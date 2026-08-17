Ko‘p qavatli uylarda yashovchilar uchun "yangi qoida"lar joriy etildi

·24·Jamiyat
Ko‘p qavatli uylarda yashovchilar uchun "yangi qoida"lar joriy etildi
Qisqacha

O'zbekistonda ko'p kvartirali uylarni saqlash va ulardan foydalanish qoidalariga kiritilgan yangi o'zgartirishlar Adliya vazirligi tomonidan davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Boshqaruv organlari fasaddagi yoriq, suvoq va qoplama shikastlanishi hamda namlik izlarini 1 oylik muddatda bartaraf etishi, yerto'ladagi magistral issiqlik tarmoqlarida nosozlik aniqlansa, issiqlik ta'minoti tashkilotini darhol xabardor qilishi kerak.

O‘zbekistonda ko‘p qavatli uylarni saqlash, kommunal infratuzilma xavfsizligini ta’minlash va aholiga sifatli xizmat ko‘rsatish tizimida muhim o‘zgarishlar amalga oshirildi. Adliya vazirligi tomonidan ko‘p kvartirali uylarni saqlash va ulardan foydalanish qoidalariga kiritilgan yangi tahrirdagi rasmiy o‘zgartirishlar davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi.

Yangi normalar ko‘p qavatli uylarning fasadlarini ta’mirlash, yerto‘lalardagi magistral tarmoqlarni nazorat qilish hamda umumiy foydalanishdagi hududlarda tartib o‘rnatishga qaratilgan.

Fasad va yerto‘lalar bo‘yicha qat’iy muddatlar

Hujjat bilan uy-joy mulkdorlari shirkatlari (UJMSH) va boshqaruv servis kompaniyalari zimmasiga yangi aniq vazifalar yuklandi:

  • Fasad nuqsonlariga 1 oylik muddat: Binoning tashqi fasadida yuzaga kelgan yoriqlar, suvoq va qoplamaning shikastlanishi hamda namlik izlari kabi barcha nuqsonlar boshqaruv organi tomonidan bir oy ichida to‘liq bartaraf etilishi shart;

  • Yerto‘ladagi issiqlik tarmoqlari: Yerto‘la orqali o‘tgan magistral issiqlik quvurlari va tizimlarida nosozliklar aniqlanganda, boshqaruv organi darhol issiqlik ta’minoti tashkilotini xabardor qilishi va ta’mirlash brigadalarining to‘siqsiz kirishini ta’minlashi shart.

Podezdlarda taqiq va lift xavfsizligi: Yangi talablar

Aholining umumiy xavfsizligi va binoning loyihaviy talablarini saqlash maqsadida bir qator cheklovlar belgilandi:

  • Konditsioner va isitish qurilmalari taqiqi: Ko‘p qavatli uylarning umumiy foydalanishdagi podezdlarida konditsioner bloklari hamda isitish uskunalarini o‘zboshimchalik bilan o‘rnatish qat’iyan taqiqlanadi;

  • «Xavfsiz lift» platformasi va ma’lumot taxtachasi: Har bir lift kabinasida quyidagi ma’lumotlar ko‘rsatilgan maxsus taxtacha bo‘lishi majburiy etib belgilandi:

    • Foydalanishning aniq qoidalari;

    • Lift nomi va yuk ko‘tarish qobiliyati (yo‘lovchilarning maksimal soni bilan);

    • «Xavfsiz lift» yagona platformasidagi rasmiy ro‘yxatga olish raqami;

    • Texnik ko‘rikdan o‘tganlik to‘g‘risidagi ma’lumotlar;

    • Avariya va texnik xizmat ko‘rsatish dispetcherlik markazining ishchi telefon raqamlari;

  • Shaxta va mashina xonasiga talab: Lift shaxtasi, mashina xonasi va unga kirish yo‘laklari doimo bo‘sh, hech qanday begona buyumlarsiz hamda to‘liq yoritilgan holatda saqlanishi shart.

Ushbu yangilangan talablar ko‘p qavatli uylarda avariya holatlarining oldini olish, yong‘in xavfsizligini kuchaytirish va liftlardan foydalanishda fuqarolar xavfsizligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

O'zbekistonAdliya vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

7,9 foizlik pasayish: O‘zbekistonda chaqaloqlar soni nega kamaymoqda?7,9 foizlik pasayish: O‘zbekistonda chaqaloqlar soni nega kamaymoqda?Bugun, 22:20Super-kontrakt narxlari ochiqlandi: Eng qimmat va eng arzon yo‘nalishlar qaysilar?Super-kontrakt narxlari ochiqlandi: Eng qimmat va eng arzon yo‘nalishlar qaysilar?Bugun, 21:19Otga tilla tish qo‘yildi: video tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldiOtga tilla tish qo‘yildi: video tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldiBugun, 14:09Samarqandda Mercedes-Benz tez yordam mashinasiga yo‘l bermadiSamarqandda Mercedes-Benz tez yordam mashinasiga yo‘l bermadiBugun, 13:48Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqdaQashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqdaBugun, 11:54O‘zbek yigit va niderlandiyalik qizning milliy to‘yi (video)O‘zbek yigit va niderlandiyalik qizning milliy to‘yi (video)Bugun, 11:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi