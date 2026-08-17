7,9 foizlik pasayish: O‘zbekistonda chaqaloqlar soni nega kamaymoqda?

·30·Jamiyat
7,9 foizlik pasayish: O‘zbekistonda chaqaloqlar soni nega kamaymoqda?
Qisqacha

O'zbekistonda yilning dastlabki olti oyida 373,4 mingta tug'ilish qayd etilib, bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 7,9 foizga kamaydi. Turkmanistondan tashqari Markaziy Osiyo davlatlarida jami 711,3 mingta tug'ilish qayd etilgan va umumiy ko'rsatkich 5,5 foizga pasaygan.

Markaziy Osiyo davlatlarida uzoq yillardan buyon davom etib kelayotgan yuqori demografik o‘sish sur’atlarida yangi tendensiyalar kuzatilmoqda. Joriy yilning birinchi yarmi yakunlariga ko‘ra, mintaqa mamlakatlarida (Turkmanistondan tashqari) jami 711,3 mingta tug‘ilish qayd etilgan bo‘lib, bu o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 5,5 foizga kamdir.

Umumiy ko‘rsatkichlarning pasayishi asosan mintaqaning ikki yirik davlati — O‘zbekiston va Qozog‘iston hisobiga to‘g‘ri kelmoqda.

Raqamlar va farqlar: Qaysi davlatda qanday o‘zgarish yuz berdi?

Yilning dastlabki olti oyida mintaqa davlatlari bo‘yicha quyidagicha demografik manzara shakllandi:

  • O‘zbekiston: 373,4 mingta tug‘ilish qayd etildi (o‘tgan yilga nisbatan −7,9 foizga kamayish);

  • Qozog‘iston: 149,8 mingta tug‘ilish ro‘yxatga olindi (−7,1 foizlik pasayish);

  • Qirg‘iziston: 66,3 ming nafar chaqaloq dunyoga keldi (+2 foizlik o‘sish);

  • Tojikiston: 121,8 mingta tug‘ilish qayd etildi (+0,9 foizlik ijobiy dinamika).

MDH va postsovet hududidagi umumiy pasayish fonida noyob tendensiya

Mahalliy iqtisodchi Mirkomil Xolboyevning ta’kidlashicha, postsovet hududida tug‘ilish ko‘rsatkichlari deyarli barcha davlatlarda qisqarib borayotgan bir paytda, Qirg‘iziston va Tojikistondagi o‘sish kam uchraydigan holat hisoblanadi:

  • Armaniston: Yarim yil davomida tug‘ilish 1,9 foizga qisqardi;

  • Ozarbayjon: Yanvar–may oylarida ko‘rsatkich 12,3 foizga tushib ketdi;

  • Ukraina: Demografik pasayish 16 foizni tashkil etdi;

  • Rossiya: Rasmiy statistik ma’lumotlarni e’lon qilishni cheklagan Rossiyada dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, birinchi chorakda tug‘ilish 6 foizga kamaygan.

Mutaxassislar O‘zbekiston va Qozog‘istondagi pasayish tendensiyasini urbanizatsiya jarayonlarining tezlashishi, oila qurish yoshining ulg‘ayishi hamda ijtimoiy-iqtisodiy omillar bilan izohlamoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

O'zbekistonQozog'istonQirg'izistonTojikistonRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ko‘p qavatli uylarda yashovchilar uchun "yangi qoida"lar joriy etildiKo‘p qavatli uylarda yashovchilar uchun "yangi qoida"lar joriy etildiBugun, 23:01Super-kontrakt narxlari ochiqlandi: Eng qimmat va eng arzon yo‘nalishlar qaysilar?Super-kontrakt narxlari ochiqlandi: Eng qimmat va eng arzon yo‘nalishlar qaysilar?Bugun, 21:19Otga tilla tish qo‘yildi: video tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldiOtga tilla tish qo‘yildi: video tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldiBugun, 14:09Samarqandda Mercedes-Benz tez yordam mashinasiga yo‘l bermadiSamarqandda Mercedes-Benz tez yordam mashinasiga yo‘l bermadiBugun, 13:48Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqdaQashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqdaBugun, 11:54O‘zbek yigit va niderlandiyalik qizning milliy to‘yi (video)O‘zbek yigit va niderlandiyalik qizning milliy to‘yi (video)Bugun, 11:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi