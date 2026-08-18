2 488 karatlik noyob olmos nihoyat o‘z xaridorini topdi
Botsvanadagi 2 488,32 karatlik “Motsvedi” olmosi qariyb ikki yil davomida sotilmay turgach, nihoyat xaridor topdi. Bu haqda Kanadaning Lucara Diamond kompaniyasi 2026 yil ikkinchi choragi bo‘yicha hisobotida ma'lum qildi. Kompaniya olmos kimga sotilgani va uning aniq narxini oshkor qilmadi. Amerika Gemologiya Instituti “Motsvedi”ni insoniyat tarixida topilgan ikkinchi eng yirik zargarlik olmosi deb tan olgan.
Botsvanada tarixdagi eng yirik qimmatbaho olmoslardan biriga nihoyat xaridor topildi. 2 488,32 karatlik “Motsvedi” olmosi Karove konida aniqlanganidan so‘ng qariyb ikki yil davomida sotilmay turgan edi. Bu haqda Business Insider Africa xabar berdi.
“Motsvedi” 2024 yil avgust oyida Botsvananing Karove konida topilgan. Dastlab uning og‘irligi 2 492 karat deb e’lon qilingan. Biroq tosh tozalanib, ishlov berilgach, uning yakuniy og‘irligi 2 488,32 karat ekani ma’lum bo‘lgan.
Tarixdagi ikkinchi yirik zargarlik olmosi
Amerika Gemologiya Instituti mazkur toshni insoniyat tarixida topilgan ikkinchi eng yirik zargarlik olmosi sifatida tan olgan.
Birinchi o‘rinda esa 1905 yilda Janubiy Afrika Respublikasida topilgan mashhur “Kullinan” olmosi turadi. Uning og‘irligi 3 106 karatni tashkil etadi.
“Motsvedi”ning sotilgani haqida Kanadaning Lucara Diamond konchilik kompaniyasi 2026 yil ikkinchi choragi bo‘yicha hisobotida ma’lum qilgan. 7 avgust kuni e’lon qilingan hisobotda ushbu olmos kompaniyaning choraklik daromadlari tarkibiga kiritilgan.
Kompaniyaning umumiy daromadi 41 million dollar bo‘lgan. Biroq Lucara Diamond toshning kimga sotilgani va uning aniq qancha mablag‘ga baholanganini ochiqlamagan.
Nega bunday ulkan olmosni sotish qiyin?
Bunday katta hajmdagi noyob olmosni xaridorga taklif qilish oddiy savdolardan ancha farq qiladi. Sababi ulkan toshlarning haqiqiy qiymatini belgilash bo‘yicha bozorda aniq va umumiy qabul qilingan mezonlar mavjud emas.
Shuning uchun uning egasi bir nechta kichikroq, ammo qimmatbaho olmoslarga bo‘lib ishlov berishi mumkin. Yana bir variant — toshni butunligicha saqlab, uni noyob kolleksiya buyumi yoki muzey eksponati sifatida namoyish etish.
“Motsvedi”ning sifati ham e’tiborga loyiq
Ulkan hajmidan tashqari, “Motsvedi” o‘zining yuqori sifati bilan ham ajralib turadi. Gemologiya instituti uni shaffof, och jigarrang tusga ega va zargarlik sifatida baholanadigan olmos deb ta’riflagan.
Mutaxassislar toshni kam nuqsonli, yaxlit kristall sifatida qayd etgan.
Shu tariqa, qariyb ikki yil davomida o‘z xaridorini kutib turgan 2 488,32 karatlik “Motsvedi” nihoyat yangi egasiga topshirildi. Biroq uning qancha mablag‘ga sotilgani va keyinchalik qanday taqdirga ega bo‘lishi hozircha sirligicha qolmoqda.
…