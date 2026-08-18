2 488 karatlik noyob olmos nihoyat o‘z xaridorini topdi

·3·Dunyo
2 488 karatlik noyob olmos nihoyat o‘z xaridorini topdi
Qisqacha

Botsvanadagi 2 488,32 karatlik “Motsvedi” olmosi qariyb ikki yil davomida sotilmay turgach, nihoyat xaridor topdi. Bu haqda Kanadaning Lucara Diamond kompaniyasi 2026 yil ikkinchi choragi bo‘yicha hisobotida ma'lum qildi. Kompaniya olmos kimga sotilgani va uning aniq narxini oshkor qilmadi. Amerika Gemologiya Instituti “Motsvedi”ni insoniyat tarixida topilgan ikkinchi eng yirik zargarlik olmosi deb tan olgan.

Botsvanada tarixdagi eng yirik qimmatbaho olmoslardan biriga nihoyat xaridor topildi. 2 488,32 karatlik “Motsvedi” olmosi Karove konida aniqlanganidan so‘ng qariyb ikki yil davomida sotilmay turgan edi. Bu haqda Business Insider Africa xabar berdi.

“Motsvedi” 2024 yil avgust oyida Botsvananing Karove konida topilgan. Dastlab uning og‘irligi 2 492 karat deb e’lon qilingan. Biroq tosh tozalanib, ishlov berilgach, uning yakuniy og‘irligi 2 488,32 karat ekani ma’lum bo‘lgan.

Tarixdagi ikkinchi yirik zargarlik olmosi

Amerika Gemologiya Instituti mazkur toshni insoniyat tarixida topilgan ikkinchi eng yirik zargarlik olmosi sifatida tan olgan.

Birinchi o‘rinda esa 1905 yilda Janubiy Afrika Respublikasida topilgan mashhur “Kullinan” olmosi turadi. Uning og‘irligi 3 106 karatni tashkil etadi.

“Motsvedi”ning sotilgani haqida Kanadaning Lucara Diamond konchilik kompaniyasi 2026 yil ikkinchi choragi bo‘yicha hisobotida ma’lum qilgan. 7 avgust kuni e’lon qilingan hisobotda ushbu olmos kompaniyaning choraklik daromadlari tarkibiga kiritilgan.

Kompaniyaning umumiy daromadi 41 million dollar bo‘lgan. Biroq Lucara Diamond toshning kimga sotilgani va uning aniq qancha mablag‘ga baholanganini ochiqlamagan.

Nega bunday ulkan olmosni sotish qiyin?

Bunday katta hajmdagi noyob olmosni xaridorga taklif qilish oddiy savdolardan ancha farq qiladi. Sababi ulkan toshlarning haqiqiy qiymatini belgilash bo‘yicha bozorda aniq va umumiy qabul qilingan mezonlar mavjud emas.

Shuning uchun uning egasi bir nechta kichikroq, ammo qimmatbaho olmoslarga bo‘lib ishlov berishi mumkin. Yana bir variant — toshni butunligicha saqlab, uni noyob kolleksiya buyumi yoki muzey eksponati sifatida namoyish etish.

“Motsvedi”ning sifati ham e’tiborga loyiq

Ulkan hajmidan tashqari, “Motsvedi” o‘zining yuqori sifati bilan ham ajralib turadi. Gemologiya instituti uni shaffof, och jigarrang tusga ega va zargarlik sifatida baholanadigan olmos deb ta’riflagan.

Mutaxassislar toshni kam nuqsonli, yaxlit kristall sifatida qayd etgan.

Shu tariqa, qariyb ikki yil davomida o‘z xaridorini kutib turgan 2 488,32 karatlik “Motsvedi” nihoyat yangi egasiga topshirildi. Biroq uning qancha mablag‘ga sotilgani va keyinchalik qanday taqdirga ega bo‘lishi hozircha sirligicha qolmoqda.

BotswanaMotsvediLucara DiamondCullinanGemological Institute of America
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘rmonda topilgan ayiq bolasi oilaning “farzandi”ga aylandi: Stepan qanday ulg‘aydi?O‘rmonda topilgan ayiq bolasi oilaning “farzandi”ga aylandi: Stepan qanday ulg‘aydi?Bugun, 09:44Amerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdiAmerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdiBugun, 09:31Kolumbiyada kuchli zilzila paytida shifokorlar hayotini xavfga qo‘yib chaqoloqlarni qutqarib qolishdiKolumbiyada kuchli zilzila paytida shifokorlar hayotini xavfga qo‘yib chaqoloqlarni qutqarib qolishdiBugun, 09:27Yana oila qurdi: Roberto Karlosning rafiqasi kim va to‘y qachon bo‘lib o‘tgan?Yana oila qurdi: Roberto Karlosning rafiqasi kim va to‘y qachon bo‘lib o‘tgan?Bugun, 08:0013 yoshli ona sud orqali farzandini qaytarib oldi13 yoshli ona sud orqali farzandini qaytarib oldiBugun, 02:0213 yil ko‘rmagan ayol zarbadan so‘ng yana ko‘ra boshladi13 yil ko‘rmagan ayol zarbadan so‘ng yana ko‘ra boshladiBugun, 01:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi