Toshkent metrosidagi insoniylik amerikalik sayyohni lol qoldirdi

·91·Jamiyat
Toshkent metrosidagi insoniylik amerikalik sayyohni lol qoldirdi

O‘zbekiston mehmondo‘stligi va insoniy qadriyatlari bilan xorijlik sayyohlarni yana bir bor hayratda qoldirdi. Bu safar Toshkent metrosida sodir bo‘lgan oddiy, ammo ta’sirli voqea amerikalik sayyoh va uning oilasida unutilmas taassurot qoldirdi.

Ma’lum bo‘lishicha, metro vagonlaridan birida yigitlardan biri amerikalik sayyohning onasi tik turganini payqab, hech ikkilanmay o‘z o‘rnini unga bo‘shatib bergan. Ushbu samimiy harakat xorijlik mehmonning e’tiborini tortib, unda iliq taassurot uyg‘otgan.

Sayyoh mazkur voqeani ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida baham ko‘rar ekan, O‘zbekistondagi odob va hurmat madaniyatiga yuksak baho berdi.

"Bu mamlakat meni har safar hayratda qoldiradi. Men va amerikalik oilam Toshkent metrosida ketayotganimizda, bir yaxshi inson onamning tik turganini ko‘rib, unga o‘z o‘rnini bo‘shatib berdi. Bunday holat bugungi kunda AQSHda juda kam uchraydi. Shunday manzaraga guvoh bo‘lish juda yoqimli", — deb yozdi u.

TashkentO'zbekistonAmerika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘shnining bir iltimosi 27 yoshli yigitning tok urishiga sababchi bo‘ldimi?Qo‘shnining bir iltimosi 27 yoshli yigitning tok urishiga sababchi bo‘ldimi?Bugun, 20:48«Abu Sahiy» bozori oldida KamAZ gaz balloni portladi«Abu Sahiy» bozori oldida KamAZ gaz balloni portladiBugun, 17:42Yakkasaroyda yirik avariya: kanalizatsiya quvuri yorilib ketdiYakkasaroyda yirik avariya: kanalizatsiya quvuri yorilib ketdiBugun, 17:29Mirobodda transformatorda yong‘in yuz berdi, elektr uzildiMirobodda transformatorda yong‘in yuz berdi, elektr uzildiBugun, 16:56Toshkentda Gentra avtomobili daraxtga urildiToshkentda Gentra avtomobili daraxtga urildiBugun, 15:47O‘zbekistonda "Kirish taqiqlanadi" belgisi o‘rniga haqiqiy g‘isht osib qo‘yildiO‘zbekistonda "Kirish taqiqlanadi" belgisi o‘rniga haqiqiy g‘isht osib qo‘yildiBugun, 14:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi