykum, qori aka», deb murojaat qiladi.

Shundan keyin u hazilomuz tarzda:

«Voy ey, voy ey», deya kulib yuborgani ham videoda aks etgan.

«Kibr yo‘q, mana ukasi javob beradi»

Kadrlarda Husanovning do‘sti ham qiziq izoh bergan.

U hazil aralash:

«Kibr-ibr deysilarku, yo‘q unday narsa. Mana, o‘rniga ukasi javob beradi», deydi.

Bu gap ham videoni tomosha qilgan muxlislar orasida qizg‘in muhokama qilinmoqda.

Video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi

Abduqodir Husanov va Abbos Fayzullayev O‘zbekiston milliy jamoasining eng mashhur futbolchilaridan hisoblanadi. Shu bois ular ishtirokidagi har qanday lavha muxlislar tomonidan katta qiziqish bilan kuzatiladi.

Bu safar ham to‘y kortejidan olingan samimiy va hazillarga boy video qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko‘plab ijobiy fikrlarga sabab bo‘ldi.

Абдуқодир ҲусановАббос ФайзуллаевO'zbekistonМерседес-Бенц
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Termizda erto‘ladagi yashirin onlayn qimor bunkeri fosh etildiTermizda erto‘ladagi yashirin onlayn qimor bunkeri fosh etildiBugun, 15:26Jizzaxda qarzdor avtotransport vositalarini aniqlash bo‘yicha reyd davom etmoqdaJizzaxda qarzdor avtotransport vositalarini aniqlash bo‘yicha reyd davom etmoqdaBugun, 15:04AQSHga noqonuniy yo‘nalish orqali olib chiqishni taklif qilgan shaxs qo‘lga olindiAQSHga noqonuniy yo‘nalish orqali olib chiqishni taklif qilgan shaxs qo‘lga olindiBugun, 14:34Toshkent viloyatida 8 kunda 400 ga yaqin sovuq qurol musodara qilindiToshkent viloyatida 8 kunda 400 ga yaqin sovuq qurol musodara qilindiBugun, 13:11O‘zbek alifbosi o‘zgaradimi? Alisher Qodirov muhim tafsilotni aytdi...O‘zbek alifbosi o‘zgaradimi? Alisher Qodirov muhim tafsilotni aytdi...Bugun, 12:57Farg‘onada ko‘mir ombori menejeri 1,7 mlrd so‘mlik talon-torojda gumonlanmoqdaFarg‘onada ko‘mir ombori menejeri 1,7 mlrd so‘mlik talon-torojda gumonlanmoqdaBugun, 12:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi