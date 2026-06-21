Navoiyda haydovchi YPX inspektoriga pora taklif qilgani uchun ushlandi
Navoiy viloyatida YPX inspektoriga pora taklif qilgan haydovchi qo‘lga olindi.
Ma’lum bo‘lishicha, Karmana tumanidagi YPX maskanida Samarqand viloyatidan bo‘lgan haydovchi yuk avtomashinasini ruxsatnomada ko‘rsatilgan yo‘nalishdan chetga chiqqan holda boshqargani aniqlangan.
Shundan so‘ng unga nisbatan ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtincha saqlash maydoniga joylashtirilgan.
Keyinchalik haydovchi ishni “hal qilib berish” va avtomashinani jarima maydonidan chiqarish evaziga inspektorga 1000 AQSH dollari taklif qilgan.
Tezkor tadbir davomida u pulning bir qismi — 7 million 100 ming so‘mni berayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
…