O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi

·35·Jamiyat
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi

Ijtimoiy tarmoqlarda motoblok va eski “Jiguli” avtomobili qismlarini birlashtirib yasalgan o‘ziga xos qishloq xo‘jaligi texnikasi aks etgan video keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Uni yaratgan hunarmand bu ixtiro dehqonlar uchun arzon va qulay yechim bo‘lishini ta’kidlab, buyurtma asosida boshqalarga ham tayyorlab berishini ma’lum qildi.

Videoda texnikaning old qismi odatiy ikki g‘ildirakli motoblokdan, orqa qismi esa “Jiguli”ning kuzovi va o‘rindiqlaridan yig‘ilganini ko‘rish mumkin. Mazkur konstruksiya qishloq sharoitida yuk tashish va dala ishlarini yengillashtirish maqsadida ishlab chiqilgan.

Video muallifi ustaning mahoratini yuqori baholab, bu kabi ixtiro ko‘pchilikni hayratga solishini aytgan. Ixtirochi esa texnika amaliyotda o‘zini oqlaganini bildirib, qiziqish bildirganlar uchun shunday transport vositasini tayyorlab berishga tayyorligini ma’lum qildi.

ZhiguliO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldiSuv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldiBugun, 04:28Tez yordam mashinasida yana bir chaqaloq dunyoga keldiTez yordam mashinasida yana bir chaqaloq dunyoga keldiBugun, 01:52Jizzaxda garovdagi BMW avtomashinasi xatlandiJizzaxda garovdagi BMW avtomashinasi xatlandiKecha, 17:02O‘rtachirchiqda kredit qarzdorligi sababli, garovdagi uy auksionga chiqarildiO‘rtachirchiqda kredit qarzdorligi sababli, garovdagi uy auksionga chiqarildiKecha, 17:00Bog‘chalar yopiladimi? Jazirama qarorni tezlatdiBog‘chalar yopiladimi? Jazirama qarorni tezlatdiKecha, 15:27P2P mojarosi davom etmoqda: Soliq qo‘mitasi qanday javob berdi?P2P mojarosi davom etmoqda: Soliq qo‘mitasi qanday javob berdi?Kecha, 14:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi