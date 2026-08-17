Ko‘p qavatli uylarda yashovchilar uchun "yangi qoida"lar joriy etildi
O'zbekistonda ko'p kvartirali uylarni saqlash va ulardan foydalanish qoidalariga kiritilgan yangi o'zgartirishlar Adliya vazirligi tomonidan davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Boshqaruv organlari fasaddagi yoriq, suvoq va qoplama shikastlanishi hamda namlik izlarini 1 oylik muddatda bartaraf etishi, yerto'ladagi magistral issiqlik tarmoqlarida nosozlik aniqlansa, issiqlik ta'minoti tashkilotini darhol xabardor qilishi kerak.
O‘zbekistonda ko‘p qavatli uylarni saqlash, kommunal infratuzilma xavfsizligini ta’minlash va aholiga sifatli xizmat ko‘rsatish tizimida muhim o‘zgarishlar amalga oshirildi. Adliya vazirligi tomonidan ko‘p kvartirali uylarni saqlash va ulardan foydalanish qoidalariga kiritilgan yangi tahrirdagi rasmiy o‘zgartirishlar davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi.
Yangi normalar ko‘p qavatli uylarning fasadlarini ta’mirlash, yerto‘lalardagi magistral tarmoqlarni nazorat qilish hamda umumiy foydalanishdagi hududlarda tartib o‘rnatishga qaratilgan.
Fasad va yerto‘lalar bo‘yicha qat’iy muddatlar
Hujjat bilan uy-joy mulkdorlari shirkatlari (UJMSH) va boshqaruv servis kompaniyalari zimmasiga yangi aniq vazifalar yuklandi:
Fasad nuqsonlariga 1 oylik muddat: Binoning tashqi fasadida yuzaga kelgan yoriqlar, suvoq va qoplamaning shikastlanishi hamda namlik izlari kabi barcha nuqsonlar boshqaruv organi tomonidan bir oy ichida to‘liq bartaraf etilishi shart;
Yerto‘ladagi issiqlik tarmoqlari: Yerto‘la orqali o‘tgan magistral issiqlik quvurlari va tizimlarida nosozliklar aniqlanganda, boshqaruv organi darhol issiqlik ta’minoti tashkilotini xabardor qilishi va ta’mirlash brigadalarining to‘siqsiz kirishini ta’minlashi shart.
Podezdlarda taqiq va lift xavfsizligi: Yangi talablar
Aholining umumiy xavfsizligi va binoning loyihaviy talablarini saqlash maqsadida bir qator cheklovlar belgilandi:
Konditsioner va isitish qurilmalari taqiqi: Ko‘p qavatli uylarning umumiy foydalanishdagi podezdlarida konditsioner bloklari hamda isitish uskunalarini o‘zboshimchalik bilan o‘rnatish qat’iyan taqiqlanadi;
«Xavfsiz lift» platformasi va ma’lumot taxtachasi: Har bir lift kabinasida quyidagi ma’lumotlar ko‘rsatilgan maxsus taxtacha bo‘lishi majburiy etib belgilandi:
Foydalanishning aniq qoidalari;
Lift nomi va yuk ko‘tarish qobiliyati (yo‘lovchilarning maksimal soni bilan);
«Xavfsiz lift» yagona platformasidagi rasmiy ro‘yxatga olish raqami;
Texnik ko‘rikdan o‘tganlik to‘g‘risidagi ma’lumotlar;
Avariya va texnik xizmat ko‘rsatish dispetcherlik markazining ishchi telefon raqamlari;
Shaxta va mashina xonasiga talab: Lift shaxtasi, mashina xonasi va unga kirish yo‘laklari doimo bo‘sh, hech qanday begona buyumlarsiz hamda to‘liq yoritilgan holatda saqlanishi shart.
Ushbu yangilangan talablar ko‘p qavatli uylarda avariya holatlarining oldini olish, yong‘in xavfsizligini kuchaytirish va liftlardan foydalanishda fuqarolar xavfsizligini ta’minlashga xizmat qiladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…